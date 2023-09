Esmah Lahlah: Wantrouwen moet het armoedebeleid niet sturen

De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah wordt de nummer twee bij GroenLinks-PvdA. 'Ik roep al vijf jaar om meer aandacht voor bestaanszekerheid.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Voor GroenLinks sleepte ze al eens een belangrijke verkiezingsoverwinning in de wacht. De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah maakte de partij vorig jaar nog de grootste in haar eigen woonplaats. Als bekende wethouder armoedebeleid bleek ze een stemmentrekker die ver buiten GroenLinks kiezers wist te mobiliseren.

Enige roem snelt de 43-jarige Lahlah vooruit nu ze de overstap maakt naar de landelijke politiek. De Brabantse heeft de 'gunfactor', schreven regionale media eerder na de gewonnen raadsverkiezingen. Door haar stijl van besturen is Lahlah populair in de stad. Het armoedebeleid ging op de schop. In Tilburg is vertrouwen in inwoners het uitgangspunt geworden.

De verwachtingen bij GroenLinks-PvdA zijn dan ook hooggespannen over deze nieuwe nummer twee op de lijst. Naar voren geschoven als het belangrijkste nieuwe gezicht bij de verkiezingen, hoger op de lijst dan politiek leider Jesse Klaver, moet Lahlah het sociale gezicht van de linkse lijst smoel gaan geven.

Bij de kern van het probleem durven komen

"Een prachtige positie", zegt ze. "Maar ook een die grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Als wethouder vraag ik al vijf jaar om meer aandacht voor bestaanszekerheid. Het is goed te zien dat zoveel andere politieke partijen het onderwerp serieus zijn gaan nemen. Daar ben ik blij om. Maar nu moeten we met z'n allen samen ook bij de kern van het probleem durven komen."

Bij het landelijke armoedebeleid de schakelaar omzetten is het doel. "Landelijk is het beleid van de overheid nog steeds gestoeld op een mensbeeld vol wantrouwen. Dat moet radicaal veranderen. Ik wil wel iets bereiken."

In Tilburg ging het roer al een paar jaar geleden om. "De overheid komt soms met de beste bedoelingen met bepaald beleid. Maar van mensen in de stad hoorde ik telkens weer hoe dat in de praktijk heel anders uitpakt. We zijn de hindernissen gaan wegnemen. Meer maatwerk gaan bieden, gaan luisteren naar mensen, actief gaan aanbellen om te vragen wat iemand nodig heeft om weer zelfredzaam te worden."

- Foto: Roos Pierson

Leven op paprikachips

Op papier klonk het goed, maar werkte het ook?, vroeg de wethouder zich af. Ze besloot het proefondervindelijk uit te testen, door zelf een maand van de bijstand te leven, deels op paprikachips. Dat was geen publiciteitsstunt, bezweert ze. Ze wilde het persoonlijk onderzoeken.

Armoedebeleid moet zoveel mogelijk gegrond zijn op feiten en onderzoek, is haar uitgangspunt. Lahlah werkte eerder als wetenschapper aan de Universiteit Tilburg, waar ze promoveerde op het ontstaan van jeugdcriminaliteit en onderzoek deed naar de aanpak van kindermishandeling.

"Over kwetsbare mensen moet je geen politiek bedrijven. Dan waait er elke vier jaar weer een andere wind, ten koste van de inwoners om wie het gaat. Elke keer andere regels, ze zien door de bomen het bos niet meer. Er liggen stapels rapporten met berekeningen dat het huidige bestaansminimum structureel ontoereikend is… dóe er iets mee. De Ombudsman verzuchtte onlangs nog dat de overheid te veel adviezen ongebruikt laat."

Wethouder Esmah Lahlah in Tilburg voor het stadhuis. Foto: Roos Pierson

Voor Sinterklaas spelen

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA staat dat er 'basisbanen' moeten komen: zinvol betaald werk voor mensen die anders hun hele leven in de bijstand dreigen te zitten. In Tilburg begon ze een experiment om een groep armste inwoners elke maand 150 euro te geven, die ze zelf mogen besteden. Vanuit de VVD-fractie in de Tweede Kamer komt er al de kritiek dat het nieuwe GroenLinks-kopstuk voor Sinterklaas speelt.

Begrijpt ze de weerstand? "Sinterklaas geeft échte ca­deautjes. Ik vind het nogal wrang de maandelijkse geldtekorten daarmee te vergelijken."

Haar komst naar Den Haag betekent dat er op sociale media aandacht zal zijn voor haar persoonlijke achtergrond. Lahlah is moslim en draagt een hoofddoek. "Er zullen vast mensen zijn die er iets over opmerken. Voor mezelf is religie een persoonlijke aangelegenheid. Mijn opvoeding maar ook mijn geloof hebben me wel geleerd om te helpen waar ik kan en om te kijken naar de naaste. Beoordeel me, maar op inhoud en op mijn compassie. Pas als ik daar faal zal ik er wakker van liggen."

Lijst keurig verdeeld tussen GroenLinks en PvdA

De kandidatenlijst van de nieuwe fractie heet voortaan GroenLinks-PvdA. Achter lijsttrekker Frans Timmermans en wethouder Esmah Lahlah, staan er voor een groot deel Kamerleden uit de huidige fracties op. Op nummer 3 komt Jesse Klaver, gevolgd door Kati Piri en Lisa Westerveld. Voormalig FNV-bestuurder Mariëtte Patijn komt als nieuwkomer eveneens hoog op de lijst binnen op plaats 6. De lijst is keurig fiftyfifty verdeeld naar partij-achtergrond. Wel staan er meer vrouwen (26) dan mannen (19) op de lijst. Plek zeven tot en met tien zijn voor Julian Bushoff, Tom van der Lee, Songül Mutluer en Suzanne Kröger.