Ecotoerisme 'verstoort' de haai

Een nieuw Brits onderzoek slaat een nieuwe deuk in het imago van ecotoerisme: haaien vertonen verstoord gedrag zodra duikers bij ze in de buurt komen. 'Als er ongewenst een vreemde naast je komt fietsen, dan ga je wat harder trappen.'

Haaienliefhebbers voor wie een natuurfilm of zeeaquarium niet avontuurlijk genoeg is, kunnen zich in landen als Mexico, Zuid-Afrika en de Filipijnen voor een paar honderd euro onderdompelen in de natuurlijke habitat van deze vissen.

Aanbieders van dergelijke duikavonturen profileren zich graag als leverancier van ethisch toerisme of ecotoerisme. Maar een nieuw Brits onderzoek toont aan dat de dieren mogelijk lijden onder de aanwezigheid van de toeristen. De haaien blijken vaker verstoord gedrag te vertonen als er een mens naast ze zwemt, schrijven de onderzoekers in het vakblad Scientific Reports.

Bij ecotoerisme is het de bedoeling dat de natuur niet wordt verstoord en dat er, als het even kan, zelfs een bijdrage wordt geleverd aan natuurbescherming en -herstel. Zo moet zwemmen met haaien het imago van de haai verbeteren, waardoor mensen eerder geneigd zijn te doneren of te stoppen met het eten van haaienvinnensoep. Maar intussen wordt er aan deze activiteit zo'n 300 miljoen dollar per jaar verdiend, terwijl het vaak maar de vraag is of de haaien er beter van worden.

Kunstmatige intelligentie

Voor het nieuwe onderzoek reisden wetenschappers van onder meer het Imperial College London naar de kust van Mexico om daar met drones in te zoomen op walvishaaien, de grootste vissoort ter wereld. Daarbij lieten ze een duiker met de haaien mee zwemmen. Met behulp van kunstmatige intelligentie analyseerden de onderzoekers de beelden en vergeleken ze het zwemgedrag van de haaien mét en zonder menselijk gezelschap.

Haaien bleken in de buurt van de zwemmer sneller te zwemmen en scherpere bochten te maken, gedrag dat de dieren vertonen als ze zich in het nauw gedreven voelen. Hiermee verspillen de plankton etende vissen zoveel energie dat ze meer voedsel nodig hebben − en dat is niet altijd beschikbaar. Daardoor komt de populatie mogelijk verder onder druk te staan, terwijl de walvishaai nu al wereldwijd bedreigd wordt. Ook andere haaiensoorten hebben het zwaar: eenderde staat op de rand van uitsterven.

Meer onderzoek nodig

"Dit onderzoek maakt goed gebruik van relatief nieuwe technologieën, zoals dronebeelden en kunstmatige intelligentie", zegt bioloog Anne Grundlehner van Wageningen Marine Research, dat niet bij de nieuwe studie betrokken is. Om erachter te komen of de walsvishaaien echt lijden is echter meer onderzoek nodig, vindt Grundlehner.

"Zie het zo: als er een vreemde naast je komt fietsen en je zit daar niet op te wachten, dan ga je wat harder fietsen om van hem af te zijn. Gebeurt dat maar één keer? Dan heb je daar weinig last van. Maar als je 40 kilometer lang harder fietst, heeft dat grote invloed op je energieverbruik, en al die energie moet je er weer bij zien te eten. Hoe groot de impact van de menselijke zwemmers uiteindelijk is, op het energieverbruik of het overleven van de haaien, is alleen nog niet duidelijk."