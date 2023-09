Charlotte Boström schreef een boek over ongelijke kansen van de Nederlandse vrouw

In Nederland werken vrouwen minder, omdat het systeem ze daartoe dwingt, ontdekte de in Zweden opgegroeide Charlotte Boström (37). Ze schreef Waarom Zweedse vrouwen niet gratis werken (en wat wij daarvan kunnen leren). 'Bij echte vrijheid kies je niet voor zo'n slechte deal.'

Waarom waren we in Nederland aan het juichen toen het betaalde vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen ging? Charlotte Boström begreep er niets van. "Ik las erover in het AD. Ik zag foto's waarop minister Wouter Koolmees een vader en zijn vrouw feliciteerde met het extra verlof. Ik zag mensen blij zijn en stralen en dacht: dit is gewoon een toneelstuk. Ik vond het heel pathetisch. Het is lachwekkend om zo groot uit te pakken en te doen alsof er iets opgelost wordt."

Journalist Boström is geboren en opgegroeid in Zweden. Ze verhuisde in 2015 voor de liefde naar Nederland en begon hier opnieuw met het opbouwen van een journalistieke carrière. Nederland en Zweden lijken op veel gebieden op elkaar, behalve als het aankomt op de positie van vrouwen en kinderen, viel haar op. "Zo ongeveer alle vrouwen sloten hun e-mail af met 'aanwezig ma, di en do' of een andere combinatie van drie werkdagen. Zoiets had ik nog nooit gezien." Er was wel meer wat ze niet had gezien en 'absurd' vond. Ze schreef er een boek over: Waarom Zweedse vrouwen niet gratis werken (en wat wij daarvan kunnen leren).

Ze legt de vinger in haar boek vaak op de zere of in elk geval gevoelige plekken van Nederland. Wat hier normaal is of normaal wordt gevonden, wekt bij haar verbazing op. Het is - zelfs na het lezen van andere boeken over soortgelijke kwesties, zoals Waarom vrouwen minder werken dan mannen (en dat ook jouw probleem is) van Liesbeth Staats en Waarom vrouwen minder verdienen (en wat we eraan kunnen doen) van Sophie van Gool - een boek dat je wakker schudt. Zelfs als vrouw. Al heeft Boström het boek niet voor vrouwen geschreven. "Ik wil niet nog meer druk leggen op de schouders van vrouwen. Het is een boek voor mannen. Lees je in en draag bij aan de verandering."

In uw boek lijkt Zweden het perfecte land voor vrouwen en helemaal als ze moeder worden. Is dat ook zo?

"In Zweden is het systeem over het algemeen wel beter als je in een maatschappij wilt leven waarin vrouwen en mannen eerlijker behandeld en beloond worden. En als je kinderen krijgt, is het heel goed geregeld. Dan hebben we het over ouderschapsverlof, hoe de kinderen naar opvang gaan, het schoolsysteem en de gehele kijk op kinderen."

Wat is er anders?

"De hele omgeving is ingericht op kinderen. Ga je bijvoorbeeld naar een museum, dan kan je daar een draagzak lenen. Wil je je kind verschonen? Dat kan daar overal in de publieke ruimte. Hier in Nederland is er niet bij elke gelegenheid een verschoonkussen, en als dat er is, ligt het vaak bij de toiletten voor vrouwen en niet bij die voor mannen. En het ouderschapsverlof: in Zweden krijg je meer dan een jaar voor de ouders samen, waarin ze 80 procent van het salaris doorbetaald krijgen."

Toen u drie jaar geleden samen met uw vriend een kind kreeg, hebben jullie zelf een 'eerlijk' ouderschapsverlofplan gemaakt. Kunt u vertellen hoe dat ging?

"Ik ben freelancer en had recht op 16 weken zwangerschapsverlof in Nederland. Mijn vriend had toen ons eerste kind werd geboren maar recht op 1 week verlof. Je begrijpt: dat is ongelijkheid. Hij heeft dan veel minder tijd om te bonden met ons kind. We hebben van tevoren afgesproken dat hij zijn vakantiedagen twee jaar lang zou opsparen. Zo had mijn vriend ongeveer twee maanden zelfgemaakt verlof. Voor mij is het niet meer dan normaal, in Nederland noemen ze dat bijzonder."

Uw vriend was bereid om samen in Zweden te gaan wonen, schrijft u in uw boek.

"Klopt, maar Zweden is perfect én saai. Het is een voorspelbaar land. Als je kinderen krijgt, wil je daar wonen. Maar ik was in de twintig toen we besloten hierheen te verhuizen en ik ben nog steeds blij met mijn keuze."

In Nederland begon de positie van vrouwen u op te vallen. Zij krijgen hier 'een slechte deal', schrijft u. Wat bedoelt u daarmee?

"Er wordt gedaan alsof Nederland een land is met gelijke kansen voor man en vrouw, terwijl dat is niet zo. Zoals ik ook in mijn boek zeg: er is geen gelijk speelveld. Vrouwen doen vaak parttime werk, hebben slecht betaalde banen, zijn manager van het gezin én mantelzorger zonder daarvoor betaald te worden. Als je echt de vrijheid hebt om te kiezen, kies je niet voor zo'n slechte deal. Het betekent niet dat ik tegen parttime werken ben, dat is een misverstand. Het lijkt mij juist heel mooi als je als werkende ouders allebei vier dagen gaat werken. Dat is prima, alleen gebeurt het te weinig."

Waarom kiezen vrouwen voor 'de slechte deal'?

"Ze hebben geen keuze. Daarom vind ik ook niet dat vrouwen wat moeten veranderen. Het systeem moet veranderen. Er is nu een maatschappelijk systeem dat grotendeels door en voor mannen is ontworpen. Als je écht gelijke mogelijkheden biedt aan mannen en vrouwen, dan weet ik zeker dat vrouwen net als die in Zweden fulltime gaan werken én daar ook beter voor betaald worden, net als mannen."

"Een voorbeeld van hoe gewoon het hier is dat er verwacht wordt van vrouwen dat ze minder gaan werken als ze moeder worden: een vriendin van mij, ook journalist, kreeg haar tweede kind. Haar leidinggevende vroeg haar of ze zeker wist dat ze fulltime wilde blijven werken. Dat is heel zwaar met twee kinderen, werd haar verteld. Toevallig kreeg haar mannelijke collega ook een tweede kind en hij wilde vier dagen gaan werken. Hun leidinggevende vond dat onzin. Het is misschien niet bewust slecht bedoeld, maar het is niet oké om dat te zeggen."

"Ik ken ook een vrouw die helemaal gechoqueerd en superdankbaar was dat ze loonsverhoging kreeg van haar werkgever terwijl ze zwanger was. Terwijl ik denk: als je het niet had gekregen, dan was het wettelijk gezien onjuist geweest. Het zit zo in het systeem hier dat vrouwen verwachten niet serieus genomen te worden in hun baan. Net als moeders die zeggen dat ze blijven werken, al is het maar een paar dagen. Omdat ze dan een leukere moeder zijn voor hun kind. Alsof je het werken moet verdedigen. Je mag werken voor jezelf als vrouw. Je mag ambitie hebben. En je kunt daarnaast ook moeder zijn. Je hoeft het een niet te verdedigen met het ander."

Charlotte Boström: Waarom Zweedse vrouwen niet gratis werken (en wat wij daarvan kunnen leren), uitgeverij Balans, €22,99.