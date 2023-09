Zo bouwt Den Bosch een nieuw natuurgebied

Deze week wordt een nieuw stuk van het Kanaalpark tussen Den Bosch en Rosmalen geopend. Het klinkt onmogelijk: een heel ecosysteem uit de grond stampen. Hoe doe je dat eigenlijk? Stadsecoloog Jan van Mil legt uit.

Naar een lichtend voorbeeld is het niet ver zoeken. Al pakweg acht jaar groeit en bloeit het eerste deel van het Kanaalpark. Wat begon als een 'moetje' vanwege de uitbreiding van de Zuid-Willemsvaart, is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke broedplaats voor het wild en een geliefd wandelgebied voor omwonenden.

Nu volgt de tweede fase van het Kanaalpark, waarbij 20 hectare aan natuur wordt toegevoegd. Het grootste gedeelte moet, net als het eerste deel, een moerassig 'driedelig landschap' met stukjes bos, struiken, ruigtes, bloemrijke weides en drassige moerasdelen worden.

Romantische 19de-eeuwse bossen

"Denk aan de romantische bossen van schilderijen uit de 19de eeuw. Dan heb je wel een idee", vertelt ecoloog Jan van Mil, namens de gemeente verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe natuurgebieden.

Op een klein lapje is een voedselbos geplant waar uitsluitend eetbare boom- en plantsoorten groeien. Vrijwilligers zijn er inmiddels bezig met het verzamelen van de eerste opbrengst. Het doel is om hier uiteindelijk een 'climaxbos' van te maken waarvan je niet merkt dat het is aangeplant.

Dit weekend wordt het nieuwe stuk natuurgebied officieel geopend. Voor Van Mil en zijn collega's geldt het als afsluiting van een jarenlang project. Een natuurgebied aanleggen doe je immers niet zomaar.

Argeloze wandelaar valt het nauwelijks op

Er is hard gewerkt om de voormalige landbouwgrond te transformeren. Dan kan je denken aan kleine klusjes zoals het weghalen van oude hekken van perceelgrenzen. Maar ook het plaatsen van een nieuwe waterberging.

Een argeloze wandelaar valt het nauwelijks op, maar wie goed kijkt ziet dat een deel van de velden lager ligt om het overtollige water van de nabijgelegen Rosmalense Aa op te vangen. "Dat zal vooral in de winter gebeuren. Het water blijft hier staan of zakt naar beneden, waarna het zich via het grondwater verspreidt", aldus Van Mill.

Bouwstenen voor de toekomst

Het is een typisch voorbeeld van de aanpak in het natuurgebied. Elk menselijk ingrijpen, in dit geval tijdens de aanleg, heeft een functie: zodat het ecosysteem zichzelf kan bedruipen. Elke bouwsteen is gelegd met oog op de toekomst. De waterberging zorgt voor een extra appeltje voor de dorst - of druppeltje onder de grond - voor wanneer het kwik stijgt en regen uitblijft. Vanwege klimaatverandering zullen zulke seizoenen steeds vaker voorkomen.

Omwonenden komen graag in het Kanaalpark. Foto: Marc Bolsius

Van Mil volgt hiermee de aanpak die bij de eerste fase tot succes heeft geleid. Een ander voorbeeld is de aanwezigheid van veertien rode geuzen die door het Kanaalpark banjeren. Vaak eten deze runderen de bladeren van nieuwe bomen op, waardoor ze niet de kans hebben om te groeien. Het is immers niet de bedoeling dat het Kanaalpark in een bosgebied zoals de Vughtse Heide verandert.

Het Kanaalpark met op de achtergrond de Rosmalense wijk de Groote Wielen. Foto: Marc Bolsius

Tegelijkertijd moeten bomen wel een plek hebben om te groeien. Populieren vinden die ruimte nu in bramenstruiken waar de runderen niet bij kunnen. Bovendien hebben ecologen pas een houtwal geplaatst. "Voor ons is het best spannend om te zien hoe onze ingrepen uitpakken", zegt Van Mil. Hij wijst naar een wetering die voorheen door de boeren werd gebruikt om hun land te bemesten. "Als dat gaat dichtgroeien, zou dat goed nieuws zijn voor libelles. Of dat ook echt gaat gebeuren? Geen idee."

"In de natuur draait het allemaal om processen", voegt hij toe. "Terwijl soorten niet dominant mogen worden, wil je ze wel de ruimte geven om te groeien." Het idee is dat het Kanaalpark zijn eigen balans vindt. "En zo niet, hebben we altijd een back-upplan. Als we bijvoorbeeld zien dat de Rosmalense Aa dichtgroeit, hopen we dat de runderen die planten opeten. En anders moeten we zelf aan de slag."

Van Mil, die al bijna drie jaar aan het Kanaalpark werkt, ziet zichzelf als een soort aannemer. "Je wilt een sterk casco neerzetten waar het prettig is om in te wonen. Vervolgens is het aan de natuur om alles in te richten."

Das en bever zijn er al

Dat het met de flora en fauna in het Kanaalpark wel snor zit, blijkt uit de aanwezigheid van zowel de das als bever als graag geziene gasten. Bovenaan het wensenlijstje van Van Mil staat de otter. "Het Kanaalpark is er helemaal klaar voor, alleen weet de otter het zelf nog niet. Momenteel leven ze bij de Biesbosch en in de buurt van Nijmegen. De hoop is dat de dieren via de Maas de overstap wagen. Dat zou wel de kroon op het werk zijn."

De opening van het nieuwe stuk Kanaalpark vindt zondag om 10.15 uur plaats bij Hof Eyghentijds en is gratis toegankelijk.