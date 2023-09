Dakloze Valentin kan zo aan het werk, maar hij komt niet opdagen

Hij kan zo aan de slag als automonteur. Maar bij uitzendbureau Yardwork hebben ze het helemaal gehad met Valentin, de dakloze in een Mercedes die in Hengelo is neergestreken. 'Ik denk dat hij alleen maar medeleven zoekt...'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Met interesse lazen medewerkers van Yardwork onlangs het verhaal in deze krant over de uit Roemenië gevluchte Valentin. Uitzendbureau Yardwork uit Enschede is altijd geïnteresseerd in gemotiveerde mensen die een baan in de techniek zoeken. "In het artikel zegt Valentin dat hij graag in Nederland aan de slag wil. Hij is gediplomeerd automonteur", vertelt Sallie Yardim van Yardwork.

'Superaardige vent'

Yardim en zijn collega Mike Janssen plaatsen met regelmaat mensen uit Oost-Europa. Toen ze het verhaal over Valentin lazen, is Mike in de auto gestapt en heeft de werkzoekende automonteur opgespoord. Sterker nog: Mike heeft Valentin gevonden, in de auto gezet en hem meteen meegenomen naar het kantoor van het bedrijf in Enschede. "We hebben hem een bak koffie gegeven en met hem gesproken. Een superaardige vent, heel correct", aldus Yardim.

Na het goede eerste contact heeft het Enschedese bedrijf hem meteen een baan aangeboden als automonteur. "Hij was hartstikke blij en bedankte me uitbundig. Heel uitbundig." Yardim heeft aan Valentin voorgesteld om hem twee dagen op proef te laten werken bij een autobedrijf. "Een autobedrijf wilde hem niet hebben toen ze hoorden dat hij onder de tattoos zat. Dat paste niet binnen de cultuur van dat bedrijf…"

Maar een ander Twente autobedrijf had geen moeite met het uiterlijk van de kleurrijke dakloze met een Mercedes. "'Als hij maar kan sleutelen', zeggen ze bij dat bedrijf."

Na de kennismaking is Valentin teruggebracht naar Hengelo. Maar daarna hield het contact op. Hij neemt keer op keer de telefoon niet op, zegt Yardim. "Hij reageert gewoon niet." Een medewerker van het uitzendbureau heeft Valentin nog een keer opnieuw in Hengelo opgespoord. "We hebben toen tegen hem gezegd: 'Als je wilt werken, dan moet je wel reageren. We kunnen niet elke keer naar Hengelo rijden'."

Maar hoeveel pogingen Yardwork ook onderneemt, Valentin reageert niet. En dat gaat er bij het Enschedese bedrijf maar moeilijk in. "Als wij in mensen geloven, gaan we hier best ver. We hebben veertig mensen uit Oekraïne aan het werk. Het is moeilijk om die mensen aan het werk te krijgen. Ik geef ze zelfs Engelse les. Ik creëer de omstandigheden zodat klanten snel ja zeggen. Maar er zijn wel grenzen", zegt Yardim.

Postadres

In het eerdere artikel zei Valentin dat werk vinden in Nederland moeilijk zou zijn omdat hij hier geen postadres heeft. Maar zelfs daarvoor had het Enschedese bedrijf een oplossing. "Ik heb Valentin zelfs aangeboden om hem een postadres te geven..."

Als het nodig is stelt het bedrijf aan mensen zelfs een auto en mobiele telefoon ter beschikking. "Dat kan Valentin ook van mij krijgen. Maar ik stel wel één voorwaarde: hij moet betrouwbaar zijn. En de liefde moet van twee kanten komen… Ik ben wel teleurgesteld."

Mike Janssen drukt zich krachtiger uit: "Ik denk dat hij geen baan zoekt. Ik denk dat hij alleen medeleven zoekt." Yardwork is niet van plan nog meer energie in Valentin te steken.

Valentin zelf was niet bereikbaar voor een reactie.