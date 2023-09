Hoe virtual reality positief kan bijdragen aan opleidingen

Virtual Reality en kunstmatige intelligentie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan vernieuwing van het onderwijs. Tilburg University beschikt over een gloednieuw Lab om hiermee uitvoerig te experimenteren.

Max Louwerse laat vol trots zijn jongste aanwinsten zien: twee ultramoderne ruimtes waarin je door een virtuele werkelijkheid kunt lopen. In de zogeheten CAVE-systemen, een afkorting van Cave Automatic Virtual Environment, lijkt de beleving bijna echter dan de werkelijkheid. "Hier is alles mogelijk, alles oneindiger dan buiten", zegt de hoogleraar cognitieve psychologie en kunstmatige intelligentie, verbonden aan de Tilburg University.

"We moeten de grenzen van het onderzoek nog uitvinden. Je kunt hierbinnen alle natuurkundige wetten op zijn kop gooien, de zwaartekracht uitschakelen en kijken wat er gebeurt." Louwerse wil met zijn DAF Technology Lab (DAF Trucks uit Eindhoven is een hoofdsponsor) het onderwijs vernieuwen, maar er is ook plaats voor bedrijven en instanties. In de ruimtes kunnen brandweerlieden worden getraind door een brand te simuleren. Of vliegers van de Koninklijke Luchtmacht leren in de CAVE om te gaan met stressvolle situaties in de lucht die worden nagebootst. Maar daarover straks meer.

Een bezoek aan een CAVE bevestigt de enorme mogelijkheden. Beeld uit vier laserprojectoren en spectaculair geluid - uit 44 speakers over 360 graden omdat het onder de vloer wordt 'doorgetrokken', zorgt voor een bijzondere ervaring met virtuele en gemengde werkelijkheid. In een college neurowetenschappen, met een virtualrealitybril op het hoofd, loop je letterlijk door het menselijk brein. Het beeld, de structuur van de hersenen is zo scherp als het fijnste tule. Met behulp van een afstandsbediening leer je de werking van de hersenen, leg je zelf verbindingen tussen grote en kleine hersenen, zet je de hippocampus op zijn juiste plek.

Louwerse beschikt sinds kort niet alleen over de twee hightech CAVEs. Zijn onderzoeksruimte in het universiteitsgebouw herbergt ook twee hoogwaardige VR-cabines met een scala aan meetapparatuur om neurofysiologische reacties te meten met zelf gecreëerde werkelijkheid. Metingen over onder meer hersenactiviteit, huidreactie, het aantal oogbewegingen in de CAVE geven informatie over leerprestaties. Onderzoek met twee groepen studenten wijst al uit dat de leerprestaties van de groep die les kreeg met behulp van virtual reality bij toetsing significant hoger zijn dan die van de groep die werd onderwezen met traditionele tekstboeken. Kennis beklijft ook langer.

Onderzoekscentrum

Het Lab, dat de artificial intelligence-opleiding in Tilburg nog eens extra op de kaart zet, is voor Max Louwerse meer dan een onderzoekscentrum. Het is ook een uitvalsbasis voor een missie: voor een broodnodige vernieuwing van heel het onderwijs met behulp van nieuwe technologie, waaronder VR-technieken en kunstmatige intelligentie. "Het wordt hoog tijd om het onderwijssysteem te vernieuwen. We hebben daarvoor heel veel technologie, maar die gebruiken we nu eigenlijk niet", aldus de hoogleraar.

"Ik ben overigens de laatste die zal zeggen, elke school moet een CAVE gebruiken, of moet werken met virtual reality. Maar ik ben wel een van de eersten die zegt, als het werkt, waarom proberen we die technieken dan niet dichter bij de jonge generatie te brengen? De maatschappij is enorm veranderd, technologie raakt steeds meer verweven met ons gedrag, maar het hele onderwijssysteem, van basisschool tot universiteit, is niet mee veranderd. Ja, een iPad in een klaslokaal, maar dat maakt niet echt het verschil."

