In Antwerpen mogen alleen bewoners in het centrum parkeren

In het centrum van Antwerpen mogen alleen bewoners nog hun auto parkeren. Bezoekers moeten uitwijken naar andere buurten - of een parkeergarage zoeken. Maar helpt dat tegen de drukte? En is zo'n maatregel ook iets voor Amsterdam?

Een dagje Antwerpen? Kijk vooral eerst of er een parkeergarage in de buurt van je bestemming is, of neem de trein. Op straat parkeren in het historische centrum is voor bezoekers namelijk niet meer toegestaan. Dat recht behoort nu alleen nog toe aan bewoners van de Antwerpse binnenstad zelf.

De maatregel is bedoeld om de drukte tegen te gaan. De overvolle straten en parkeerplaatsen van de zestiende-eeuwse binnenstad zijn veel Antwerpenaren al tijden een doorn in het oog. Met name bezoekers die al rondrijdend het verkeer ophouden worden als probleem gezien. En dus was het tijd voor actie.

"Auto's op zoek naar een parkeerplaats horen daar [in de binnenstad] niet thuis," zei Koen Kennis, de Antwerpse schepen voor Mobiliteit in april. "Bezoekers die toch met de auto willen komen, verwijzen we zoveel mogelijk door naar de publieke parkings of de park-and-rides rond de stad."

Wie zijn auto toch op straat parkeert, riskeert een boete van 44 euro. Dat geldt voor toeristen, maar ook voor Antwerpenaren die buiten het historische centrum wonen.

Veel kritiek

De maatregel kan rekenen op brede steun in de gemeenteraad en wordt met open armen verwelkomd door bewoners van de binnenstad. Vooral het feit dat de ingreep effect heeft op bezoekers en niet op bewoners, kan op lof rekenen.

Maar er is ook veel kritiek. Een voorbeeld: de regels rondom de parkeerkaart voor bezoekers met een fysieke beperking zijn volgens critici in de gemeenteraad veel te ingewikkeld. Mensen met een Europese gehandicaptenparkeerkaart kunnen nog wel parkeren, maar moeten daarvoor hun kenteken online hebben geregistreerd. Datzelfde geldt voor bezoekers van Antwerpenaars én ondernemers die diensten verlenen in de stad: zij kunnen met registratie vooraf maximaal 3 uur in het centrum parkeren.

Aannemers, loodgieters en elektriciens noemen die maximale parkeerduur een zware dobber. Sommigen dreigen zelfs dat ze in de toekomst geen klanten in het centrum meer van dienst zullen zijn.

Dan zijn er nog ondernemers - zoals winkeliers en café- en restauranthouders - die vrezen dat hun klandizie wegblijft nu zij niet meer op straat kunnen parkeren. Of die angst terecht is, moet de komende tijd blijken. Afgelopen maand gold nog een overgangsregeling, waarbij foutparkeerders alleen een waarschuwing kregen. Inmiddels volgt er een boete.

Waterbedeffect

Inwoners van Antwerpen staan ook niet allemaal te springen om de maatregel. Alleen mensen die in de binnenstad wonen, hebben er immers voordeel aan. Wie in een wijk buiten het centrum of verder nog woont, kan de auto ook niet langer in het hart van de stad parkeren.

Bovendien hebben zij dubbel pech: experts verwachten dat bezoekers nu massaal daar zullen parkeren. "De verkeersdruk zal door de maatregel vermoedelijk niet afnemen, maar verschuiven naar randgebieden," aldus mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (UAntwerpen). Hij spreekt in dit verband van een 'waterbedeffect'.

Het is volgens Lauwers daarbij niet eens gegarandeerd dat de binnenstad door de maatregel rustiger zal worden. Bezoekers moeten immers alsnog door de stad rijden om een plek in een parkeergarage te vinden. Lauwers: "Vooral tijdens drukke weekenden kan er daardoor juist meer circulerend zoekverkeer ontstaan. Deze zogenoemde parkeercaroussels doen zich nu al op koopzondagen en de kerstperiode voor."

Gul autobeleid

Het grootste probleem volgens Lauwers is echter dat het Antwerpen ontbreekt aan een samenhangend pakket aan maatregelen om autoverkeer in te perken. "De nieuwe maatregel zou best een goede stap kunnen zijn om zoekverkeer aan te pakken, maar zonder andere ingrepen om autogebruik te ontmoedigen, heeft het weinig zin," aldus Lauwers.

Een parkeerterrein aan de Sint-Michielskaai, in het zuiden van Antwerpen. Foto: Peter Hilz/ANP

Net als veel andere steden heeft Antwerpen de ambitie opgetekend om autogebruik in de stad tegen 2030 drastisch terug te dringen. Maar volgens Lauwers gebeurt er nog erg weinig om dat doel te bereiken. "Je moet goed zoeken naar een stad met zo'n gul autobeleid als Antwerpen. Bewoners kunnen gratis twee parkeervergunningen per gezin krijgen, met als gevolg dat het autobezit heel hoog is, dubbel zo hoog als in Amsterdam bijvoorbeeld. Dus de parkeerplaatsen blijven vol - en dat gaat deze geïsoleerde maatregel alleen niet kunnen oplossen."

Amsterdam

Wat dat betreft pakt Amsterdam het volgens de mobiliteitsexpert veel beter aan. Omdat de gemeente hier verder is met het ontmoedigen van autobezit en het autoluw maken van de stad, kan een dergelijke parkeermaatregel zoals in Antwerpen hier volgens hem mogelijk wel een goede aanvulling zijn om inwoners tegemoet te komen.

"Maar aan de andere kant zorgt het huidige autobeleid er ook voor dat Amsterdammers, misschien niet altijd met evenveel plezier, afzien van de aanschaf van een wagen. Dat in tegenstelling tot in Antwerpen, waar het autobezit wel veel hoger is. Dat zet de schaarse straatruimte enorm onder druk."

Autovrije binnensteden

Steeds meer Europese steden stellen de positie van de auto in de binnenstad ter discussie. Vaak gaat het vooral om vervuilende auto's, maar intussen kiest een toenemend aantal steden ervoor delen van het centrum zoveel mogelijk voor auto's af te sluiten.

Bekend voorbeeld is Barcelona. Als onderdeel van een uitgebreid stedelijk mobiliteitsplan zijn in de Catalaanse stad een aantal zogenoemde superblokken gevormd. Dat zijn wijken van negen huizenblokken waar autoverkeer grotendeels is beperkt. Alleen bewoners en bestelwagens mogen er (met een snelheid van 10 kilometer per uur) rijden. Parkeren mag alleen in parkeergarages. Bussen, vrachtwagens en niet-bewoners zijn er niet toegestaan.

Andere bekende steden die delen van het centrum autoluw hebben gemaakt zijn Parijs, Brussel, Venetië en Milaan. Milaan en Parijs legden de afgelopen jaren tientallen fietspaden aan op voormalige wegen en parkeerplaatsen.

In Berlijn riep een burgerinitiatief op om zelfs het hele centrum van de stad autovrij te maken. Het project Berlin Autofrei had als doel het verkeer binnen de ring van de S-bahn (de sneltram) te beperken tot voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, taxi's en bedrijfs- en bestelwagens. De Senaat bestempelde het initiatief recent echter als onhaalbaar.