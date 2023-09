Ruim een op de drie volwassenen wil gezonder eten

De Schijf van Vijf bestaat al sinds de jaren vijftig, maar gezond eten en voldoende beweging is voor steeds minder mensen een gegeven. Vorig jaar stelde het CBS al vast dat de helft van de volwassenen overgewicht heeft. Een paar maanden terug kwam daar het CBS-bericht bij dat inmiddels een kwart van de 18 tot 25 jarigen te zwaar is - van wie 7 procent een ongezond overgewicht meesjouwt. Daarom vroeg het CBS dit keer zo'n 3500 Nederlanders naar hun voeding en eetgewoonten. Een deel van hen vulde online-vragenlijsten in, anderen (vooral ouderen) werden telefonisch of aan huis geïnterviewd.

Het blijkt dat er veel redenen zijn om door de knieën te gaan voor ongezond eten, een bitterbal, pizzapunt of handvol pinda's bijvoorbeeld. Zo kan iets meer van de helft van de ondervraagden heel moeilijk in gezelschap 'nee' zeggen als anderen wel ongezonde dingen naar binnen werken. Ook stress (45 procent), haast (37) of alleen zijn (36) plaveit de weg naar te veel, te vet of te eenzijdig. En natuurlijk: als het in huis is, gaat het ook vaak op. 43 procent vindt het dus moeilijk om de zak chips dicht te laten als die al in voorraadkast ligt.