Frans dorp verdubbelde toen familie Duiker er ging wonen

Michel (45) en Miranda Duiker (39) en hun zes kinderen -a.k.a. De Duikertjes- emigreerden vorig jaar naar Frankrijk om daar een B&B en mini-camping te beginnen. Daarvan is nog weinig terechtgekomen, maar de Duikertjes hebben er de tijd van hun leven. 'Heb het gevoel dat ik nu pas mijn kinderen echt leer kennen.'

Het is wellicht een te Hollandse en veel te zakelijk gedachte om de planning die 'De Duikertjes' vorig jaar bij vertrek hadden nu direct langs de lijn van de prestaties neer te leggen. Maar vooruit: het plan was om het huis binnen een jaar af te hebben, een mini-camping te creëren en een oude stal om te bouwen tot groot gastenverblijf. Dit allemaal in het altijd pittoreske Franse dorp Villentrois Faverolles en Berry, drie uurtjes ten zuiden van Parijs en zeven uurtjes rijden vanuit Waddinxveen.

Maar van al die verbouwingsplannen is nog niets terechtgekomen, vertelt vader Michel (45) telefonisch. Want er bleken andere prioriteiten te zijn in hun eigen woning die ze eerst grondig hebben opgeknapt. "Ook hebben we de moestuin aangelegd, veel gesnoeid in de tuin en is het terrein helemaal afgesloten met een hek en een poort."

Vermoeidheid

Bovenal genieten 'De Duikertjes' heel erg van hun relaxte leventje in het rustige Frankrijk en genieten intens van hun zes kinderen: Zoë (19), Lynn (16), Mees (13), Fedde (12), Kaj (6) en hun jongste dochtertje Bo (3). Moeder Miranda heeft het gevoel dat ze nu pas echt aan haar kinderen toekomt. "Pas in Frankrijk heb ik het gevoel dat ik mijn kinderen pas echt ken", zegt ze uit de grond van haar hart.

MIranda en Michel Duiker met hun 'duikertjes' vorig jaar, vlak voor de emigratie. Foto: Arno Massee

"Als ik het vergelijk met de jaren hiervoor in Nederland: Ik werkte en daarnaast was het altijd rennen en vliegen. Ik had nooit echt veel energie over na het werk om echt goed naar de kinderen te luisteren. Die tijd en energie hebben we hier wel om vragen te beantwoorden als: 'hoe gaat het met je, hoe was je dag, hoe kan ik je helpen. Voorheen dacht ik uit vermoeidheid weleens: zoek het even uit, ik heb nu geen zin."

Naast het runnen van het grote huishouden is Miranda nu in Frankrijk 'lekker druk' met haar werk voor de website waarbij ze alle 'avonturen van de Duikertjes' opschrijft zodat iedereen op de hoogte blijft van alle avonturen van het grote gezin in het kleine dorp.

Oudste dochter Zoë (19) is inmiddels terug naar Nederland. Vorig jaar al liet ze weten het een jaartje te gaan proberen in Frankrijk, maar na een paar maanden besloot ze terug te gaan. "Ze is in de winter naar Nederland gegaan, heeft een baan gevonden in een hotel en zoekt een woning, maar dat is nu wel even lastig. Ze is helemaal happy en komt graag hierheen, als het enigszins kan."

Vader Michel werkt sinds ze in Frankrijk wonen op een enorme geitenboerderij. Grappend: "Ik werkte bij de Makro in Nederland. Daar had ik gemekker van de mensen, nu van de geiten."

Lesjes Frans

Het hele gezin begint al lekker in te burgeren in de landelijke streek waarin ze wonen. In het gehuchtje waar ze zijn neergestreken woonden zes mensen en met de komst van 'De Duikertjes' is het inwonersaantal meer dan verdubbeld. verdubbelde het inwonersaantal.

"Miranda lult zo lekker met iedereen", vertelt Michel met een grote lach in zijn stem. "Omdat ze met de kinderen bij school is komt ze overal snel tussen." Miranda is blij met haar lesjes Frans die ze op haar telefoon volgde. "Verder doe ik alles met handen en voeten en als je het elke dag spreekt gaat het heel snel. Ik help mee waar ik kan: bij een feest op school, de opening van het visseizoen of het schoolreisje. Dan heb je snel kennissen."

De avonturen van De Duikertjes zijn binnenkort ook op televisie te volgen in een aflevering van 'Het Roer Om'. "Ze hebben ons tijdens de emigratie gevolgd. We hebben de aflevering nog niet gezien en zijn heel benieuwd wat er in de vijfenveertig minuten televisie te zien zal zijn", vertelt Michel enthousiast. Wanneer de uitzending te zien is, is nog niet helemaal duidelijk. "We hoorden onlangs dat het schema van 'Het Roer Om' samenliep met 'Ik Vertrek', dus dat is gewijzigd."

Stoppenkast vervangen

Ondertussen klust Michel vrolijk verder aan het huis en ook daarbij is het nooit saai. Onlangs nog knapte er tijdens graafwerkzaamheden een waterleiding en ook besloot de man des huizes in overleg met de electricien om de volledige stoppenkast thuis te vervangen.

De Duikertjes kijken positief naar de toekomst, ondanks het vele werk dat er nog ligt. "We hadden toen we hierheen verhuisden een to-do-list en er valt nog een heleboel te doen. Spijt hebben we zeker niet en het ging anders dan gepland. Maar het is hier elke dag genieten."