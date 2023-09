Wat kun je doen om minder PFAS binnen te krijgen?

Wat kun je nog eten en drinken als je geen schadelijke PFAS-stoffen binnen wilt krijgen? Het toch wel ontluisterende antwoord: heel weinig. Het niet afbreekbare spul zit inmiddels namelijk overal in. Het Voedingscentrum heeft wel een tip hoe je je blootstelling eraan wat kunt verminderen.

Oké, van een paar producten is het inmiddels zonneklaar dat je er echt niet te veel van moet binnenkrijgen. Zelfgevangen zoetwatervis uit de Nederlandse wateren, zoals paling, baars en forel? Niet aan beginnen. Vis, garnalen, oesters en mosselen uit de Westerschelde? Doe ook maar niet, zegt het Voedingscentrum. Die vissen hebben hun hele leven gezwommen in water dat veel te veel pfas bevat.

Maar verder? Verder maakt het niet zo heel veel uit wat je precies eet, is de toch wel ontluisterende conclusie. Het RIVM onderzocht eerder dit jaar van 57 voedingsproducten een flink aantal monsters, van appels tot zalm en van zonnebloemolie tot brood. In álle producten werden pfas aangetroffen, in de meeste gevallen zelfs meer dan tien verschillende soorten van de 24 die door het RIVM werden meegenomen in het onderzoek.

Producten vervangen?

Bepaalde producten niet meer eten of drinken heeft over het algemeen niet veel zin, concludeerde het RIVM daarom. In de woorden van de onderzoekers: "Omdat pfas in het meeste voedsel aanwezig zijn, zal het vervangen van het ene pfas-bevattende product door het andere waarschijnlijk niet leiden tot een betekenisvolle afname van de blootstelling aan pfas."

De afkorting pfas is een verzamelterm voor niet-afbreekbare producten die van nature niet in het milieu voorkomen. Ze zijn water-, vet-, vuil- en stofafstotend en worden daarom verwerkt in bijvoorbeeld regenkleding, buitensport- en skikleding. Ook worden ze gebruikt in pannen met antiaanbaklaag en in blusschuim en smeermiddel.

Vanuit fabrieken en vanuit de producten zelf verspreidt het spul zich in de natuur. Via de lucht, het water, de bodem en veevoer komt het chemische goedje ook in ons eten en drinken terecht. Zelfs ons kraanwater is niet heilig, bleek deze week. Zeker niet wanneer voor het kraanwater geput wordt uit de Maas en de Rijn, waarin fabrieken nog steeds pfas-houdend materiaal lozen.

Mineraalwater

In kraanwater waarvoor wordt geput uit grondwater, zit gemiddeld genomen minder pfas. Hetzelfde geldt voor mineraalwater van bijvoorbeeld Spa of Bar le Duc. Ander water drinken kan dus helpen om de hoeveelheid pfas die je binnenkrijgt te verminderen. Maar, waarschuwen experts: daar kleven weer andere nadelen aan. Zo is de productie van mineraalwater belastender voor het milieu.

Ook switchen naar andere dranken dan water helpt weinig, want ook daar zitten vaak pfas in. Het RIVM bekeek eerder dit jaar ook hoe de pfas-meetresultaten in de verschillende voedingsproducten zich vertaalden naar een gemiddeld Nederlands menu. Daaruit bleek dat Nederlanders de meeste pfas binnenkrijgen via hun drinken (29 tot 45 procent) en via vis (24-30 procent). Ook uit dit onderzoek komt naar voren dat mensen die kraanwater uit de rivieren drinken, meer pfas binnenkrijgen.

Van pfas is bekend dat ze schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Bij mensen die gedurende meerdere jaren te veel binnenkrijgen, kan schade aan het immuunsysteem ontstaan. Daardoor kun je sneller of vaker ziek worden, en vaccinaties worden minder effectief. Dit effect treedt al bij lage concentraties op, blijkt uit onderzoek. Bij hogere concentraties kunnen pfas ook effect hebben op de leverfunctie, het cholesterolgehalte, de voorplanting en de ontwikkeling van ongeboren kinderen, blijkt uit verschillende bronnen.

Gevarieerd

Het Voedingscentrum adviseert mensen zo gevarieerd mogelijk te eten, als ze de hoeveelheid pfas die ze binnenkrijgen willen verminderen. 'Dat is altijd het beste advies om minder van een bepaalde stof binnen te krijgen', schrijft het adviesorgaan. 'Dit advies geldt ook voor andere stoffen die je liever niet binnenkrijgt.' Om te zorgen dat je niet te veel pfas binnenkrijgt, is het dus verstandig om niet elke dag vis te eten, bijvoorbeeld. Maar wel af en toe, want vis bevat veel nuttige stoffen voor je lichaam. Zeker vette vis, zoals zalm, forel, haring of makreel.

De pfas-bijdrage aan het menu

Vis: 24-30 procent van de pfas die een gemiddelde Nederlander binnenkrijgt

Vooral in kabeljauw en ingeblikte zalm werd veel pfas gevonden.

Drinken: 29-45 procent

Mensen die kraanwater uit de rivier drinken, krijgen naar verhouding meer pfas binnen. Ook in alle andere dranken zit pfas.

Zuivel en vlees: 19-25 procent

Vooral in rund- en varkensvlees zit veel pfas, in kip veel minder. Ook melk bevat pfas.