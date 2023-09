Al weken hangt een BMW vast in mechanische autogarage

Weken nadat een BMW met lift en al de afgrond instortte van de automatische parkeergarage van wooncomplex de Hoge Erf, is nog geen takelwagen langs geweest om de bolide uit de schacht te halen. Waarom duurt het zo lang? 'We beginnen ons geduld te verliezen.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD Rotterdam. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Sorry, ik moet nodig naar het toilet." vve-voorzitter Henk Klein van de Hoge Erf houdt het niet meer. Licht paniekerig schiet hij de lift van de centrale hal in richting zijn appartement op twaalfhoog. "Wij zijn druk met de parkeergarage bezig", reageert hij, terwijl de deur van de lift langzaam sluit. "Verder geen commentaar."

Vrijdagavond 18 augustus is een auto door de parkeerlift gezakt in de ondergrondse garage van de Rotterdamse woontoren. De enige mogelijkheid om in en uit de parkeergarage te komen, is via de in elkaar gestorte lift. Zo'n 32 geparkeerde auto's van bewoners kunnen er niet uit. Bijna een maand later is er nog veel onduidelijkheid.

Terwijl de vve van het appartementencomplex in Rotterdam-Delfshaven de kaken stijf op elkaar houdt, kunnen enkele bewoners hun frustratie niet voor zich houden. "Dit gaat nog minstens een jaar duren", zegt een bewoonster, op weg naar de tramhalte. "Ze zeggen bij de vve wel dat ze ermee bezig zijn, maar wij horen niets."

Dinsdag is er een bijeenkomst voor alle gedupeerden, vertellen twee andere bewoners, op weg naar het strand van Hoek van Holland. Sinds dit jaar hebben ze de auto niet meer nodig om aan de kust te komen, maar ze missen hun trouwe heilige koe wel. "Dit moet niet te lang meer duren. We beginnen ons geduld te verliezen."

In een leenauto naar Antwerpen

De vrouw, die met de tram en trein naar haar werkgever in Den Haag gaat, knikt instemmend. "Mijn werk is met het openbaar vervoer goed te bereiken, maar mijn man werkt in de haven van Antwerpen. Hij rijdt nu tot zijn frustratie in een leenauto die hij zelf heeft gehuurd."

Ze zouden hun huis wel tijdelijk willen verhuren, vervolgt ze. "Maar wie wil er nu wonen in een flat waarvan de autogarage onbereikbaar is? Er zijn buren die hun appartement willen verkopen omdat ze die autogarage zat zijn, maar zij krijgen hun huis nooit verkocht. Door de defecte parkeergarage daalt onze woningwaarde."

In gebouw de Hoge Erf is een auto door de automatische parkeergarage gezakt. Hierdoor staan 45 auto's van bewoners vast. Foto: Jan de Groen

Schade-experts houden zich momenteel bezig met de vraag wie verantwoordelijk is voor de instorting van de autolift en wie moet opdraaien voor de kosten. "Zo'n schaderapport hoeft niet lang op zich te laten wachten", zegt Jens Maliepaard van Yur Advocaten & Consultants, gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht. "Maar een rechtszaak over de aansprakelijkheidsvraag wél."

Hij hoopt voor gedupeerde bewoners dat de berging van de BMW, die met parkeerschijf en al de autogarage in stortte en daar nog altijd in de schacht hangt, binnenkort plaatsvindt. Maliepaard hoopt ook dat de reparatie van de autolift eerder is afgerond dan langslepende rechtszaken over de schuldvraag. "Zolang die auto's vastzitten en het probleem niet wordt opgelost, lopen de kosten alleen maar op. De partij die uiteindelijk verantwoordelijk wordt gesteld, zal toch moeten betalen."

'We wachten op een seintje van de vve'

Tot die tijd kan VDL Steelweld uit Breda, gespecialiseerd in parkeersystemen en verantwoordelijk voor het onderhoud van de mechanische parkeergarage, helemaal niets doen. "Wij wachten op een seintje van de vve van de woontoren", aldus een woordvoerder van de lift. "Zij zijn immers eigenaar van de lift."

De vve van woontoren Hoge Erf moet snel zijn. Na 1 november stopt het automatiseringsbedrijf VDL met het onderhouden van mechanische parkeergarages in onder meer Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Dat staat los van dit incident, benadrukt het bedrijf. "We zeggen de onderhoudscontracten op omdat het werk niet meer past bij onze kernactiviteiten."