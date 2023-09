Deze Liempdenaar loopt marathons als trainingsrondje

Als hij gaat hallucineren, dan moet Liempdenaar Peter van der Heijden (51) even een kwartiertje slapen. Een kwartiertje maar, inderdaad. 'Dan is je hoofd ontspannen en kan je even resetten. Dan kun je er zo weer een paar uur tegenaan.' Wat hij doet? Ultrarun. 'Toen ik 19 was, dacht ik ook dat mensen die dit deden gestoord waren.'

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Etappewedstrijden van bijvoorbeeld 250 kilometer, met 50 kilometer per dag of runs waarbij zo snel mogelijk honderd, tweehonderd of zelfs driehonderd kilometer moet worden afgelegd. Vroeger verklaarde Peter van der Heijden mensen die daaraan meededen voor gek. Sinds 2017 staat hij er zelf aan de start. Sterker nog: het is echt zijn passie geworden.

Het begon allemaal met triatlon, eind jaren tachtig, begin jaren negentig op behoorlijk hoog niveau. Toen hoorde hij al wel eens over die grote, misschien zelfs wel bizarre uitdagingen. Toch duurde het nog heel lang voordat hij zelf voor het eerst meeliep. "Op een gegeven moment ben ik weer gaan beginnen met hardlopen toen mijn leven weer in rustiger vaarwater kwam, toen de kinderen wat ouder waren. Ik dacht: ik moet een nieuwe uitdaging hebben. Dus liep ik een marathon. En nog eentje."

Vakantie

Tot hij een keer in Marokko op vakantie was met zijn gezin. "Daar hebben ze een wedstrijd die de Marathon Des Sables heet. Een wedstrijd dwars door de Sahara. Daar zag ik toen foto's van hangen en ik dacht: verrek, daar heb ik twintig jaar geleden ook eens van gehoord. En ik besloot dat ik daar een jaar later aan mee wilde doen. 250 kilometer in vijf etappes door het mulle zand, bij temperaturen van soms 50 graden. Dat was in 2017, sindsdien is er elk jaar wel een apart evenement bijgekomen."

Meestal haalt slechts de helft van de deelnemers (rond de 500-3000 per wedstrijd) de finish van deze zware wedstrijden. Zelf moest hij drie keer een wedstrijd vroegtijdig staken. "Kijk, als je aan een marathon meedoet en je kunt niet meer rennen, dan kun je lopend wel de finish halen. Maar dat lukt niet als je tweehonderd kilometer moet rennen. Het is wel veel wandelen, want ren maar eens tegen een berg op. Dat lukt 100 meter. Bergaf is het dan weer zo snel mogelijk naar beneden rennen."

De weg kwijt

Zo makkelijk als de 51-jarige Van der Heijden het doet klinken aan zijn keukentafel in Liempde, hoe zwaar hij er tijdens zo'n wedstrijd doorheen kan zitten. "Op een gegeven moment dan raak je in je hoofd de weg kwijt, dan ga je hallucineren. Dan zie je de raarste dingen op zo'n pad, vooral 's nachts. Dan is het even tijd om een kwartiertje te slapen. Als je een kwartier gaat liggen, je hoofd is ontspannen en kan even resetten dan kun je er zo weer een paar uur tegenaan", vertelt de ultrarunner. Wat hij dan ziet? "In bomen zie je mensen en dieren en je bent bang als er een boomwortel ligt dat het een slang is. Je bent het echt even kwijt."

Het klinkt als een complete slijtageslag, die niet bepaald leuk is om mee te maken. Maar dat ligt voor de Brabander toch even anders. Hij geniet van de uitdaging, maar ook van de natuur. "Ik heb in Noord-Schotland gelopen, op Réunion, altijd in bergachtig gebied. Je komt op de mooiste plekken van de wereld. Ik denk dat de grootste uitdaging is dat je alleen moet kunnen zijn in de bergen of woestijn. Soms loop je stik alleen over een berg heen 's nachts en dan denk je: waar ben ik in godsnaam mee bezig? Als het dan ook nog eens begint te regenen of te waaien...Je loopt dan op het pijltje van je horloge. En dan moet je zorgen dat je niet naar beneden valt, want het is wel heel stijl op sommige plekken. Als je dan al een beetje de controle kwijt bent in je hoofd, dan moet je echt opletten. Maar het gevoel als je bij de finish bent: daar doe je het voor. Daar heeft in de voorbereiding alles voor moeten wijken."

Zondag gaat hij meedoen aan zijn grootste uitdaging ooit: De Tor des Géants in Italië. 330 kilometer met 30.000 hoogtemeters. Waar je 150 uur over mag doen, ruim zes dagen. "Je moet wel 3,5 keer Mount Everest over in die tijd, ter vergelijking", zegt Van der Heijden, die als voorbereiding al 150 kilometer van de route gewandeld heeft deze zomer. "Het is de wedstrijd waarvan ik niet zeker ben dat ik hem kan finishen. Maar het is een soort obsessie geworden. Ik denk dat dat het hoogst haalbare is wat ik met mijn lijf en leeftijd nog aankan. Dat wil ik nog één keer testen."