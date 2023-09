Voor het derde jaar op rij daalt de vaccinatiegraad in Amsterdam. De kans op uitbraken van besmettelijke ziekten als mazelen in de stad wordt daardoor steeds groter.

Steeds minder Amsterdamse kinderen krijgen vaccinaties tegen infectieziekten, blijkt uit cijfers die de GGD woensdag bekendmaakt. De vaccinatiegraad in Amsterdam is daardoor nog verder onder de 90 procent komen te liggen, de standaard die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert voor de meeste vaccinaties.

Een hoge vaccinatiegraad is nodig om mensen tegen ernstige ziekten te kunnen blijven beschermen en om uitbraken te voorkomen. Door de afname van vaccinaties is de kans op bijvoorbeeld een uitbraak van mazelen groter, zijn minder mensen beschermd tegen baarmoederhalskanker en is de terugkeer van polio mogelijk.

De daling is al drie jaar gaande. Voor 2020 lag het gemiddelde vaccinatiecijfer voor kinderen tot twee jaar steevast boven de 90 procent. In 2021 daalde het naar 88,7 procent en uit de laatste cijfers over 2022 blijkt dat het toen op 83,3 procent lag. Bij de vaccinaties onder kleuters, schoolkinderen en tieners zijn vergelijkbare trends te zien.

Verdeling ongelijk

Zorgwethouder Alexander Scholtes is zich 'kapot geschrokken'. "Laatst sprak ik iemand wiens moeder polio had en met een verlamming het leven is doorgegaan. Dat gebeurde begin vorige eeuw en we willen niet dat polio terugkeert. Het is de eigen verantwoordelijkheid van mensen of ze zich wel of niet laten vaccineren, maar ze moeten beseffen dat ze ook hun stadsgenoten raken door zich niet te vaccineren."

De verdeling van de vaccinatiegraden wordt over de stad bovendien steeds ongelijker. In Nieuw-West is de vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rodehond op tweejarige leeftijd naar 71 procent gedaald en in Zuidoost naar 82,8 procent. In Centrum en Zuid ligt die rond het Nederlands gemiddelde van 88 procent.

Op het moment dat een grote groep ongevaccineerde mensen bij elkaar in de buurt woont is het risico voor de volksgezondheid nog groter. In bepaalde wijken van New York en in Israël heeft dit al tot uitbraken van mazelen geleid. De mensen die het meeste risico lopen zijn personen die onvoldoende of niet gevaccineerd zijn, met name als zij door een ziekte verminderde afweer tegen infectieziekten hebben.

Fijnmazig prikken

Amsterdam werkt op verschillende manieren aan het verhogen van de vaccinatiegraad, onder meer met voorlichtingsmateriaal in het Turks en Arabisch. Daarnaast kunnen ouders in de eigen wijk zonder afspraak terecht voor vaccinaties. De gemeente wil deze mogelijkheden uitbreiden in wijken waar de vaccinatiegraad het laagst is. Wethouder Scholtes: "We proberen in de haarvaten van de samenleving door te dringen om betrouwbare info bij de mensen te krijgen. De GGD heeft bewezen dat het werkt."

De lagere vaccinatiegraad is sinds de coronaperiode een wereldwijd probleem. Sindsdien hebben minder mensen vertrouwen in vaccinatieprogramma's en wordt vaccineren als minder vanzelfsprekend gezien. De WHO noemt vaccinatiewantrouwen een van de tien grootste bedreigingen voor de gezondheid wereldwijd.

Het RIVM zei eerder dit jaar zich ook al grote zorgen te maken over de grote landelijke daling, maar vooralsnog blijven acties vanuit het demissionaire kabinet uit.