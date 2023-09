Dit dorp is tijdens Prinsjesdag het middelpunt bij NOS

Den Ham wordt het middelpunt van de uitzending van NOS Nieuws tijdens Prinsjesdag. Tijdens de presentatie van de miljoenennota wordt er live geschakeld met De Brink. Daar worden meerdere mensen geïnterviewd over actuele thema's. Daaronder ook burgemeester Hans Broekhuizen, die in Twents verband voorzitter is van de asieltafel.

De live-uitzending in Den Ham is tot stand gekomen, nadat de NOS Broekhuizen benaderde om daar het een en ander te vertellen. Aanvankelijk verkeerde de burgemeester in de veronderstelling dat hij daarvoor naar Hilversum moest, maar de NOS komt naar Den Ham. En niet alleen voor een enkel interviewtje.

Burgemeester: 'Mooiste dorp van Overijssel'

"Wij zijn daar uiteraard heel blij mee", zegt Broekhuizen over de aandacht. Waarom Den Ham? "Ik hoef jou niet uit te leggen dat dat het mooiste dorp van Twente is", zegt de in Den Ham woonachtige burgemeester met een knipoog.

Het wordt in ieder geval geen studiosetting met een presentatrice in Den Ham. Een interviewer zal op verschillende plekjes op de Brink deskundigen interviewen over thema's, die aan bod komen tijdens Prinsjesdag. Ook stikstof en wonen komt aan bod. "Daarvoor gaan ze verschillende hoekjes inrichten, begrijp ik", zegt Broekhuizen. "Dan lijkt het alsof het Den Ham heel groot is, maar als je je een keer omdraait, heb je natuurlijk een heel ander beeld."

Twente loopt vooruit met opvang vluchtelingen

Zelf wordt Broekhuizen geïnterviewd over immigratie. Hij is voorzitter van de Twentse asieltafel, en heeft zodoende een faciliterende rol in de opvang van vluchtelingen. Het zal tijdens het interview vooral gaan over de spreidingswet, die er mogelijk toch gaat komen, in afgeslankte vorm. "Daarmee lopen wij in Twente voorop", zegt Broekhuizen over initiatieven vanuit Enschede, Dinkelland en Rijssen-Holten om asielzoekers op te vangen.

Het is niet voor het eerst dat de NOS een dergelijke uitzending maakt rondom Prinsjesdag. Vorig jaar werd er telkens live geschakeld met het Groningse Winsum. Die plaats was destijds uitgeroepen tot het mooiste dorp van Nederland. Daarbij kwamen in Groningen veel van de huidige crises samen: energie, de gaswinning, daling van koopkracht en asielzoekers, stikstofproblemen en boeren.

- Foto: Lars Smook