- Foto: Dolph Cantrijn

Dat jongeren open staan voor de zo vurig door Louwerse gewenste vernieuwing, staat buiten kijf. Buiten het Lab nemen zij maar al te graag plaats in de Spacebuzz, een 15 meter lang raketvoertuig achter een truck, voorzien van de nieuwste 4-D virtualrealitytechnologieën. Sinds 2019 bundelen het onderzoeksteam van Louwerse en SpaceBuzz van astronaut André Kuipers hun krachten om met virtual reality vooral kinderen op een nieuwe en inspirerende manier kennis te laten maken met de aarde, de ruimte en technologie. SpaceBuzz trekt door het land en luistert nu de opening van het nieuwe Lab op. Onder de virtuele leiding van commandant Kuipers maken passagiers in Tilburg met een VR-bril op in de raket een reis in de ruimte, van lancering tot landing. Door de ogen van een astronaut.

Opleiden tot advocaat

Hoeveel moeite heeft het gekost om dit tot stand te brengen? "Veel", zegt Louwerse, "want er is op heel de wereld geen voorbeeld. Dit hebben we eigenhandig ontworpen. Natuurlijk was er aanvankelijk enige aarzeling rond CAVE-systemen. Een heleboel vragen konden we ook niet meteen beantwoorden. Vragen als 'voor welk soort onderwijs gebruik je dit?' Als je mij dit tien jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd, bijvoorbeeld geschiedenisonderwijs, want dat is heel concreet. Nu zeg ik, nee, abstract onderwijs is misschien beter. Data science, onderwijs over kunstmatige intelligentie, waarbij je beelden aan elkaar kunt koppelen."

De hoogleraar beschikt inmiddels over talloze ideeën voor onderzoek. Door hemzelf bedacht, of door anderen aangedragen. "Iemand zei eerst dat juristen helemaal niks aan deze CAVEs zouden hebben. Toen opperde iemand dat je er een rechtbank in kunt nabootsen. Zodat je studenten nog beter, in een virtuele werkomgeving, kan opleiden tot jurist, tot advocaat. Ik stelde voor dat zo'n CAVE ook kan bijdragen aan een oplossing van het dossierprobleem van juristen. Nu worstelen ze vaak met heel veel documenten op één monitor. Maar in de CAVE kun je de wanden volhangen met documenten om eruit te plukken."

- Foto: Dolph Cantrijn

Het lab is er niet alleen voor de onderwijswereld. "We doen ook onderzoeksprojecten met bedrijven. Met uitgeverijen van lesboeken tot de Koninklijke Luchtmacht. Met de luchtmacht doen we met VR onderzoek met en voor vliegers. Om hen in de meest stressvolle situaties te trainen, zonder hen in de echte werkelijkheid in gevaar te hoeven brengen", zegt de oprichter van het Lab. "Met zo'n virtueel onderzoek haal je het maximale uit trainingen. Dan kun je het bestaande algemene trainingsprogramma dat voor iedereen hetzelfde is, helemaal richten op individuele kenmerken. Iedereen reageert anders." Een ander voorbeeld zijn trainingen in de CAVE voor een bedrijfsbrandweer. "Je kunt op papier lezen hoe je een brand moet blussen, maar in het Lab kunnen we een brand levensecht simuleren. En blus je die brand niet goed, dan kan het zomaar gebeuren dat het misgaat. Althans, virtueel….", licht Louwerse toe.

Angstaanval

Ook de hoogleraar is nog lang niet klaar. Hij werkt nu aan de bouw van virtuele mensen. "Wat is er voor nodig om een virtueel evenbeeld van iemand te creëren? Dan zegt u misschien, waarom zou je dat willen? Maar je zou hier een docent virtueel kunnen laten rondlopen om uit te leggen wat de lesstof inhoudt? Terwijl hij vanuit zijn of haar kantoor meekijkt wat er gaande is tijdens het college. Je zou daarmee ook de druk op het onderwijssysteem kunnen verlichten", voegt hij toe.

Bij het verlaten van de CAVE wijst Louwerse op een plek bij de deur die lichter van kleru is dan de rest van de vloer. "Dit is de noodknop. Mocht iemand die misselijk wordt of last krijgt van een angstaanval uit de CAVE willen, dan kan dat natuurlijk. Als je hier op trapt gaan de deuren meteen open. Niet virtueel maar echt. Dat komt echter zelden tot nooit voor."