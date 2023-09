De schoonheid en horror van het olietijdperk

Auto's, polyester T-shirts, plastic opbergbakken: olie heeft de mensheid vooruitgang gebracht. Tegelijkertijd heeft het verbranden van fossiele brandstof de klimaatcrisis veroorzaakt. Een grote tentoonstelling In Rotterdam gaat over die ongemakkelijke tegenstelling.

De olie gutst naar beneden, over het doek van het kunstwerk Oil on canvas van kunstenaarsduo Alexandra Griess en Jorel Heid. Maar echt. Dit is geen schilderij met een stilstaand beeld van naar beneden druipende olie, ook geen video-installatie van zo'n slijmerige waterval. Pikzwarte, dikke olie komt daadwerkelijk van de schilderijvormige wand naar beneden gelopen, en wordt eenmaal beneden weer omhoog gepompt. Breng je gezicht dichtbij het kunstwerk, en je ruikt zelfs een verfgeur. "Het ruikt zo omdat de meeste verf een petroleumbasis heeft", legt curator Alexander Klose uit, in het verlaten Rotterdamse industriecomplex dat dienst doet als expositieruimte. "Het liefst had ik ruwe olie gebruikt, maar die dampen waren helaas te giftig voor bezoekers."

Het druipende oliedoek is niet het enige opvallende kunstwerk in de vierduizend vierkante meters die Klose mocht vullen, voor de nieuwe tentoonstelling Petromelancholia. In een leeg fabriekskamertje verderop staat een witte displayzuil. Een lamp licht het piepkleine zwarte object erop uit: een kwetsbaar ogend olievaatje. Aan de muur hangt een schermpje dat in real time de marktprijs per vat toont. Wie een aandenken wil aan de Last oil barrel, zoals het kunstwerk heet, kan dit vaatje kopen voor die actuele prijs en het op de vensterbank zetten.

Rowan van As - TAXI, 2021 - ongoing Foto: Aad Hoogendoorn

In een andere ruimte zien bezoekers een iconische New Yorkse taxi uit de jaren zestig, nagebouwd met stukken schroot door een Rotterdamse kunstenaar. "Het is ruw gedaan, maar ook met liefde", zegt Klose. De nagebouwde taxi doet hem denken aan cargo cults: inheemse bevolkingen uit Papoea-Nieuw-Guinea die in de jaren veertig vliegtuigen zagen overvliegen en dachten dat het de goden waren. "Ze aanbaden de toestellen en bouwden ze zelfs na."

Einde van het tijdperk

Vorige week opende de tentoonstelling in het Brutus-complex bij de Rotterdamse haven. Het olietijdperk heeft zijn hoogtijdagen gehad, zegt Klose. "Het einde van dit tijdperk komt dichterbij." Door zo'n dertig kunstwerken wil hij bezoekers laten stilstaan bij zowel 'de schoonheid' als 'de horror' van de petroleumtijd. Westerse kritische kunstenaars zijn volgens hem vooral bezig met bashen van de olie-industrie. Landen in het Midden-Oosten gebruiken kunst juist weer om olie op te hemelen, zoals vermoedelijk het geval is in het Black Gold Museum, dat nu wordt gebouwd in Saoedi-Arabië. "Olie heeft ons veel vooruitgang gebracht, tegelijkertijd maakt het onze wereld kapot. Ik wil beide kanten laten zien."

Sanne ten Brink, directeur van kunststichting Brutus, liet Klose zijn gang gaan in haar ruimtes omdat die boodschap haar intrigeert. "Olie is overal in ons leven. Het zit in kleding, plastic, brandstof, cosmetica. Het heeft spullen beschikbaar gemaakt voor grote groepen die vroeger alleen voor de rijken waren." Rotterdam noemt ze een logische plek om zowel die mooie als lelijke kant van olie uit te lichten, zegt Ten Brink. Vanwege de haven en de raffinaderij van Shell - de grootste van Europa - is dit volgens haar "een van de belangrijkste oliesteden ter wereld."

Miriam Sentler - Mining Myths, 2023 Foto: Aad Hoogendoorn

Imani Jacqueline Brown - What remains at the ends of the earth?- 2022 Foto: Aad Hoogendoorn

Het Rotterdamse complex, schuin tegenover een Praxis, is geen museum, maar een expositieruimte die met zijn omvang van duizenden vierkante meters vrij uniek is in Nederland. "We willen het museumlandschap aanvullen met tentoonstellingen die schuren en controversieel zijn", zegt Ten Brink.

Controversieel zijn sommige werken zeker, zoals de film 245m3 (part I en II) van Santiago Sierra, een reactiestuk op Petromelancholia. De Spaanse kunstenaar liet een voormalige synagoge in het Duitse Pullheim vollopen met de uitlaatgassen van zes stationair draaiende auto's. Bezoekers konden de ruimte alleen met gasmaskers bezoeken. Sierra verbindt de klimaatcrisis aan concentratiekampen - de nazi's doodden Joden aanvankelijk met koolstofmonoxide - maar zijn werk kon in Duitsland ook op veel kritiek en ophef rekenen. In het Rotterdamse complex, in een gedeelte dat vroeger een parkeergarage was, zien bezoekers Sierra's film over het project. "Olie wordt hier letterlijk als wapen afgebeeld", zegt Klose.

