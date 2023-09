Na halvering intensieve veehouderij nog geen daling uitstoot

Het aantal intensieve veehouderijen met varkens en kippen is sinds 2007 bijna gehalveerd in het Land van Cuijk. Dat heeft zich niet vertaald in een navenante daling van uitstoot van ammoniak, stank en fijnstof. Bedrijven werden groter, luchtwassers bleken minder effectief dan verwacht.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Hierin worden feiten en trends gepresenteerd over het aantal bedrijven, dieren en emissies van ammoniak, geur en fijnstof. De opstellers benadrukken dat het om 'droge' berekeningen gaat 'zonder daar conclusies aan te verbinden'.

300 veebedrijven zijn gestopt

Het document bevat desondanks een schat aan informatie over veehouderijen in de gemeente. Bijvoorbeeld ook dat het aantal dieren, volgens de verstrekte vergunningen, is gestegen met 3 procent. Dat is opvallend, want sinds 2007 zijn 300 van 1100 veebedrijven gestopt.

Daarentegen zijn sommige boerenbedrijven sinds 2007 wel groter geworden. De bedrijfsgroottes namen vooral toe bij de intensieve vleesvarkens- en legkippenhouderijen, verreweg de grootste landbouwsectoren in de gemeente Land van Cuijk. Alle veebedrijven bij elkaar produceren in vergelijking met het uitgangsjaar respectievelijk 39, 14 en 16 procent minder ammoniak-, fijnstof- en geuremissies.

Geurhinder

De geurhinder is te hoog op 269 adressen. In 2007 werden de normen voor gezond woon- en leefklimaat nog overschreden op 774 plekken, al met al is dus sprake van een afname van 65 procent.

Nog een cijfer: op 5.844 andere locaties van de 40.034 'geurgevoelige adressen' in Land van Cuijk is het woon- en leefklimaat 'matig'. Dat wil zeggen dat 'de kans aanwezig is op geurklachten en dat de geurhinder de gezondheidskundige advieswaarde van de GGD overschrijdt'.

Toewerken naar gezondere leefomgeving

Wethouders Antoinette Maas (Milieu) en Mark Janssen-van Gaal (Landbouw) zijn blij met de nieuwe dataset waarmee ze een belangrijke onderlegger in handen denken te hebben voor toekomstig beleid.

Maas: "Met deze inventarisatie kunnen we onder meer op zoek naar locaties waar je bij verplaatsing van bijvoorbeeld één of twee veehouderijen al het verschil kunt maken voor de omgeving. Dit is een belangrijk hulpmiddel bij het toewerken naar een gezondere leefomgeving voor iedereen."

'Hekel aan gepolariseer'

Janssen-van Gaal wijst op al behaalde resultaten als een ammoniakreductie van 39 procent. "Een lijn die we met stoppersregelingen, bedrijfsverplaatsingen en innovaties als het scheiden van mest naar de toekomst kunnen doortrekken en naar ik hoop versnellen."

De gemeente heeft hier verschillende handvatten voor. Zoals gemeentelijke bemiddeling bij het uitruilen van kavels en stimuleren van innovaties en biodiverse bedrijfsvoering onder boeren bij de afgifte van nieuwe vergunningen. Maas benadrukt dat samenwerken met de boeren voorop staat: "Ik heb een hekel aan het gepolariseer van de laatste jaren. Gelukkig hebben we in het Land van Cuijk vooral boeren die graag willen meedenken over schoner produceren."

Combiluchtwassers minder effectief

Dat de uitstoot van ongezonde stoffen niet navenant is afgenomen met de daling van het aantal bedrijven, is deels te verklaren door de minder dan verwachte effectiviteit van de combiluchtwassers. Dat maakt de wethouders niet minder optimistisch over de toekomst.

Janssen-van Gaal: "We moeten kijken naar het totale plaatje en dan zie je dat in het Land van Cuijk veel jonge boeren wonen die graag meegaan in een overgang naar kringlooplandbouw. Ik durf het rustig te zeggen: de komende jaren wordt de tijd van de landbouwtransitie, zeker ook in het Land van Cuijk."