Kunsthistorica Berebbi schrijft roman over de opkomst van Tinder

De Franse Sophie Berrebi schreef in het Engels een onvervalst Amsterdamse roman die nu is vertaald als Gedeelde liefde. Een 'historische' roman over een open huwelijk in de tijd dat ons algoritmegestuurde bestaan nog in de kinderschoenen stond.

De Franse kunsthistorica Sophie Berrebi (50) huwde een Nederlander en woonde vanaf 2003 vijftien jaar in Amsterdam voor ze, vlak voor de coronapandemie, terugverhuisde naar Brussel. Ze is freelancecurator van tentoonstellingen en nog regelmatig in de stad vanwege haar aanstelling aan de UvA als universitair docent geschiedenis en theorie en fotografie van hedendaagse kunst.

Maar tijdens de lockdown maakte ze haar droom waar: ze schreef haar eerste roman, waarbij ze zich weer als inwoner van de stad door de straten van Amsterdam zag fietsen en in gedachten zwom in het IJ. Gedeelde liefde is een veelgelaagde roman die de grenzen van een open huwelijk verkent. Een roman die met intermezzo's over exposities, performances en installaties kunst en leven vervlecht.

Een bewust 'historische' roman ook, die teruggrijpt naar de tijd dat ons algoritmegestuurde leven nog in de kinderschoenen stond. Netflix, Uber, Spotify - nu allemaal volkomen mainstream. Maar Amsterdam was als een van de grootste hubs in Europa voor wereldwijd internetverkeer testterrein bij uitstek.

Hoofdpersoon Gabrielle, een 45-jarige kunstwetenschapper en curator (Berrebi houdt de setting van haar boek dicht bij zichzelf), experimenteert in Gedeelde liefde volop met het nog nieuwe Tinder. Zij en haar man Anton trekken monogamie als ideologie in twijfel. Gabrielle eigent zich appgewijs Amsterdam steeds meer toe door tal van kortstondige seksuele ervaringen met tal van mannen en vrouwen op tal van plaatsen, waar haar man kiest voor live overspringende vonken en langduriger affaires.

The Sharing Economy is nu in het Nederlands vertaald als Gedeelde liefde - Berrebi studeerde af aan The Courtauld Institute of Art in Londen en publiceert ook haar kunsthistorische boeken in het Engels. "Je suis Française en ik schrijf in het Engels. Dat geeft mij vrijheid. Daar snappen de Fransen helemaal niets van. Maar mij is altijd ingeprent dat het geen enkele zin heeft om Franse fictie te schrijven als je niet net zo goed bent als Proust of Flaubert. Vergeet het dan maar!"

U bent bekend van uw kunsthistorische boeken, waaronder het bekroonde Dubuffet and the City. Hoe kwam u erbij nu een roman te schrijven?

"Het heeft me twintig jaar gekost. Al die tijd verlangde ik er al naar om fictie te schrijven, maar ik heb het mezelf simpelweg niet eerder toegestaan. Ik had een man, een huis, een kind, ik moest mijn eigen geld verdienen, nam mijn werk zeer au sérieux. Maar toen kwam covid, ik raakte enorm gestrest. Ik zei tegen mijn man: als ik nu doodga, heb ik enorme spijt dat ik nooit heb geprobeerd een roman te schrijven. Dat gaf de doorslag."

Hoe kwam u op het idee van deze Gabrielle, die zich overgeeft aan een haast ononderbroken reeks Tinderdates en daarin haar vrijheid vindt?

"Het is grappig, toen ik in de twintig was wilde ik al schrijven over dit soort vrijblijvende seksuele ontmoetingen. Het is altijd bijzonder om een nieuw iemand te ontmoeten, ik hou van ontmoetingen, ik hou van mensen. Maar het idee werd sterker met een personage van in de veertig, een móeder, ook nog. Tinder richt zich op jongeren - en ik ben er zo klaar mee dat het altijd over jongeren gaat. Ik heb zelf de ervaring opgedaan met dit soort intieme dates toen Tinder in Amsterdam een vlucht begon te nemen. Maar ik wilde geen memoir schrijven, ik heb wat ik heb meegemaakt gefictionaliseerd tot gebeurtenissen die plaatsgevonden hadden kunnen hebben."

