Waren er toch meer schutters bij de aanslag op JFK?

Waren er dan toch meer schutters tijdens de moord op president John F. Kennedy dan alleen Lee Harvey Oswald? Een opzienbarend interview in The New York Times met een agent van de Amerikaanse veiligheidsdienst lijkt daarop te duiden.

De moord op Kennedy op 22 november 1963 geldt nog altijd als één van de grootste mysteries van de vorige eeuw. Paul Landis was erbij. Als agent van de geheime dienst stond hij op de volgwagen van de presidentiële stoet, toen Kennedy werd doodgeschoten.

Landis is nu 88 jaar en deed niet eerder zijn verhaal. Volgende maand komt een boek met zijn herinneringen uit, zo blijkt uit het interview met The New York Times. En als zijn geheugen correct is, brengt dat de officiële lezing van de gebeurtenissen aan het wankelen.

Eigen houtje

Officieel was er maar één moordenaar. Lee Harvey Oswald, die vlak na de moord zelf werd doodgeschoten, zou op eigen houtje hebben gehandeld. Dat concludeerde de commissie-Warren, opgericht door president Lyndon B. Johnson, in haar officiële 888 pagina's tellende rapport dat in 1964 werd gepubliceerd.

President Kennedy en zijn vrouw Jacqueline Kennedy lopen naar buiten na een ontbijt in de Kamer van Koophandel in het Texaanse Fort Worth. Foto: EPA

Om die theorie te onderbouwen, stelde de commissie dat één van de afgevuurde kogels Kennedy in zijn rug raakte, er via zijn keel uitkwam en vervolgens meerdere verwondingen (aan rug, borst, pols en dijbeen) veroorzaakte bij de Texaanse gouverneur John B Connally jr. Vanwege de bijzondere zigzag-route en het feit dat de kogel nagenoeg onbeschadigd bleef, spraken critici van de 'magic bullet theory'.

Andere schutter

Maar het relaas van Landis zet de theorie op de tocht. De voormalige lijfwacht stelt dat hij de bewuste kogel vond op de achterbank van de open auto waar Kennedy zat. De kogel zou Connally dan nooit kunnen hebben geraakt. Dus zou de gouverneur door een ander stuk munitie moeten zijn verwond. En omdat Oswald nooit zo snel zou hebben kunnen herladen, moet dat schot van een andere schutter zijn geweest.

"Als het waar is wat hij zegt, en ik neig dat te geloven, dan heropent dit de vraag of er een tweede schutter was, of misschien wel meer", reageert James Robenalt, auteur van verschillende geschiedenisboeken. "Als de kogel die wij kennen als de magische kogel al tot stilstand kwam in de rug van Kennedy, dan betekent het dat de kern van het Warren-onderzoek niet klopt."

De Amerikaanse filmregisseur Oliver Stone zette de schijnwerpers op een alternatieve lezing van de gebeurtenissen rond de moord op JFK. Foto: AFP

Na de moord op Kennedy gingen talrijke samenzweringstheorieën rond. Zowel over het aantal schutters als over de opdrachtgevers van de moord. De film JFK van Oliver Stone uit 1991, waarin de zogeheten Zapruder-film een voorname rol speelde, is één van de bekendste uitingen hiervan. Officieel geldt Oswald echter nog steeds als enige en alleen opererende schutter.