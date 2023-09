Stan (17) uit Limmen restaureerde een oude molen

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Als kleine jongen zag ik de molen tijdens wandelingen al in het dorp staan. Volgens de eigenaren zou die niet meer op te knappen zijn. In 2019, toen de eigenaren inmiddels overleden waren, vroeg ik aan de nabestaanden wat ze met die molen wilden, want het zou zonde zijn als hij verloren zou gaan. Toen besloten ze de molen - een enorme bouwval - aan me te schenken. Ze zeiden: er valt weinig meer van te maken."