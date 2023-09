Na plaatsen warmtepomp heeft Henri nu de gemeente op zijn dak

Wanneer je van het gas gaat en een warmtepomp installeert, denk je iets goed te doen. Dat dreigt echter vervelend uit te pakken voor de familie Korte uit Manderveen. De buren klagen over geluidsoverlast. 'Wat wij nu willen is de harmonie in de buurt herstellen', aldus Henri Korte.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Korte is al langer bezig om zijn woning aan De Werent te verduurzamen. Na de aanschaf van zonnepanelen, besluit hij ook gebruik te gaan maken van een warmtepomp. De overheid promoot dergelijke stappen met het verlenen van subsidies. De in Manderveen geboren en getogen Korte meldt het voornemen bij de buren - de uit Rotterdam afkomstige pensionado's Wim en Mary Evers. "Wim liet gelijk weten daar niet gelukkig mee te zijn", aldus Korte.

En Wim is niet de enige. Tubbergen dreigt nu zelfs met dwangsommen, na een berekening vanachter het bureau.

Overlast

De warmtepomp wordt in augustus 2021 toch geplaatst, zodat de familie Korte volledig van het gas af kan. Voor de buitenunit van de pomp - met ventilator en compressor - wordt na overleg met onder meer de fabrikant gezocht naar de meest ideale locatie: niet te ver van de binnen-unit, anders is de warmtepomp minder rendabel. De familie Evers ervaart geluidsoverlast en trekt daarover aan de bel.

Geluidsmetingen

Buurtbemiddeling zet geen zoden aan de dijk bij de discussie of de warmtepomp nu wel of niet te veel lawaai maakt. Daarover zijn de regels in het Bouwbesluit 2021 overigens aangescherpt. Zo mag op de erfgrens de maximale geluidsnorm van 40 decibel niet worden overschreden.

Korte verricht zelf geluidsmetingen, maakt daar foto's en video's van. Hij wil aantonen, dat zijn warmtepomp de geluidsnormen niet overschrijdt. "Maar Evers zegt dat ik op die manier een slager ben die z'n eigen vlees keurt", aldus Korte. "Daar heeft hij een punt, hoewel ik echt van goede wil ben. Voor Evers is dit een principekwestie. Hij heeft het liefst dat ik de warmtepomp weer weg doe. Of de buitenunit helemaal achter in de tuin plaats, maar dat is geen optie. Dan is de warmtepomp niet rendabel."

Te veel lawaai

Uiteindelijk vraagt Evers de gemeente Tubbergen om te handhaven. De gemeente schakelt de Omgevingsdienst Twente in om uit te zoeken of de warmtepomp van Korte te veel geluid produceert. Dat doet de dienst niet door op locatie geluidsmetingen te doen, maar door een berekening te maken vanachter het bureau. Tom Meijer, adviseur geluid van de omgevingsdienst, stelt op die manier vast dat de unit van Korte te veel lawaai maakt.

Last onder dwangsom, zonder geluidsmeting

De gemeente legt Korte vervolgens een last onder dwangsom op van 1.500 euro om de situatie aan te passen. Tegen die dwangsom maakt hij bezwaar. Bij de behandeling van de kwestie bij de bezwaarschriftencommissie, ontbreekt de familie Evers. Zij verblijven gedurende de zomermaanden in Frankrijk en zijn daar nu nog altijd. Korte vertelt de commissieleden welke acties hij heeft ondernomen om de geluidshinder (tot 10 db) te verminderen.

Zijn advocaat Aslihan Durmus legt uit dat bij het instellen van een dwangsom een overtreding moet zijn geconstateerd. En dat is volgens haar niet het geval, want er zijn bij Korte geen geluidsmetingen uitgevoerd: "Dit is gebaseerd op een theoretische werkelijkheid." De advocaat van de gemeente Tubbergen, Monique Blokvoort, bestrijdt die visie: volgens Blokvoort is de theoretische berekening afdoende.

Minnelijke oplossing

De commissie bezwaarschriften merkt dat er bij Korte nog altijd de wens bestaat om de kwestie op een minnelijke manier op te lossen. Daarom krijgt hij twee weken de tijd om met de buren tot een vergelijk te komen. Een dag na de bijeenkomst van de commissie bezwaarschriften bevestigt Korte dat hij een poging gaat doen om tot een oplossing te komen: "Een geluidswerende kast zou een optie kunnen zijn."

De familie Evers was niet bereikbaar voor commentaar.