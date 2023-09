Waarom neemt het aantal dierproeven niet meer af?

Ruim 20.000: zoveel dierproeven werden er vorig jaar gedaan in Utrecht - voornamelijk op muizen en kippen. Jarenlang nam het aantal dierproeven hard af, nu is er nauwelijks een daling zichtbaar. En dat heeft een reden. 'Die laatste stap blijft een lastig onderdeel.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Utrecht. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De cijfers komen uit het jaarlijkse rapport van de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht. In vergelijking met tien jaar geleden nam het aantal proeven in Utrecht wél stevig af, maar de afgelopen jaren bleven de cijfers nagenoeg hetzelfde. In 2020 werden er 20.433 proeven gedaan, in 2021 ging het om 20.576 proeven. Het aantal proeven staat overigens niet gelijk aan het aantal gebruikte dieren: soms wordt een dier vaker ingezet.

In Utrecht werd bijna de helft van al deze dierproeven (9641 keer) vorig jaar op muizen gedaan. Zij worden vaak gebruikt omdat er veel kennis beschikbaar is over het muizenlichaam en er veel genetisch gewijzigde muizen beschikbaar zijn. Ook kippen (5297 proeven) en ratten (3511 proeven) werden veel gebruikt. Daarop volgen varkens, runderen en zebravissen.

'Lastig onderdeel'

De dieren werden met name in het UMC Utrecht op de faculteit Diergeneeskunde ingezet voor verschillende soorten onderzoek. Denk aan inzicht verkrijgen in de werking van bepaalde organen, of onderzoek naar de vraag welke stof invloed heeft op de werking van een bepaald orgaan. Het 'ongerief' (het ongemak of leed) dat dieren hierbij ervaren ligt vooral bij de proefdieren die geopereerd worden in het UMC hoger.

Het aantal proeven in Utrecht daalt dus al een aantal jaar nauwelijks. Landelijk steeg het aantal dierproeven in 2021 - het jaar waaruit de laatste cijfers dateren - zelfs licht. Volgens Wim de Leeuw van de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht heeft dat in 2022 deels te maken met een studie die op de faculteit Diergeneeskunde is uitgevoerd. "Het aantal proeven met knaagdieren is afgenomen, maar door een studie naar vleeskuikens op de faculteit Diergeneeskunde is het aantal dieren aan die kant weer wat gestegen.''

Muizen in het Centraal Dierenlaboratorium. Foto: ANP / ANP

Toch speelt er nog iets mee, zegt De Leeuw. "Over een langere periode gezien daalde het aantal proeven wel flink. De makkelijk vervangbare dierproeven zijn inmiddels allemaal wel vervangen: met name cel- en kweekonderzoek dat buiten het dier om blijkt te kunnen. Maar de 'laatste stap' in veel onderzoeken, toetsen hoe iets werkt in een levend organisme, daarvoor is vaak nog geen vervangende methode die ook algemeen word geaccepteerd. Dat blijft nog een lastig onderdeel - wat ook aan de cijfers te zien is.''

Kunstdieren

Animal Rights Nederland noemt het 'teleurstellend' dat het aantal dierproeven in Utrecht niet is gedaald. "Universiteiten en grote bedrijven zijn juist degenen die de macht hebben en meer druk moeten zetten om de alternatieven en de acceptatie van die alternatieven te bevorderen. Wij vinden dat er vanuit veel grote instanties niet genoeg inzet is om het systeem te veranderen", zegt directeur Susan Hartland.

Toch gebeurt er in Utrecht wel een hoop op het vlak van dierproefvrije methoden. Op de faculteit Diergeneeskunde wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van 'kunstdieren', zoals een kunstkoe met nagebootste afwijkingen waar artsen in spe daadwerkelijk inwendig aan kunnen voelen. Daarnaast wordt bij iedere proef gewerkt volgens de 'drie V's': vervangen, verminderen en verfijnen. Voordat een proefdier wordt ingezet moet worden bekeken of de wetenschappelijke vraag ook zonder - of met minder - dieren gedaan kan worden.

Ook dienden onder andere de Universiteit Utrecht en het UMC onlangs een plan in voor meer proefdiervrij onderzoek. Daar reserveerde het Nationaal Groeifonds 125 miljoen euro voor.