"Die open relatie vormt het uitgangspunt; jongere generaties staan al veel minder vreemd tegenover polyamorie, maar wat dat betreft bestaat er nog een zeker conservatisme dat ik aan de kaak wilde stellen. In mijn werk in de kunstwereld ben ik een soort mediator tussen het kunstwerk en het publiek, ik geef er woorden aan die mensen er wellicht zelf niet voor kunnen vinden. Zo wilde ik ook over seks schrijven, alsof het een kunstwerk is: zo helder mogelijk over alle sensaties die Gabrielle ondergaat. Ik had er ook meer dan genoeg van om in boeken te lezen over seks vanuit het standpunt van mannen."

Gabrielle zoekt naar de parallelle levens die ze had kunnen leiden, meerdere levens tegelijk in een periode van één nacht.

"Ja, dat vind ik fascinerend. Ik weet niet wat dat over mij zegt. Die parallelle levens, heb ik nu ontdekt, kun je dus ook leiden in fictie. Maar waar het op neerkomt is dat ze vecht tegen haar sterfelijkheid. Het leven is niet die ene route die je neemt and the you die. Er zijn heel veel spannende dingen die je kunt opzoeken en ervaren."

Ze vecht ook tegen de knellende banden van het moederschap.

"Die verstikking ervoer ik ook toen ik moeder werd, ik was er niet op voorbereid. Ik had ineens dat visioen van alleen nog maar die kinderwagen en luiers. De manier waarom mensen naar je kijken verandert diametraal. Wat is dan nog je identiteit? Niemand vertelde me dat mijn lichaam niet meer als het mijne zou voelen. Wat ik met Gabrielle wil uitdragen is niet: O my God! Ze is moeder en ze heeft seks! Maar: Ja! Ze is moeder en ze heeft seks!"

Gabrielle ervaart een nieuw soort macht, juist door zich over te geven in vreemde armen.

"Het klinkt paradoxaal: waarom heeft ze daar die anderen voor nodig? Waarschijnlijk omdat we nu eenmaal sociale wezens zijn. En ik wilde de connectie onderzoeken, de uitwisseling. Want uiteindelijk is er niets krachtigers dan je kwetsbaar te durven opstellen."

Gabrielle raakt zo verslaafd aan haar dates dat je als lezer soms denkt: waar laat ze dat zoontje eigenlijk?

"De Nederlandse samenleving is complex. De gelijkheidsgedachte is hier groter en misogynie wordt veel minder geaccepteerd dan in Frankrijk. Maar veel vrouwen werken parttime. Toen ik mijn kind voor vijf dagen inschreef bij de crèche keken ze me aan of ik een monster was. Het is de schizofrenie die ik in Nederland veel voel. De pappies halen en brengen hun kinderen wel, maar het zijn de mammies die op school de taakjes doen. Dit gezegd hebbend: in ons gezin is het mijn man die altijd de meeste zorgtaken op zich heeft genomen."

U schetst die schizofrenie ook in de Amsterdamse kunstscene anno 2014; zogenaamd heel internationaal, maar eigenlijk behoorlijk gesloten.

Lacht. "Toen de UvA me in 2003 een aanstelling gaf was dat met tromgeroffel omdat ik uit het buitenland kwam, maar de welkomstspeech was in het Nederland. De Rijksacademie, De Ateliers, ze ontvangen buitenlanders met open armen - maar toch hoor je er vaak niet echt bij. Let wel, ik schrijf over de kunstwereld met een zekere karikaturale overdrijving. Zeker die..." Berrebi hapt even naar adem, zegt dan in dramatisch aangezet Nederlands: "Vergadercultuur."

U verzint er zelfs een museum bij op het Museumplein. Gabrielle wordt door 'David' van 'Het Design Museum' ingehuurd voor als curator voor een tentoonstelling over de impact van de digitale technologie op ons dagelijks leven.

"David is gebaseerd op Guus Beumer, voormalig directeur van het Nieuwe Instituut - een romanfiguur op zich. Hij had een museum in Amsterdam gehad moeten hebben! Dat was er gebeurde toen ik tijdens de lockdown zat te schrijven: in mijn fictie kon ik iedereen die ik in mijn leven miste nieuwe realiteit geven; ik kon laten gebeuren wat ík wilde dat er gebeurde. Ik heb dag en nacht geschreven, het boek was er in zes maanden. Dat bewijst hoe groot de urgentie voor mij was."

Gedeelde liefde

roman

Sophie Berrebi

Vertaald door Marike Groot & Sander Brink

Uitgeverij UnieBoek/Het Spectrum, €23,99

246 blz.