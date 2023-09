Lambert (61) wil net als veel ouderen heel graag kleiner wonen

Ouderen met een (te) groot huis zouden naar een (kleiner) appartement moeten verhuizen. Goed in de strijd tegen de woningnood, want het zou jonge gezinnen en doorstromers aan een huis helpen. Maar veel 60-plussers die dolgraag plaats willen maken, kunnen dat helemaal niet. Regels of hoge kosten zitten in de weg.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Lambert Pruim uit Nijmegen wil dolgraag naar een appartement verhuizen, samen met zijn vrouw die een paar jaar ouder is. "We willen heel graag plaats maken voor jongeren", vertelt hij. Het echtpaar woont in een huurhuis met drie verdiepingen, er kan makkelijk een gezin met drie, vier kinderen wonen.

Hun zoon is inmiddels het huis uit en zoetjesaan wordt de woning van 150 vierkante meter te groot voor de twee 60-plussers. De helft, dat zou mooi zijn. "Ik wil geen 150 vierkante meter schoonmaken. Een appartement met een slaapkamer, dat is groot genoeg."

Zolder opgeruimd

Je wordt ouder, vervolgt Pruim, die volgende maand 62 wordt. "We zijn de zolder gaan opruimen, spullen weggedaan en in de container gegooid. De hele zolder is leeg, een zolder met een dakkapel waar je zo twee slaapkamers kunt maken."

Vervolgens gingen hij en zijn vrouw reageren het aanbod op Entree, het platform waar vrijkomende woningen op staan. Dat was twee, drie jaar geleden. We hebben zo een ander huis, dachten ze, want ze staan als sinds 1985 ingeschreven. En dat was ook zo. Bij het eerste het beste huurappartement stonden Pruim en zijn vrouw op nummer 1. Maar vervolgens moesten ze een formulier invullen met vermelding van hun inkomen. Toen was het: sorry, maar u verdient iets te veel. Volgens Pruim gaat het slechts om een paar 1.000 euro bruto boven de geldende norm.

Het stel komt volgens de woningcorporatie niet in aanmerking voor een andere sociale huurwoning, alleen voor een huurhuis in de vrije sector. De huur ligt een stuk hoger, dan gaat het al gauw om bedragen rond de 1200 euro. Pruim wil best meer betalen, zegt hij. Maar wat als hij straks minder gaat verdienen? Als hij over drie jaar met pensioen gaat, daalt zijn inkomen. Dan zou het te duur worden. Moet ie dan wéér verhuizen? Het mooiste zou zijn als ze dan tóch in de woning kunnen blijven, maar dat de huur dan aangepast (verlaagd) wordt. Maar ja, de regels. Die staan dat niet toe.

Woningruil

Het is moeilijk, vervolgt de Nijmegenaar. Ze hebben genoeg andere dingen geprobeerd. Woningruil, gesprek met een verhuiscoach, alles om kleiner te gaan wonen. Pruim snapt ook wel dat je geen ijzer met handen kunt breken. "Maar ze denken voor geen meter mee", is zijn ervaring. Onbegrip. Regels, het gaat wringen. Intussen ontstaat het beeld dat ouderen 'maar die grote huizen vasthouden'. Maar dat is niet zo. "We houden niks vast. We worden gedwongen om hier te blijven wonen tot we onze AOW-leeftijd hebben bereikt." Want dan, met een lager inkomen, zijn er wel mogelijkheden.

'Was er maar een mooi appartementje, dan ging ik meteen weg uit mijn grote huis'

Heel veel reacties gaan over de betaalbaarheid: 'Mijn moeder (87) heeft een huurwoning met drie slaapkamers. Ze wil graag naar een kleinere woning, maar dan betaalt ze twee keer zoveel huur en raakt ze een deel van haar huursubsidie kwijt. Ze zou wel gek wezen als ze dat deed', schrijft een man.

