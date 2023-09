'Twee nuchtere boertjes' na twee jaar in de kijk bij Michelin

Plotsklaps een kersverse vermelding in de gerenommeerde Michelin restaurantgids. Die zagen Chiel Sap en Laura van der Velden, eigenaren van restaurant Le Sable in Veldhoven, niet aankomen. 'We zijn al tevreden als onze gasten blij naar huis gaan en we onze rekeningen kunnen betalen.'

Eigenlijk zijn ze er, sinds het nieuws bekend werd, een beetje ongemakkelijk onder. Want ze koersten helemaal niet op een Michelinster of vermelding in de gids. "We zijn gewoon restaurantje aan het spelen op de manier zoals wij dat willen doen", vertelt het stel.

Wel met hoge eisen aan de kwaliteit van de producten en hun gerechten, maar niet om op sterrenniveau te presteren. "Natuurlijk zouden we supertrots zijn als het zover komt. Maar we zijn nog maar zo kort bezig, ruim twee jaar nu. En we zijn maar gewoon twee nuchtere boertjes eigenlijk."

Eigen restaurant was een droom

Van der Velden, geboren en getogen in Zandoerle en Sap, afkomstig uit Boxmeer, leerden elkaar tien jaar geleden kennen op de hotelschool in Maastricht. "Het was al snel duidelijk dat we samen ooit een restaurant wilden beginnen."

Terwijl Van der Velden ervaring opdeed onder meer bij gerenommeerde en soms ook sterrenrestaurants zoals Spectrum in Amsterdam, De Leuf in Ubachsberg en Vane in Eindhoven, deed Sap dat bij Toine Hermsen in Maastricht, na een stage bij The Tasting Room in Zuid-Afrika. Samen werkten ze bij De Lindehof in Nuenen, Sap als rôtisseur (vlees, vis en sauzen) zijn vriendin als restaurant chef patissier (desserts).

En toen konden ze in 2020 de boerderij aan de brink in Zandoerle, waar een pannenkoekenrestaurant zat, overnemen. "Een droom", zeggen ze. Waar ze na een opfrisbeurt voor het interieur hun restaurant wilden lanceren.

Lockdown

Maar krap een week voor de opening in oktober dat jaar, leek het een nachtmerrie te worden. "Mark Rutte verscheen op tv en kondigde de lockdown af", herinneren ze zich nog goed. "Ja, die maakt natuurlijk geen uitzondering voor dat restaurantje aan Zandoerle 5 in Veldhoven."

En dus was het voor hen, net als alle andere horecaondernemers, een kwestie van afwachten en creatief ondernemen. "We hebben eerst de tijd genomen om de puntjes op de i te zetten en kleine klusjes af te maken, ook omdat ze het steeds over een paar weken lockdown hadden. Maar dat bleef maar verlengd worden. Dus zijn we uiteindelijk toch met een afhaalmenu begonnen, maar dat vonden we best spannend. Want dat zou voor gasten wel de eerste kennismaking met ons zijn: een afhaalmaaltijd in een plastic bakje."

Toch viel dat blijkbaar niet tegen, want ze konden al gauw bij mensen thuis gaan koken (toen het weer mocht) en toen ze in juni 2021 dan eindelijk écht open mochten, stonden de afhaalgasten en thuisdinergasten gewoon tussen de reserveringen. "En dat is langzaam opgebouwd en nu kunnen we zonder arrogant te zijn zeggen dat we eigenlijk iedere avond wel vol zitten."

Dat legt ze dus geen windeieren, ze scoorden afgelopen jaren een respectabele 14,5 punten in de Gault-Millau ranglijst, kregen lovende recensies in regionale en landelijke kranten en nu dus de waardering van Michelin. "We focussen ons op wat we al doen, denken bewust na wat we op de kaart zetten en proberen zoveel mogelijk met streekproducten te werken en kruiden en eetbare bloemen uit eigen tuin. Gewoon doen waar we zin in hebben en wat we zelf lekker vinden. En dan zien we wel."