Wat hebben grotere paprika's te maken met afval?

Dankzij het afval dat wij in Twente en de Achterhoek in de pedaalemmer gooien, groeien straks de paprika's en komkommers in de glastuinbouw nog beter. Zelfs vanuit Japan willen ze in Hengelo komen kijken hoe we dat hier voor elkaar krijgen.

In Hengelo gaat binnenkort een CO2-afvanginstallatie draaien. Het is zo bijzonder, dat minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat er maandagmiddag voor naar Twente kwam. Haar ministerie gaf 14,3 miljoen subsidie voor de installatie op het terrein van afvalverwerker Twence. Van buiten ziet die eruit als een drietal hoge ronde pijpen. Binnen wordt koolstofdioxide afgevangen, dat vrijkomt bij de verbranding van ons afval. Hoe werkt dat?

Dit doen tuinders met onze energie

Het gaat om huishoudelijk afval uit Twente, Achterhoek, Salland en een deel van Duitsland. In mindere mate zit er ook bedrijfsafval bij. De CO2 die vrijkomt, wordt omgezet in een vloeibare substantie en gaat op transport richting kassencomplexen. Tuinders vernevelen het over hun plantjes, zodat die beter groeien, zegt Bert Frowijn.

De commercieel directeur begrijpt het misverstand. De buitenstaander denkt misschien dat de tuinbouw de kassen verwarmd met 'onze' energie. "Dat klopt niet", zegt hij. "Tuinders verwarmen kassen in de winter met aardgas. Maar in de zomer stoken ze ook. Puur voor bevordering van de plantengroei." Wat straks dus niet meer nodig is.

In heel Nederland en ook internationaal is belangstelling voor wat hier gebeurt, zeggen de minister en Frowijn. Zelfs vanuit Japan willen ze komen kijken in Hengelo. Immers, CO2-uitstoot is een wereldwijd probleem. Het draagt bij aan de opwarming van de aarde.

'De markt heeft 'n zetje nodig'

Na AVR in Nijmegen is Twence de tweede afvalverwerker in Nederland met een afvanginstallatie. Andere afvalverwerkers, maar ook veel industriële bedrijven, denken na over de aanschaf. Er is subsidie, zegt Adriaansens. Ze legt uit waarom. "Deze markt heeft een zetje nodig. Afnemers van CO2 willen geen contract tekenen als de installatie er nog niet is. Vandaar deze prikkel."

Twentenaren en Achterhoekers leveren ook een bijdrage. Het is hun afval dat de verbrandingsoven ingaat. Liefst zo weinig mogelijk, zegt Twence. Veel beter is het om afval aan de bron te scheiden. Dat vindt ook de minister. "U vraagt of we het geld niet beter kunnen gebruiken om de afvalberg minder hoog te maken. Dat doen we ook. We verplichten producenten dat goederen die ze maken langer meegaan, stimuleren repareren in plaats van weggooien van spullen en pleiten voor recycling. Maar we hebben ook met de huidige situatie te maken. Er is afval. Daar moeten we iets mee."

Deze foto van de afvanginstallatie is in juli gemaakt, toen de bouw in volle gang was. Eind dit jaar, begin volgend jaar start de productie. Foto: Reinier van Willigen

Eerste jaar is extra spannend

De afvalverbrandingsinstallatie van Twence stoot jaarlijks 250.000 ton CO2 van fossiele oorsprong uit. Doel is hiervan 100.000 ton af te vangen. De vraag is of dat in het eerste jaar, 2024, gaat lukken. De glastuinbouw zal 75.000 tot 100.000 ton afnemen. Volgens Twence is de vraag zo groot dat na 2024 het doel zeker wordt gehaald.

Behalve de glastuinbouw wordt CO2 ook gebruikt om onder meer chemicaliën, droogijs en betongranulaat van te maken. Ook de voedingsmiddelenindustrie is een belangrijke afnemer.