Slachtoffer gruwelijke koffermoord gemarteld voor z'n dood

De koffermoord op Manuel Alvarez (27) is nog gruwelijker dan gedacht. De Zwijndrechtse vader van drie jonge kinderen werd, voordat hij met messteken om het leven werd gebracht en in stukken gesneden, óók nog gemarteld. 'Ik rende naar de wc en moest kotsen. Daarna liep ik door het bloed om een vuilniszak aan te geven', zegt Ali Y. die ook in de woning was ten tijde van de moord.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wat gebeurde er 28 juli 2021 in een ogenschijnlijk doodgewoon appartement aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam? Het is een vraag die de hevig geëmotioneerde nabestaanden van Manuel Alvarez al bezighoudt sinds hij plotseling van de radar verdween op die bewuste woensdag. Om enkele dagen later te vernemen dat de vader van drie jonge kinderen op gruwelijke wijze is vermoord én gedumpt in de kofferbak van een auto. De politie vindt zijn in stukken gezaagde lichaam op een parkeerplaats in Dordrecht.

Maar hoe, wat en waaróm? De verwachtingen waren hooggespannen maandag tijdens de eerste inhoudelijke zittingsdag in de rechtbank van Dordrecht. Maar bijna alle verdachten, inclusief de hoofdverdachte Abdi B. (27) die volhoudt de moord op Manuel Alvarez in zijn eentje te hebben gepleegd, hielden hun kaken stijf op elkaar.

'Dubieuze boodschappenlijst'

Ook Burhan A. (20), Mustapha B. (28) en Khalil Y. (22) gaven geen antwoorden. Zelfs niet toen de hoofdverdachte werd geconfronteerd met het feit dat hij het slachtoffer wekenlang heeft gevolgd voorafgaand aan zijn dood. Ook over de dubieuze 'boodschappen' (opblaaszwembad, ammoniak, ducttape, leermes) die waren gekocht enkele uren voor de moord, wilde hij niets zeggen, noch over het feit dat op zijn telefoon de zoekterm 'gehaktmolen kopen' is gevonden.

De politie stelt spullen veilig uit de woning aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam. Foto: MediaTV

Antwoorden bleven uit. Totdat de laatste verdachte door de rechter verhoord werd: Ali Y. (25) uit Rotterdam. Tot grote verbazing van alle aanwezigen bekende hij niet alleen dat hij in de woning was ten tijde van de moord op Alvarez, hij gaf hij ook een beeld van wat zich daar die avond zou kunnen hebben afgespeeld. "Ik was er kotsmisselijk van."

Wietplantage

Ali zou op die bewuste 28ste juli met hoofdverdachte Abdi B. naar de woning in Rotterdam zijn gereden. Daar zou een wietplantage komen, kreeg hij te horen. Abdi zou Ali hebben gevraagd om daar tegen betaling twee keer per week schoon te maken. Eenmaal ter plaatse zou slachtoffer Alvarez hebben aangebeld. Ali Y. gaf hem nog een hand. Daarna ging het slachtoffer Alvarez in gesprek met hoofdverdachte Abdi B.

Ze gingen op de bank zitten, vertelt Ali. Daar kantelde het. Het ging volgens hem van 'rustig gepraat' naar 'geschreeuw', en uiteindelijk sloeg het om in geweld. "Het liep uit de hand, het werd vechten. Ik schrok ervan. Ik zat er tussenin. Ik was bevroren."

Terwijl Ali naar eigen zeggen de keuken in was 'gevlucht' om wat te drinken te halen, vond Alvarez in de woonkamer de dood. De met bloed besmeurde woonkamer bracht Ali van streek. Of er nog anderen bij waren, wilde hij niet zeggen. "Er was een steekpartij. Ik kon er niet tegen. Ik ging naar de wc, ik moest kotsen. Daarna werd mij gevraagd een vuilniszak aan Abdi B. geven. Ik denk dat daardoor mijn vingerafdruk op die vuilniszak is gekomen."

Slippers

Met die vuilniszak strompelde Ali Y., zo stelt hij, door het bloed op de grond naar hoofdverdachte Abdi B., die net Manuel Alvarez had omgebracht. "Daardoor zat er op mijn schoen ook DNA, denk ik." Omdat Ali Y. onder het bloed zat, douchte hij nog in de geleende 'moordwoning' aan de Rotterdamse Zevenkampse Ring. Hij kreeg slippers die op de gang stonden. Trok andere kleren aan. "Daarna heb ik de metro gepakt naar een vriend elders in Rotterdam, daar heb ik mijn verhaal gedaan."

Volgens een anonieme getuige zou Ali Y. ook geholpen hebben bij het opruimen en schoonmaken van de woning na de moord op Manuel Alvarez. Het lichaam werd in stukken gezaagd en in koffers gedaan die bij de Decathlon in het centrum van Rotterdam waren gekocht. Ali ging niet in op de vraag of het slachtoffer voor zijn dood eerst was gemarteld, was geboeid, vastgebonden en bedreigd met een alarmpistool.

Manuel Alvarez. Foto: Privé

Het OM denkt overigens al vanaf het begin dat hoofdverdachte Abdi B. nooit in zijn eentje de moord op Alvarez kan hebben gepleegd, zoals hij al beweert sinds zijn aanhouding twee jaar geleden. B. verklaarde eerder dat hij Alvarez nooit had willen vermoorden, maar dat het zelfverdediging was. Hij was kwaad op Alvarez omdat hij het broertje van B. had gestoken. Hij had Alvarez naar de woning in Rotterdam gelokt, hem vervolgens geboeid en bedreigd met een alarmpistool. Volgens de hoofdverdachte viel Manuel B. aan en doodde B. hem als reactie daarop.

Er zouden in ieder geval drie of vier mensen bij de moord aanwezig zijn geweest, is het idee van het Openbaar Ministerie. En ook lijkt het erop dat Abdi B. de boel grondig heeft voorbereid, gezien onder meer de spullen die vooraf zijn gekocht.

Dat Ali Y. maandag voor het eerst in ieder geval bekende óók in de woning aanwezig te zijn geweest, dat is nieuwe informatie. De rest van de verdachten ontkent betrokkenheid bij de moord en het kwijtmaken van het lichaam van Manuel Alvarez. Of ze zeggen 'wel handelingen te hebben verricht', zoals het verplaatsen van koffers of het kopen van spullen, maar niet te weten waarvoor die exact waren.

Schokgolf

Een dag na de moord werd Abdi B. na een bekentenis aangehouden. Een paar dagen later vond de politie het toegetakelde lichaam van Manuel Alvarez, en de woning waarin de gruwelijkheden zouden hebben plaatsgevonden. De moord veroorzaakte een schokgolf. "We hebben te maken met een zaak van de buitencategorie. Een moord, en niet zomaar een moord, maar een moord die op gruwelijke wijze is gepleegd", zei de officier van justitie destijds.

De rechtszaak gaat woensdag verder en duurt meerdere dagen. Woensdag komt de officier van justitie met de strafeisen tegen de vijf verdachten. De rechtbank doet uitspraak op 9 oktober.