Voor het eerst een inkijkje in de Almelose theekoepel

Iedereen die door Almelo rijdt, kent het gebouwtje: de theekoepel pal aan de Van Rechteren Limpurgsingel. Verboden terrein voor het plebs, toen de graaf er nog zijn thee dronk, en lang erna. Tot nu. Huurder Ben en Louise Hemstede geven een inkijkje in de koepel uit 1890. 'We huurden de tuin en kregen de theekoepel erbij. Heel vervelend', zegt Ben met een knipoog.

Voor veel oude Almeloërs brengt het herinneringen naar boven. Vroeger, toen de singel er nog niet lag en de bewoners van Huize Almelo vanuit de theekoepel konden uitkijken over de landerijen, werd menig kind door ouders op het hart gedrukt dat je daar niet mag komen. Er zijn er ook maar weinig die het gebouw niet van de buitenkant kennen. Maar hoe het er van binnen uitzag, was lang een mysterie. Tot nu. Het echtpaar Heemstede geeft een inkijkje.

5,5 jaar geleden kregen ze te horen dat ze een van de acht tuinen van Huize Almelo mochten huren. Ze stonden op dat moment al een jaar op de wachtlijst. Toen het echtpaar Hemstede van Vroomshoop naar de Almelose binnenstad verkaste en het moest doen met een kleinere tuin, was dat eerst nog prima. Maar na enige tijd ontstond er toch weer wat heimwee naar een grotere tuin.

Dagelijks de kipjes voeren

En die hebben ze nu. Tot hun verrassing kregen ze de tuin met de theekoepel. "De aanleg van de tuin is in Engelse stijl. Al gedaan door een van de vorige huurders. Dat houden we zo goed mogelijk bij", vertelt het echtpaar. Ze zijn er wekelijks, zo niet dagelijks, te vinden. "Door al het blad hoef je niet naar de sportschool", zegt Louise. Echtgenoot Ben wijst naar de ren. "Ik ben hier dagelijks om m'n kipjes te voeren." Maar er is ook zat tijd om te ontspannen. "Dan pakken we er twee luie stoelen bij, en genieten we." En soms niet alleen. "We houden hier ook weleens een familiefeestje. M'n zoon heeft hier zelfs z'n trouwfoto's laten maken."

Vanaf de bovenverdieping kon de graaf zijn landgoed overzien, slurpend aan een kopje thee (of iets sterkers). Foto: NESimages/Michael Bulder

De kraan is aangesloten op een vat water

In de koepel heeft de tijd stilgestaan. De huurders zijn verantwoordelijk voor de binnenkant, Huize Almelo beheert het exterieur. De theekoepel ziet er geweldig onderhouden uit. Binnen, waar de plafonds nog bestaan uit de balken van 1890 toen Graaf van Rechteren Limpurg het koepeltje liet bouwen, kunnen ze - uiteraard - koffie en thee zetten. Al is de kraan aangesloten op een vat water en is het kookstel uit oma's tijd afhankelijk van gas. "Stromend water en elektriciteit is er niet. Maar het is wel zo gebouwd, dat het vorstvrij is."

Het keukentje van de theekoepel, met 'stromend' water aangesloten op een vat. Foto: NESimages/Michael Bulder

Dat het echtpaar zaterdag mee deed aan Open Monumentendag, hebben ze geweten. Om half elf zou het hek opengaan, maar om half tien stonden er al mensen te wachten. Wat volgde was een massale toestroom, met op sommige momenten zelfs een rij voor de ingang van het koepeltje. Stuk voor stuk benieuwd hoe dat gebouwtje er nou van binnen uitzag. "Heel bijzonder", klinkt het bij tal van bezoekers.

Zeepblokje in het water, waar vervolgens thee uit werd gezet

Voor de meesten van hen was het vroeger strikt verboden om bij de koepel in de buurt te komen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Sommigen hebben er nog gespeeld in de tuin, toen het al verhuurd werd. Een van de bezoeksters gooide zelfs eens een zeepblokje in het watervat, waar even later uit geschept werd om thee te zetten. Ze durfde het op dat moment niet op te biechten. "Dat moet vreselijk gesmaakt hebben", zegt de huidige huurder Ben. Wat alle bezoekers gemeen hebben: ze koesteren het gebouwtje.

Vandalisme en inbraak

Toch springt niet iedereen er even zorgvuldig mee om. Een tijd geleden sloegen vandalen toe. Daarbij trapten ze een deur open. En Hemstede heeft ook al een slaper gehad. "Vermoedelijk een Pool. Ik had 'm bijna betrapt." Die overnachting had zo maar vreselijk uit kunnen pakken. "Hij had een kaarsje aangestoken. Toen ik 's ochtends kwam, brandde die nog, en op centimeters afstand van een gordijntje. Je moet er niet aan denken, als dat mis was gegaan."

Een van de bekendste gebouwen van Almelo: het theekoepeltje aan de Van Rechteren Limpursingel. Al lag die singel er in 1890 uiteraard nog niet. Foto: NESimages/Michael Bulder