Na 24 jaar is het caféterras van Carla in Almelo plots illegaal

Carla van Limbeek runt 24 jaar het café Brandpunt met een terras aan de Kerkstraat in het centrum van Almelo. Ineens krijgt ze van de gemeente te horen dat er geen vergunning is voor het terras, terwijl ze er al die jaren wel voor betaalde. De bezorgde caféhoudster vermoedt dat er meer achter zit. 'Ze willen ons hier weg hebben.'

In de warme namiddag is het nog rustig op het terras voor het café Brandpunt aan de Kerkstraat 8. De tafels en stoelen onder het grote zonnescherm zijn het middelpunt van een bizarre kwestie. Afgelopen voorjaar bezocht een 'man van de gemeente' haar café, zegt Carla van Limbeek (62). Met een voor haar alarmerende boodschap.

"Hij vertelde dat we geen vergunning hebben voor ons terras." Van Limbeek wist niet wat ze hoorde. "Ik was stomverbaasd. Dacht eerst dat het een grap was." Maar de ambtenaar bleek serieus. Er was geen vergunning en daarmee was het terras dus illegaal.

Niet zwart-op-wit

Van Limbeek kan er nog steeds met haar hoofd niet bij. Met haar man Robert runt ze inmiddels 24 jaar het café Brandpunt. Mét terras. "We huren dit pand van de graaf. We hebben het voordat we hier begonnen zelf omgebouwd van een restaurant naar een bruin café. En al die jaren hebben we de gemeente gewoon betaald voor het terras. Dan mag je er toch vanuit gaan dat er ook een vergunning is? Al die jaren was er niets aan de hand." Ze hebben hun eigen administratie erop nageplozen, maar een terrasvergunning zwart-op-wit vonden ze niet, aldus Van Limbeek.

'Niet eerlijk'

Voor de zomervakantie kwam die vergunning er alsnog van de gemeente Almelo. Met, tot grote schrik van het echtpaar, een sluitingstijd van elf uur 's avonds voor het terras. Twee uur vervroegd, terwijl bij andere horeca in het centrum tot één uur 's nachts klandizie buiten mag zitten. Carla en Robert van Limbeek pikten dat niet en dienden een bezwaarschrift in bij de gemeente. "Het is niet eerlijk dat alleen wij met ons terras om elf uur dicht moeten. Zo kunnen we het niet verdienen. Onze klanten vinden het natuurlijk ook niks."

Nooit problemen

Ook het terras van Brandpunt was altijd tot één uur 's nachts open. Dat leidde nooit tot problemen, verzekert Carla van Limbeek. "Vanuit de buurt kregen we nimmer klachten over ons terras. De ambtenaar van de gemeente vroeg bij zijn bezoek: Weet u wel dat hier mensen komen te wonen?" Die vraag verbaasde haar. "De meeste panden in de Kerkstraat worden al bewoond. Ik vroeg de ambtenaar of hij wel uit Almelo komt..."

Carla van Limbeek op haar terras in de Kerkstraat. Foto: Henk Bouwhuis

'Ik bepaal zelf wanneer ik stop'

Maar het echtpaar Van Limbeek weet ook dat de Kerkstraat sinds enige tijd onderdeel is van het zogeheten transformatiegebied Grotestraat Noord. Waarbij het de opzet is panden om te bouwen tot woningen. "Daarbij wil de gemeente vooral daghoreca. Daarom heb ik het gevoel dat ze ons hier weg wil hebben. Dat daarom de sluittijd is vervroegd." Maar Van Limbeek laat zich niet wegjagen. "Ik bepaal zelf wel wanneer ik stop. Niet de gemeente." Maar ze maakt zich wel zorgen over de toekomst van haar café. "Ik slaap er slecht van."

Reactie burgemeester

In zijn beantwoording aan de collegepartij Lokaal Almelo Samen meldt burgemeester Arjen Gerritsen dat er bij de terrasvergunning van café Brandpunt 'geen sprake is van een beperking' van de openingstijden. "Het gaat om een geheel nieuwe vergunning, die er eerst niet was. Het terras werd zonder vergunning geëxploiteerd." Gerritsen meldt tevens dat een sluitingstijd van elf uur nog niet definitief is. "Aan de hand van binnengekomen zienswijzen bekijk ik of het voornemen aangepast moet worden."