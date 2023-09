Veteranen kijken met Marco Kroon naar De Vuurlinie

Speciaal voor veteranen was dinsdagavond in Den Bosch de presentatie van De Vuurlinie, geïnspireerd op twee boeken van Marco Kroon. De majoor verscheen in camouflagepak.

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Gratis naar de film voordat De Vuurlinie voor iedereen is te zien. Die kans laten zo'n 250 veteranen uit Den Bosch, Vught en Heusden deze dinsdagavond niet schieten. In de meeste gevallen vergezeld van een partner zijn zij ingegaan op de uitnodiging van filmdistributeur Dutch FilmWorks (DFW) om in de Bossche bioscoop Kinepolis een 'voorpremière' te beleven.

"Wij hebben 684 Bossche veteranen uitgenodigd. Daarvan zijn er 175 gekomen exclusief partner. De andere veteranen komen uit Vught en Heusden", zegt Jan de Wit die namens de gemeente de veteranen verwelkomt. De animo vergelijkbaar met het aantal aanmeldingen voor de veteranendag die Den Bosch jaarlijks houdt.

Kostuum met vlinderdasje

Ruim voor het begin van de film loopt Marco Kroon met zijn zonen en echtgenote Mirjam de hal van de bioscoop binnen. Niet gekleed in een kostuum met vlinderdasje zoals maandag in Amsterdam tijdens de première in Koninklijk Theater Tuschinski. Speciaal voor de veteranen in Den Bosch draagt hij camouflagekleding. Kroon wil 'herkenbaar zijn voor de veteranen'. En ik ben blij dat Dutch FilmWorks mijn verzoek heeft overgenomen om veteranen de kans te geven om de film gratis te zien."

Kroon voelt zich ongemakkelijk als hij na een kort welkomstwoord door De Wit applaus krijgt in de eerste van in totaal drie zalen die tot de laatste stoel is gevuld met veteranen. "Jullie hoeven niet te klappen voor mij. Jullie zijn mijn maten", zegt Kroon.

Hij zegt het mooi te vinden als de veteranen en het thuisfront 'zich identificeren met de film'. Hij waarschuwt voor 'best wel heftige momenten'. "Blijf niet rondlopen met de heftige dingen die je hebt meegemaakt. Het heeft mij gebroken. Verzuring is diefstal van je eigen leven", zegt Kroon.

De Schijndelaar zag de film met zijn echtgenote Mirjam midden augustus voor het eerst. In een zaaltje van Dutch Film Works zaten ze na het einde zaten ze 'even tien minuten stil voor zich uit te staren'. "Maandag had ik daar in Amsterdam de tijd niet voor. Er waren toen minder emoties en ik keek meer inhoudelijk. Ik zag dingen die mij eerder niet waren opgevallen."

Zonen voorbereid

Er over schrijven in zijn boeken Kroongetuige en Danger Close waarop de film gedeeltelijk is gebaseerd, ging hem makkelijker af dan het te zien van de film waarin zijn personage wordt gespeeld door Waldemar Torenstra. Dat geldt zeker voor de verkrachting door een Afghaanse 'warlord' waarover hij jaren later sprak. "Mijn zonen hebben de boeken niet gelezen. Dat vonden ze te heftig. Ik heb ze speciaal tijdens een familieavond voorbereid op deze film", zegt Kroon.

Hij kan zich voorstellen dat mensen denken dat hij zich overal mee heeft bemoeid. Maar volgens hem is dat niet het geval. "Ik heb al vrij snel het script gekregen. De scenarioschrijver wilde weten welke gevoelens ik had bij bepaalde gebeurtenissen die ik in de boeken beschrijf."

In de film veel aandacht voor Kroon die in 2009 werd onderscheiden met de Militaire Willems-Orde voor zijn uitzonderlijke moed en leiderschap in Afghanistan ('Het is maar een medaille', relativeert Sallie Harmsen als Mirjam). Ook te zien en te horen is de vrijspraak voor drugsbezit. Maar geen woord over de boete die hij in 2011 kreeg voor het bezit van twee stroomstootwapens. "Dat had er van mij gerust in gemogen. Maar dat is de vrijheid van de regisseur", zegt Kroon.

Marco Kroon met zijn vrouw Mirjam en zonen bij de bijzondere vertoning van De Vuurlinie. Foto: Roel van der Aa

Kopstoot ontbreekt

De oud-commando kreeg een taakstraf van 80 uur omdat hij in 2019 tijdens carnaval in de Bossche binnenstad een agent een kopstoot had gegeven nadat hij was betrapt bij wildplassen. Opvallend is dat de kopstoot en het tonen van zijn geslachtsdeel ontbreken in de film. Volgens de filmakers bleek tijdens de montage dat het niet was in te passen in het toch al complexe verhaal. "Het had er van mij in gemogen. Maar ik heb het er ook niet over in mijn boeken die voor de film zijn gebruikt. Het valt erbuiten", zeg Kroon.

In de filmrecensie dinsdag in het Brabants Dagblad krijgt De Vuurlinie 2 van in 5 te geven sterren. Volgens de recensent heeft regisseur Roel Reiné een 'uiterst vlakke en veilige film' gemaakt. Volgens NRC wordt Kroon 'misleidend neergezet als volksheld die door de elite een kopje kleiner wordt gemaakt'. Het zegt hem niks uit te maken. "Het interesseert mij meer wat veteranen ervan vinden", benadrukt Kroon.

En wat vinden de veteranen ervan? Ze gaan na het zien van de film opvallend snel naar huis. Napraten met elkaar is er niet bij. Misschien thuis. "Er zijn dingen die je liever niet bespreekt", zegt Vughtenaar Jean (60) die in 1983 naar Libanon werd uitgezonden. Wat vindt hij van de film? "Het helpt om veteranen beter te begrijpen", zegt hij.