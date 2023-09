Waarom zitten er zoveel dieren in het asiel?

Dierenasiels in de regio hebben te maken met een ongekend grote instroom van huisdieren. Het gaat niet alleen om dieren waarvan baasjes netjes afstand willen doen, maar ook om gedumpte beesten. De asiels schrijven de hoge instroom niet alleen toe aan het feit dat huisdieren na corona 'overbodig' zijn geworden, maar ook aan hoge rekeningen van dierenartsen.

Stichting Dierenopvang Hengelo nam eerder dit jaar al een drastische stap vanwege het enorme aanbod. "Wij hebben in het voorjaar besloten alleen nog dieren uit Hengelo en Borne aan te nemen", zegt vrijwilliger Ingrid Wiering. Ze vertelt dat de grote instroom van dieren op gang kwam, toen mensen een jaar geleden, na corona, weer zonder allerlei belemmeringen aan het werk konden. "Maar in februari is de échte grote dump begonnen."

Ondanks het besluit om alleen dieren uit Hengelo en Borne te accepteren werkt Dierenopvang Hengelo met een wachtlijst." Dat is op zich niet nieuw, wel nieuw is dat de wachtlijst al maandenlang van kracht is. "We hebben bijvoorbeeld veel meer konijnen dan eerder. Ons nieuwe konijnenverblijf zit al overvol. Met de katten loopt het nog steeds door en we hebben dit jaar zelfs verwaarloosde en gedumpte honden binnen gekregen", aldus Wiering.

Het aantal katten dat dierenasiel Brammelo in Haaksbergen opvangt is dit jaar meer dan verdubbeld, bijna drie keer zoveel als vorige zomer, constateert eigenaresse Erny Severt-Groot Obbink. 119 katten telt haar opvang deze ochtend. "Gisterochtend heb ik er één geplaatst, gisteravond kreeg ik alweer vier nieuwe binnen en vanmorgen nog eens zes", aldus Severt. "En dan is de dag nog maar net begonnen…"

Adoptie slechts mondjesmaat

Tegenover de hoge instroom van dieren, staat volgens Severt ook een lage uitstroom. Nieuwe adoptiehuishoudens laten namelijk nog op zich wachten. "Mensen zijn nog druk met dagjes weg en korte vakanties", verklaart ze. Ook al zijn haar vaste inloopmiddagen op vrijdag drukbezocht, dieren worden nog maar mondjesmaat bij bezoekers geplaatst.

Wat betreft de oorzaken van de hoge instroom wordt er door verschillende asielhouders toch naar het coronatijdperk gewezen. Karin Wagemakers, manager van dierenopvangcentrum Oldenzaal: "We zien extreem veel kittens. Ik vermoed dat ook dat met corona te maken heeft. In die tijd zag je op Marktplaats dat er bizar veel vraag was naar katten. Veel daarvan zullen niet gesteriliseerd zijn, ja en als dan op lange mooi zomeravonden de deuren open laat…" Severt van dieren asiel Brammelo: "Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat een moederkat drie keer per jaar een nestje van zes tot acht kittens kan krijgen. Ze gaan er nog steeds veel te makkelijk mee om. Dieren worden ook niet gechipt, dus is het baasje niet terug te vinden. We hebben hier heel veel aanhankelijke katten, daarvan weet je, die horen ergens thuis."

Kosten niet meer te dragen

Wat volgens de asielhouders ook van invloed is: "Veterinaire kosten van sterilisatie en castratie zijn heel hoog. De dierenarts wordt steeds duurder. Daar schrikken we zelf ook steeds weer van", realiseert Wagemakers zich. Ze geeft aan dat de dierenarts sinds kort ook btw-plichtig is, wat bovenop de inflatie tot een flinke verhoging leidt. "We krijgen tegenwoordig regelmatig te horen dat mensen afstand doen omdat ze de kosten niet meer kunnen dragen."

De opvangcentra willen mensen in zo'n geval graag helpen. "We hebben wel oog voor wat er speelt en leeft", vertelt Wagemakers. Maar ze verwacht wel dat mensen open kaart spelen. Bijvoorbeeld over ziekten die dieren onder de leden hebben. "Er moet wel het vooruitzicht zijn dat ik het dier ergens anders kan plaatsen. Dus we willen wel weten wat er aan de hand is." En als een dier in moet slapen: "Dan moet je hem niet hier brengen om dat je het emotioneel te zwaar vindt. Je hebt een leven lang plezier ervan gehad, die laatste weg moet je dan ook samen bewandelen."

Honderden euro's

De kosten mogen in haar ogen geen reden zijn om katten niet te 'neutraliseren'. "Mensen vinden het leuk om een nestje te krijgen en denken: we komen er wel vanaf. Maar dat lukt dan niet. Als ze de kittens hier brengen, zijn ze verontwaardigd als wij om een bijdrage vragen: Hoezo? Jíj beslist om het dier niet te laten helpen. Wij zijn elke keer honderden euro's kwijt om het dier te chippen, enten, ontwormen, ontvlooien en neutraliseren", legt Wagemakers uit.