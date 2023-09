Geen hosties maar tosti's: 1 op de 3 kerken wordt anders gebruikt

Je kon er ooit biechten en een Weesgegroetje bidden, maar steeds vaker wordt er ook geborreld, gewoond en gedokterd in de kerk. Al zijn sommige herbestemmingen meneer pastoor en de bisschop een doorn in het oog.

Bim bam, bim bam. De kerkklok in de Bossche wijk Orthen slaat precies 11.00 uur. Het donkere geluid galmt over het pleintje waar Sjan van den Heuvel (72) zojuist haar zwarte Citroën C1'tje schots en scheef heeft geparkeerd. Met stevige tred haast ze zich vervolgens de kerk in. Nee, niet voor de katholieke mis. Dat was vroeger.

De San Salvatorkerk heeft haar zware, eiken deuren inmiddels een klein decennium gesloten. Tegenwoordig staat de poort open voor bezoekjes aan de huisarts, fysio of pedicure. Sjan moet vandaag bij de apotheek in de oude kerk zijn om cholesterolpillen op te halen voor haar man.

Maar vooruit dan, bij de apotheek moet ze toch op haar beurt wachten. Dus vertelt ze dat ze hier als meisje al kwam. Hoe ze op Kerstavond met haar vader naar deze kerk ging en plaatsnam op de harde banken, waarna thuis haar moeder wachtte met worstenbroodjes en warme chocomel. Ze weet ook nog dat ze hier weleens gebiecht heeft bij meneer pastoor. Want 'zo ging dat nu eenmaal in die tijd'.

Niets doet denken aan heilige tijden

Inmiddels lucht Sjan haar hart in dit gebouw hooguit nog bij de 'huisdokter' als ze zich zorgen maakt over dat te hoge cholesterol van haar man of haar eigen kooie benen. De San Salvator is in de coronatijd namelijk omgetoverd tot gezondheidscentrum. Een prachtig gebouw, dat vanbinnen geen seconde meer doet denken aan een kerk. Ja, er hangt weliswaar nog een oude foto aan de wand uit heilige tijden, en er is nog glas in lood bewaard, maar de typische, ietwat mystieke kerklucht is al lang vervlogen en de muren zijn strak wit gestuct.

En zo gaat het steeds vaker. De San Salvator is namelijk lang niet de enige kerk die een andere bestemming heeft gekregen. Integendeel. Door de enorme terugloop van het aantal kerkgangers wordt het ene na het andere gebouw gesloopt of herbestemd. Was in 2018 bijvoorbeeld nog één op de vijf van de ruim 7000 Nederlandse kerkgebouwen al niet meer in gebruik als kerk, inmiddels gaat het al om dik 37 procent, aldus de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In Brabant heeft een derde van de circa zevenhonderd kerken inmiddels een andere functie gekregen. De verwachting is dat komende jaren voor nog eens honderden kerken een nieuwe bestemming moet worden gezocht.

Gebed zonder end

Dat valt echter nog niet altijd mee. Bijna altijd komt er gedoe. Is het niet omdat het bisdom een prijs wil hebben voor een kerk die niemand wil ophoesten, dan wel omdat de buurt - of parochianen - te hoop loopt tegen een plan. In Ravenstein is de kerk zelfs inzet van een juridische strijd. Een gebed zonder end, zou je ook kunnen zeggen; al jarenlang wordt er gesoebat over wat wel en wat niet, en wanneer dan, en hoe.

Dat was bij die San Salvator overigens niet anders. Ook daar dreigde een gang naar de rechter, omdat het er even op leek dat er een vestiging van trampolinecentrum Jump XL in het monument zou komen. Maar jumpen richting de hemel was de buurt toch te gek. Die wilde een maatschappelijke functie, wat uiteindelijk dus ook gebeurde. En is het de wijk niet, dan wil het bisdom zelf ook nog weleens tegensputteren. Mede omdat het niet blij is met voorbeelden uit het verleden.

Zo zit in de voormalige Bernadettekerk in Helmond een supermarkt, die overigens óók op zondag open is. Niet per se de droom van de bisschop. En in onder meer de Orangerie in Den Bosch, ook een oude kerk, wordt al jaren gedanst, geproost en misschien ook gesnoven. Ook niet per se hoe God het wil.

In Groningen gebeuren zelfs dingen die meneer pastoor volgens het celibaat nooit zal mogen doen. Daar is een bordeel gevestigd in een oude kerk. Zulke voorbeelden, daar worden ze niet blij van in kerkelijke kringen.

Eeuwig zonde

Al kán het verkeren. Zo was het bisdom aanvankelijk ook niet te spreken over de plannen van een cultureel ontmoetingscentrum in de voormalige Petruskerk in Vught. Pas na veel wikken en wegen ging de bisschop akkoord.

