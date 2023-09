Harald werd stinkend rijk van 25 gewonnen dozen Lego

Zilver, goud, crypto. Het zijn de bekende investeringsopties, maar Harald Roossien (45) sprokkelde het geld voor zijn sportieve Lotus binnen met iets compleet anders: zijn Lego-verzameling. Het begon allemaal met een winactie van een Franse supermarkt. 'Een geel helmpje dat ik had, was al 25 euro waard.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Voor zijn studie en werk woonde Harald veel in het buitenland. Sinds 2009 leeft hij weliswaar in Dordrecht, maar zijn tijd in Frankrijk was de aanzet voor het verzamelen van Lego. "Dan heb ik het over 1999. Een Franse supermarkt had een winactie. Je had meerdere prijsvragen en de prijzen liepen uiteen van een balpen tot aan een reis naar Amerika. Ik won 25 dozen Star Wars Lego; er was toen net een nieuwe film uitgekomen."

Om zijn studentenkamer een beetje te pimpen, bouwde hij alles op. De intentie om er iets meer mee te doen, had hij niet. Tot aan zijn vakantie in Schotland. "Toen liep ik daar, keek ik rond en dacht ik: verrek, er is nog veel meer Starwars Lego." Hij besloot zijn collectie steeds verder uit te breiden, 'verloor' zichzelf er helemaal in. Hij bewaarde de originele verpakkingen. Op een gegeven moment had hij zo veel... "Ik ben toen verhuisd om de verzameling kwijt te kunnen." Daarna overwoog hij zelfs een winkelpand te huren.

'Lego verkopen voor een sportauto'

Dat werd het toch niet. "Ik dacht: als ik de Lego nu gewoon verkoop, dan kan ik er een sportauto van kopen." Via verschillende sites bood hij zijn verzameling aan. Hij was ondertussen al geïnfecteerd met het autovirus. "Dat was gebeurd toen ik in Duitsland woonde." De auto's zijn daar goedkoper. "Daardoor kon ik al vrij snel wat sportiefs rijden. Ik had toen een BMW Z3." Voor de liefde verhuisde hij naar Dordrecht. Harald en zijn vrouw ruilden twee auto's in voor een.

Dat zou het einde worden van zijn leuke autoperiode, dacht hij. Door alle verkochte Lego was dat toch niet het geval. Dankzij de opbrengst kon hij een knalgele Lotus Elise aanschaffen. "Mooie auto was dat, maar ik zag bij de dealer een nog veel mooiere auto, die ik eigenlijk totaal niet kende. De Lotus Exige. Een geweldig ding, maar twee keer zo duur." Nadat hij nóg meer Lego had verkocht, deed hij de Elise weg en kocht hij zijn zwart-witte droomauto. "Ik haalde 'm vanuit Frankrijk hierheen zonder 'm gezien te hebben."

Lego stijgt sneller in waarde dan goud

Natuurlijk had de Dordtenaar al die jaren gewoon een baan, maar het komt grotendeels door al zijn Lego dat hij sinds 2021 rondrijdt in zijn Lotus (bijnaam: Panda). "Het ding is dat Lego sneller in waarde stijgt dan goud. Zeker die van bijvoorbeeld Harry Potter of Star Wars." Het bleek voor Harald de beste investering en de beste prijs die hij bij die actie in de supermarkt kon winnen. "Ik denk dat ik in totaal tienduizenden euro's heb verdiend met al die Lego . Uitzonderlijk is dat niet in die wereld."

Wel verschilt het enorm wanneer bepaalde onderdelen of sets veel waard zijn. "Ik had bijvoorbeeld een geel bouwhelmpje dat slechts één jaar bij één set was uitgegeven. Daardoor was het 25 euro waard. Daar verkocht ik het helmpje ook voor, maar in 2018 werd het opnieuw uitgebracht; stortte die markt dus helemaal in."

Slechts een mini-, mini-, ministukje van de hele voorraad van Harald. Foto: Privéfoto

Kinderzitje voor Panda

De Lotus is nu zijn hobbyauto. Daar is-ie dolblij mee. "Hij gaat heel hard, rijdt geweldig. Het is een racewagen pur sang. Vergeleken met een Ferrari en Lambo is de beleving een stuk groter, omdat de auto echt om je heen is gepakt." Hij maakt er regelmatig ritjes mee, maar zijn vrouw is niet zo'n liefhebber. "Daarom heeft ze een pandaknuffel voor me gekocht, die ik overal mee naartoe neem. We hebben geen kinderen, maar wel een kinderzitje voor Panda. Hij krijgt meer aandacht dan ik als ik met een groep naar het buitenland ga."

Panda op zijn vaste bijrijdersplekkie. Foto: Cor de Kock

Wat voor auto rijdt Harald?

Type: Lotus Exige S

Bouwjaar: 2013

Brandstof: benzine

Vermogen: 380 pk

Cilinders: 6