Droom van Merijn (23) na één jaar pabo in duigen

Niets dan lof tijdens zijn stages, alle leerdoelen gehaald; het eerste studiejaar van aankomend docent Merijn Siep verliep op rolletjes. Maar in de zomervakantie nekte de taaltoets hem. Afgelopen week lag de exitbrief van hogeschool Windesheim in de bus. Een droom aan duigen. 'Kan dat nou niet anders? Het onderwijs staat te springen om gemotiveerde docenten.'

In deze eerste week van het nieuwe studiejaar heerst volop vrolijke bedrijvigheid op de campus van hogeschool Windesheim in Zwolle. Merijn Siep (23) is er ook, maar niet meer als student. Hij werd vorige week uitgeschreven. De reden: de taaltoets die iedere eerstejaars pabostudent moet halen. In de zomervakantie deed hij zijn derde en laatste poging, maar had twee fouten te veel.

Het is geen aanklacht, zegt hij meteen. Aan zijn docenten ligt het zeker niet. Hij wist dat hij pittige toetsen op kernvakken moest halen. Daarmee toetst de opleiding of de studenten aan het vereiste instapniveau voldoen. De rekentoets is landelijk verplicht, opleidingen beslissen zelf of ze een bindende taaltoets in het eerste jaar afnemen.

Dat is het geval bij Windesheim. Studenten krijgen drie kansen. Het is hem drie keer niet gelukt, beaamt Siep. Er waren vervelende omstandigheden - hij had burn-outklachten, er was een overlijden in de familie kort voor de laatste toets - maar daar wil hij zich niet achter verschuilen.

"Toch vind ik niet dat ik slecht ben in taal. De opleiding duurt vier jaar. Vier jaar waarin je jezelf ontwikkelt en verder groeit. Ik heb het gevoel dat ik nu op één klein onderdeel aan het begin van het traject word afgerekend terwijl ik supergemotiveerd was, verder al mijn leerdoelen haalde en tijdens mijn stages hoorde dat het met mijn pedagogische kwaliteiten goed gesteld was."

Directeur Arend Runia van de pedagogische opleidingen bij Windesheim vindt het 'verdrietig' voor Merijn Siep maar ook voor de Zwolse hogeschool. "Ook wij willen dat onze studenten de eindstreep halen en onderschrijven de roep om meer mensen voor de klas. Tegelijk hebben we ook de maatschappelijke opdracht om het niveau van het onderwijs te verhogen. Er is de laatste jaren veel te doen om de kwaliteit van taal en rekenen in het onderwijs; dat vraagt ook iets van de mensen die je opleidt om dat onderwijs te verzorgen."

Runia vindt dat Windesheim niet 'strenger' is dan andere opleidingen met een bindende taaltoets in het eerste jaar. "Het is geen extra drempel, maar de toetsing van een niveau dat wordt verwacht van onze studenten. We vinden het eerlijk om dit in het eerste jaar te doen zodat studenten vroeg in de opleiding voor zichzelf kunnen bepalen of ze het aankunnen."

De Windesheimdirecteur krijgt bijval van voorzitter Karin van Weegen van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs. "Er is zeker een spanningsveld tussen de roep om sneller en flexibeler opleiden enerzijds en de roep om kwaliteit. Wij vinden dat we aan de kwaliteit niet moeten tornen. De opleiding is al overvol. Als je in die vier jaar ook nog veel moet bijspijkeren aan basisvaardigheden, overvraag je de student."

Datzelfde vindt ook de PO-Raad, hoewel de sector staat te springen om mensen. "De inspectie hamert continu op verbetering van taal- en rekenonderwijs. Voor een leerkracht is optimale taalbeheersing cruciaal. Het is spijtig als mensen het niet redden, maar daar staat tegenover dat er meer functies zijn in het onderwijs dan alleen leraar."

Ondertussen gloort voor Merijn Siep een beetje hoop. Zijn moeder deelde zijn relaas op LinkedIn en dat leverde honderden reacties op, veelal steunbetuigingen. Daarnaast laten twee onderwijsinstellingen en een andere hogeschool weten dat ze de jonge Zwollenaar met open armen ontvangen.

Een school op Texel schrijft: 'Hij mag contact met mij opnemen voor een baan bij ons op school. We regelen ook woonruimte. En dan gaan we samen kijken hoe hij zijn opleiding kan afronden (leren en werken).' Een andere school ziet Siep als een aanwinst voor het praktijkonderwijs.

"Prachtig", reageert Siep. "Dat laat zien dat er meer mogelijk is als je van de opleiding wordt gestuurd. Ik ga op Texel kijken of ik daar mijn plek in het onderwijs kan vinden en mijn studie af kan maken. Mocht dat niet lukken, dan blijf ik doorzoeken, binnen en ook buiten Nederland.''