Terugbliktentoontselling

De in Berlijn wonende Klose (54) - geheel in zwart, met witte afgetrapte sneakers - geeft een rondleiding door zijn tentoonstelling. Enthousiast en gedreven vertelt hij over de kunstwerken die hij van over de hele wereld verzamelde, en over hoe hij überhaupt in de oliekunst verzeild raakte.

Klose hield zich tien jaar lang bezig met zeecontainers, maar sinds 2016 legde hij zich volledig toe op kunst en cultuur over olie. "Ik wil in beide gevallen de beginselen begrijpen die onze samenleving besturen." In 2015 verzorgde hij een kunstprogramma in tijdens de klimaattop in Parijs. Daar ontmoette hij de Oostenrijkse wetenschapshistoricus Benjamin Steininger, die onderzoek had gedaan naar de Oostenrijkse olie-industrie en het onderwerp breder wilde bestuderen.

Samen richtten ze de onderzoeksgroep Beauty of Oil op en organiseerden ze een eerste tentoonstelling in het Kunstmuseum Wolfsburg in Duitsland. "Dat noemden we 'de eerste terugbliktentoontselling op mondiale petro-moderne kunst'. Dat konden we makkelijk claimen", zegt hij lachend, "want die term hadden we zelf bedacht." Deze show in Rotterdam is het vervolg. De term Petromelancholia leende Klose van de Amerikaanse geesteswetenschapper Stephanie LeMenager, het betekent zoiets als 'het rouwen om conventionele olieproducten en het genot dat ze ons gaven.'

Magistrale beelden van oliepompen

De bewondering voor hoe de olie-industrie vooruitgang van de beschaving heeft gebracht, spat van sommige werken af. Zo toont één expositieruimte twee documentaires uit de jaren zestig over de wonderen van olie. Eentje komt uit Oost-Duitsland, en is gemaakt in opdracht van de plasticindustrie uit dat land. De andere komt uit West-Duitsland en is gefinancierd door oliebedrijf Aral. Op de beelden vliegen raceauto's voorbij en zijn magistrale beelden van oliepompen te zien. "De Aral-film won verschillende prijzen en was de enige Duitse nominatie voor het filmfestival van Cannes in 1965."

Ondanks de kritische ondertoon zocht Klose de samenwerking met grote bedrijven zoals Shell. Zonder succes. "Op een kunstconferentie kwam ik de archivaris van Shell tegen." Klose stelde haar voor om samen te werken, maar hoewel zijzelf enthousiast reageerde, bleek het onmogelijk om de multinational bij de tentoonstelling over de dood van olie te betrekken. "Het bedrijf had geen interesse."

De curator en directeur hopen wel dat medewerkers uit de olie-industrie naar de tentoonstelling komen kijken. Een vriend van Ten Brink werkt bij Shell. Zij hoopt dat hij de Nederlandse topman Frans Everts 'confronteert' om te gaan. Klose vermoedt dat Everts niet van elk werk gecharmeerd zal zijn. Zo is in de openingszaal een Indiaas videokunstwerk te zien, van een vrouw met een plastic zak over haar hoofd, die in- en uitademt en zo langzaam stikt. "Dat is een metafoor voor onze tijd", zegt Klose; mensen zijn zo verknocht aan olie dat ze er uiteindelijk aan dood zouden gaan. Niet bepaald een leuke welkomstboodschap voor de Shell-baas. "Tegelijkertijd is het terecht dat het juist voor hem een schurende boodschap is."

Rachel Youn - Revival, 2020-2022 Foto: Aad Hoogendoorn

De werknemers van Shell zijn niet het voornaamste publiek waar Klose zijn tentoonstelling op richt. Ook zijn Saoedische collega's van het Black Gold Museum zijn dat niet. "We maken deze tentoonstelling voor mensen uit elke laag van de bevolking. Bijvoorbeeld voor schoolklassen, die zo zien hoe nauw onze samenleving is verweven met olie." Maar ook omdat het 'vermakelijk' is. Klose loopt grijnzend door een zeecontainer met dance-muziek en discolampen, waar plastic bloemen aan machines zijn vastgemaakt en aan het raven zijn. "Dit werk is van een jonge Amerikaanse kunstenaar, Rachel Youn, het sprak me aan. Het idee dat als mensen er niet meer zijn, de plastic kunstbloemen dan met zijn allen uit hun dak gaan."

Aan het eind van zijn privé-tour zegt Klose dat hij hoopt dat Petromelancholia niet alleen de blik van bezoekers op de wereld vergroot, maar ook op henzelf. In een van de laatste zalen is bijvoorbeeld de film The Challenge te zien, over de zonen van rijke oliesjeiks in het Midden-Oosten, en wat zij aan exorbitante dingen doen met hun zeeën aan vrije tijd. Ze sparen bijvoorbeeld extreem dure valken. Interessant vindt de curator dat Europese kijkers eerst zullen denken dat ze naar iets exotisch kijken, iets compleet buiten hun eigen waarden en levensstijl. "Maar langzaam zien we dat we een ongemakkelijke spiegel van ons eigen gedrag zien. En meer dan een spiegel. Wij hebben een directe relatie tot die zonen van de sjeiks. Het is namelijk onze consumptie van olie, in onze spullen en brandstof, die hen uiteindelijk die absurde rijkdom bezorgt."

Petromelancholia bij Brutus Art Space, Rotterdam. Kaartjes kosten vijf euro, parkeren kan gratis bij de Praxis.