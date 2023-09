Commotie in Engeland over rioollozingen in natuurwater

Britse media meldden dat bedrijven grootscheeps ongezuiverd rioolwater lozen in rivieren en in zee. Afgelopen zomer leidde dat er zelfs toe dat sommige stranden onveilig werden verklaard voor zwemmers.

In het Verenigd Koninkrijk zwelt de kritiek aan op waterbedrijven die op grote schaal ongezuiverd rioolwater zouden lozen in rivieren en meren en in zee. Britse media onthulden de afgelopen tijd hoe die bedrijven de wateren op deze wijze vervuilen. Het Office for Environmental Protection (OEP), de Britse milieuwaakhond, waarschuwde deze week dat de autoriteiten de regels omtrent lozingen vermoedelijk te veel in het voordeel van de bedrijven interpreteren.

De linkse oppositiepartij Labour greep de praktijken dinsdag aan voor een felle aanval op de Conservatieve regering van premier Rishi Sunak. "Niets illustreert dertien jaar falen van de Conservatieven zo grafisch als de aanblik van stinkend, giftig rioolwater dat in onze rivieren, meren en zeeën stroomt", foeterde Labour-parlementariër Steve Reed in The Guardian. "Rishi Sunak zou geen ongezuiverd rioolwater in zijn privézwembad willen, maar toch laat hij graag menselijke uitwerpselen onze waterwegen vervuilen."

De Conservatieve regering op haar beurt bezwoer dat ze er alles aan doet om de lozingen aan banden te leggen. Zij belooft investeringen in infrastructuur, strengere regels en betere handhaving. "De hoeveelheid rioolwater die wordt geloosd, is volkomen onacceptabel", aldus een woordvoerder.

Gecombineerd riool

Het overgrote deel van het Verenigd Koninkrijk heeft een zogenoemd gecombineerd rioolstelsel. Dit betekent dat zowel regenwater als afvalwater - van toiletten, badkamers en keukens - door dezelfde pijpleidingen stroomt. Normaal gesproken gaat al het water naar een zuiveringsinstallatie. Maar bij zware regenval kan de hoeveelheid water de capaciteit overtreffen, waardoor huizen, wegen en andere plekken dreigen te overstromen met rioolwater.

Om dit te voorkomen, mogen de bedrijven dan ongezuiverd water lozen in rivieren en meren en in zee. Maar activisten en journalisten vonden bewijzen dat bedrijven ook in droge tijden ongezuiverd rioolwater lozen.

Inmiddels lopen er meerdere onderzoeken, ook strafrechtelijk, naar de handelswijze van deze bedrijven. Vanwege de vervuiling moesten sommige Britse stranden afgelopen zomer voor enkele dagen onveilig worden verklaard voor zwemmers.