Inmiddels wordt het gebouw alom geprezen, zelfs in de (inter)nationale media. Er zijn al honderdduizenden bezoekers in vijf jaar tijd een kijkje komen nemen in het museum dat er een plekje heeft gekregen, de krant wezen lezen met een bakje koffie erbij of zoals Ineke van Zoggel (59) vandaag: boeken aan het uitzoeken met kleindochter Doris van 3 jaar. Kan oma straks mooi weer voorlezen. Of beter: plaatjes kijken, want de dreumes gaat voor een zoekboek.

De twee komen hier regelmatig. "Het heeft een fijne, rustige sfeer. En toch is hier altijd reuring", zegt Ineke, een echte Vughtse. "Ik kwam nooit hier toen het nog een kerk was, want ik ben niet gelovig, maar had het wel idioot gevonden als het gebouw was verdwenen. Zo'n monument tegen de vlakte, dat was toch eeuwig zonde geweest?"

Gewoon héél fijn

Dezelfde geluiden klinken een stukje verderop in Brabant, in Esbeek. Ook daar hield de vraag 'wat te doen met de leegstaande dorpskerk' de gemoederen lang bezig. Tot 1 + 1 ook nu weer 2 bleek. Want Esbeek 'moest' ook iets met de basisschool, die in een - ja, sorry - aftands en uitgeleefd pand zat.

En zie nu: sinds een paar jaar is de kerk het domein geworden van kinderen en hun meesters en juffen. Niet alleen leren ze hier taal, rekenen en topografie, ook de allerkleinsten kunnen hier terecht op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.

"Je zult hier maar mogen werken", zegt directeur Ester de Bruijn trots. "Zo mooi!" Haar favoriete plekje? "Het leerplein bij de trap, met al het glas in lood. Je ziet ook de bogen, de kerkse vorm. Zo bijzonder. Gewoon een hele fijne omgeving. Dat komt het leren ten goede, daar ben ik van overtuigd."

Sowieso zijn inwoners van het dorpje maar wat blij dat de kerk met deze functie behouden is. "Zo'n beeldbepalend gebouw in zo'n klein dorp, dat moet gewoon blijven", zegt een moeder van een kindje uit groep 4 op het schoolplein.

Een kerk op de kop tikken

De kerk niet kwijt willen, is ook een van de redenen dat in Biest-Houtakker drie (toen nog) twintigers een paar jaar terug de kerk op de kop tikten, namelijk de zussen Jeske, Lieke en hun broer Tim van Pelt. Hun plan: appartementen en een kantoor realiseren. De kerk zou bovendien de woonplek van zus Lieke worden, vertelde het trio bij de koop enthousiast.

Dat enthousiasme is er nu nog steeds, maar de verbouwing loopt iets minder voortvarend dan vooraf gedacht. "We zijn er wel druk mee, hoor. We hebben deze maand nog alle deuren dezelfde kleur gegeven, alle dakgoten en boeiboorden vervangen. Maar een kerk is toch iets anders dan een huis renoveren. Alles is niet alleen twintig keer zoveel werk, maar kóst ook twintig keer zoveel", zegt Tom.

Wie had dat ooit gedacht?

Maar het is een rijksmonument toch, dan is er toch ook subsidie? "Klopt, maar dan nog. De bouwkosten zijn nu natuurlijk heel hoog. En met alleen subsidie zijn we er niet. We hebben ook geen haast, dat scheelt. Uiteindelijk komt het af, het duurt alleen wat langer."

Maar ooit komt er een moment dat de Van Peltjes zich dus mooi kunnen maken voor familiefeestjes in de kerk, waar ze overigens alle drie hun communie en vormsel deden. "Niet dat we nu nog veel met het geloof doen, hoor", zegt Tim. "Maar we zijn wel met katholieke waarden en normen opgevoed. Die kerk hoort bij onze jeugd, bij ons dorp. Dát koesteren we wel. En dat maakt het bijzonder dat we de kerk konden kopen én zo konden behouden voor het dorp."

In Veghel, in de Broederkapel, hebben Robin en Merel dan weer niets met het geloof. Toch schoven de twee tortelduifjes hier zojuist een ring om elkaars vinger en beloofden ze elkaar eeuwige trouw op de plek waar de rest van het jaar vooral geborreld en geluncht wordt. Want sinds de kapel geen kerkelijke functie meer heeft, rust er een horecabestemming op. Dit kersverse echtpaar koos bewust voor deze locatie. "Zo'n plek heeft tóch iets. Iets sereens. Iets betekenisvols", klinkt het.

En zo zeggen de twee ongelovigen toch 'ja' in een kerkelijke setting. Wie had dát ooit gedacht.

