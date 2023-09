Letselschade-expert: 'Weg nodigt uit om harder te rijden'

Twee ernstige ongevallen met fietsers op de Oldenzaalsestraat in Hengelo leiden tot een discussie over veiligheid. Maar ook wie fout is staat centraal. Wat weinig mensen weten, is dat automobilisten voor tenminste 50 procent aansprakelijk zijn.

Dat stelt de Hengelose letselschade-expert Yme Drost, die de belangen van de twee betrokken families behartigt. 'Een keer of zes' is Drost (61) heen en weer gereden. Over de Oldenzaalsestraat, nabij de Hasseler Es, langs tankstation Tinq en de fietsoversteek. Het is de plek waar vorig jaar een veertienjarige meisje om het leven kwam. In juni van dit jaar raakte een veertienjarig fietsster op precies dezelfde oversteek ernstig gewond.

Niet het gevoel

Drost noemt de verkeerssituatie ter plekke 'hoogst beroerd'. Wat hem opvalt? "De hoge snelheid van auto's. En dan flink harder dan 50 kilometer per uur." Het valt hem ook op dat de weg niet 'het gevoel' geeft dat het om de bebouwde kom gaat. "De weg nodigt door de manier van inrichting uit om harder dan 50 te rijden. Als je China Tuin voorbij bent, denk je al snel dat je het 50 kilometer bord hebt gemist."

Als het dan misgaat, staan volgens Drost weinig bestuurders stil bij het feit dat voetgangers en fietsers extra beschermd worden in het verkeer. De fietser kan nog zo fout zijn: bij een botsing is de automobilist voor tenminste 50 procent aansprakelijk. "Daarna is de vraag welke verkeersfouten er zijn gemaakt. Dan kan dat percentage nog verder oplopen."

Geen voorrang verleend

Drost beschrijft het ongeval van vorig jaar waarbij een veertienjarige meisje dodelijk verongelukte. "Het meisje heeft bij het oversteken de auto geen voorrang verleend. Maar uit politieonderzoek is ook naar voren gekomen dat de automobiliste harder reed dan 50 kilometer per uur, ergens tussen de 51 en 64", aldus Drost. Dat kan gevolgen hebben voor de mate van aansprakelijkheid.

Een automobilist móet anticiperen, benadrukt Drost. "Als je een fietsoversteek ziet, moet je de snelheid matigen. Als een fietser of voetganger oversteekt, kan er tijdig geremd worden en kan de impact kleiner zijn."

Niet vervolgen

Yme Drost weet van de familie van het dodelijk slachtoffer dat ze een gerechtelijke procedure zijn begonnen omdat justitie heeft besloten de automobiliste niet te vervolgen. Deze zogenaamde artikel 12-procedure biedt de mogelijkheid aan belanghebbenden om een klachtenprocedure te beginnen en de zaak rechtstreeks aan het gerechtshof voor te leggen.

Drost: "De ouders hebben dit gedaan, niet omdat ze vinden dat de vrouw zwaar gestraft moet worden maar om vast te stellen dat óók de automobiliste een verkeersfout heeft gemaakt. Het moet een voorbeeld zijn voor anderen. Laat dit het laatste dodelijk ongeluk zijn."

De artikel 12-procedure is een strafrechtelijk proces, Drost behartigt hun belangen als het gaat om letselschade. Dat doet hij ook voor de familie van het meisje dat in juni dit jaar op de fietsoversteek ernstig hersenletsel opliep. Tot in detail kan hij er nog niet ingaan, simpel omdat het politieonderzoek nog loopt.

Affectieschade

In z'n algemeenheid kan hij wel wat zeggen over schades die bij heftige incidenten zoals verkeersongevallen geclaimd kunnen worden. Zoals affectieschade: smartengeld voor naasten van slachtoffers. Of shockschade: mensen die het ongeval hebben gezien, kunnen daar blijvend gevolgen van ondervinden. "Daar was bijvoorbeeld sprake van bij het dakdrama in De Grolsch Veste. Of de aanslag tijdens Koninginnedag bij De Naald in Apeldoorn."

Tegen de machtige verzekeraars

Yme Drost ondersteunt de families omdat hij 'de zwakkeren in de samenleving' wil ondersteunen in hun strijd tegen de machtige verzekeraars. "Ik probeer mensen zodanig te helpen dat ze een volledige schadevergoeding krijgen. Met als grote opdracht om de mensen terug te brengen in de situatie die zo dicht mogelijk bij de situatie van voor het ongeval ligt." Hij ontkent dat het gaat om 'een grote zak met geld'. "In Nederland gaat het, naast vergoeding van materiële schade, om een klein beetje smartengeld, ter compensatie van het leed dat mensen hebben geleden."