Een alleenwonende vrouw laat weten: 'Als alleenstaande oudere zou ik graag mijn eengezinshuurwoning uit gaan als ik daar een betaalbare seniorenwoning voor terugkrijg. En betaalbare hulp bij de verhuizing.'

Er zijn te weinig appartementen in zijn gemeente, stelt een andere lezer. 'Wij zijn binnenkort zelf ouders zonder thuiswonende kinderen, de laatste vliegt binnenkort uit. En wij zitten ook te denken aan een appartementje voor ons tweeën, dan kan er weer een gezin of starter in ons huis. Maar dan moeten er wel appartementen beschikbaar zijn in onze woonplaats. We zijn niet van plan om onze gemeente te verlaten!'

Sommige ouderen staan te popelen. 'Was er maar een mooi huurappartement voor ons, dan ging ik meteen weg uit mijn grote huis', is de hartenkreet van een bewoner voor wie zijn huis een last is geworden.

En waarom mag je niet wonen in een vakantiehuis? vraagt een andere lezer zich af. "Ik heb een grote woning waar ik met mijn vrouw woon. Kids zijn het huis uit, drie slaapkamers en een zolderverdieping staan leeg. En ik heb een recreatiewoning die leegstaat, ook drie slaapkamers, zelfs leeftijdsbestendig. Maar daar mag ik niet in wonen van gemeente en provincie."

Gedwongen in een te groot huurhuis: 'Het komt vaak voor'

Er zijn lange wachtlijsten van gezinnen die dolgraag een sociale huurwoning willen. En tegelijkertijd zijn er oudere huurders die hun grote gezinshuis - een sociale huurwoning - graag inwisselen voor een kleiner appartement. Maar omdat ze net iets te veel verdienen, komen ze niet in aanmerking voor sociale huur. "Dit komt bij ons tientallen keren per jaar voor," zegt een woordvoerder van Vivare in Arnhem. Ook woningcorporatie Mooiland, actief in onder meer de regio Cuijk, herkent vergelijkbare situaties

Heel concreet speelt het bij Lambert Pruim uit Nijmegen die net een paar 1.000 euro op jaarbasis te veel verdient om in aanmerking te komen voor een appartement in de sociale huur. Nu zou hij wel een hogere huurprijs kunnen betalen. Maar niet als Pruim over een paar jaar met pensioen gaat en zijn inkomen daalt. Dus blijft hij zitten waar hij zit, in dat grote gezinshuis.

Het probleem is bekend bij meerdere woningcorporaties, blijkt uit een rondgang van de Gelderlander. Zeker in een krappe woningmarkt zien we vaker dat huishoudens met hogere inkomens een beroep willen doen op een sociale huurwoning, zegt een woordvoerder van corporatie Mooiland. Bij Woonstede in Ede merken ze dat senioren in de praktijk wel vaak tegen belemmeringen aanlopen als ze willen verhuizen.

"Het is natuurlijk jammer dat zo'n grote woning dan drie jaar bezet blijft. Maar we kunnen er niet veel aan doen", reageert de woordvoerder van Vivare. Door landelijke regelgeving voor sociale huur kunnen corporaties maar beperkt afwijken van de inkomensvoorwaarden. De geldende inkomensnormen worden door de overheid bepaald, vervolgt de woordvoerder. "Daar kunnen wij niet zo maar van afwijken. Als het inkomen in het lopende jaar ineens lager is, kunnen we daar wél wat mee. Maar dat is hier niet relevant."

Corporaties hebben de zogenoemde 'vrije ruimte', waarmee ze een uitzondering kunnen maken op de inkomenseis. Vivare is zeer terughoudend met het inzetten daarvan. "Dit is echt bedoeld voor noodgevallen." Ook Mooiland maakt soms uitzonderingen voor woningzoekenden met een te hoog inkomen. "Dat is maatwerk op basis van hun persoonlijke situatie. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer duidelijk is dat iemand niet in zijn huidige woning kan blijven wonen door beperkte mobiliteit of mantelzorgsituaties."