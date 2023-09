Nieuwe behandelmethode biedt hoop voor patiënten met darmkanker

Patiënten met uitgezaaide darmkanker staan niet langer met de rug tegen de muur. Een nieuwe behandelmethode biedt hen de kans langer te leven en mogelijk zelfs te genezen.

Het gaat specifiek om patiënten met uitgebreide buikvlies-uitzaaiingen. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Rotterdamse Erasmus MC deden de afgelopen vijf jaar onderzoek naar een nieuwe behandelmethode die ze bij achttien patiënten inzetten. Zij hadden allen darmkanker met uitzaaiingen in de buikholte. Naast de standaard chemotherapiebehandeling via de bloedbaan kregen zij ook chemo toegediend in de ruimte tussen de darmen, in de buikholte.

Bij meeste mensen sloeg de behandeling aan, het directe contact met de chemo drong de tumoren terug. Daardoor kon bij vier patiënten tumoren alsnog operatief worden verwijderd. Hun levensverwachting nam sterk toe.

"Een fantastische uitkomst", zegt onderzoeksleider en chirurg Pim Burger van het Catharina Ziekenhuis. "Zonder behandeling hebben deze patiënten een levensverwachting van zes maanden. Met de bestaande levensverlengende chemotherapie is dat twaalf tot veertien maanden. Voor de mensen in dit onderzoek steeg de verwachting naar 24 maanden. En één patiënt is vier jaar na de ingreep nog steeds ziektevrij."

Het onderzoek wordt voortgezet onder een grotere groep van 85 patiënten. Dat moet definitief bewijzen dat de methode werkt of dat de positieve uitkomst bij het eerste onderzoek een toevalstreffer was. Beide ziekenhuizen zijn zo onder de indruk van de resultaten bij de eerste groep, dat ze de nieuwe behandeling meteen willen bieden aan al wie die nodig heeft.

"Deze nieuwe methode is effectief, veilig, biedt patiënten hoop op genezing en komt nu beschikbaar voor patiënten die hier baat bij kunnen hebben", zegt Burger. "Dit is bijzonder goed nieuws voor patiënten. De bestaande behandeling voor deze groep in Nederland biedt weinig soelaas. Deze mensen stonden met hun rug tegen de muur en gingen vaak naar het buitenland voor dure en minder effectieve ingrepen. Die kosten, 15.000 tot 20.000 euro, moesten ze zelf betalen. Dat hoeft nu dus niet meer."

Mogelijk 750 mensen in Nederland gebaat

Wie tot de doelgroep behoort kan zich melden bij een van de ziekenhuizen. "We moeten deze behandeling verder onderzoeken. Maar in potentie is er alleen al in Nederland een groep van 750 mensen die hier baat bij kan hebben", zegt Burger. De meeste Nederlanders bij wie darmkanker wordt geconstateerd zijn 65 tot 70 jaar oud.

Bij het besluit om de nieuwe methode aan veel meer mensen aan te bieden speelt mee dat uit het onderzoek blijkt dat patiënten weinig tot geen pijn of andere belasting ervaren. Daarbij komt dat de behandeling relatief goedkoop is.