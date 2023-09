Er is nog steeds sprake van discriminatie bij woningverhuur, ondanks pogingen om dat tegen te gaan. Eenderde van de woonbemiddelaars blijkt nog altijd bereid niet te verhuren aan Marokkaanse- en Turkse Nederlanders en Polen.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat blijkt uit een landelijke onderzoek naar discriminatie bij woningverhuur, dat demissionair minister De Jonge van Volkshuisvesting aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is al de derde jaarlijkse monitor waaruit blijkt dat verhuurmakelaars en verhuurders discrimineren.

Mede daardoor wordt nu beter in kaart gebracht op welke wijze discriminatie plaatsvindt. Zo hebben mannen met een Marokkaans klinkende naam een 18 procent lagere kans om te worden uitgenodigd voor een bezichtiging dan mannen met een Nederlands klinkende naam. Opvallend is dat er geen significant verschil bestaat tussen vrouwen met een Marokkaans klinkende naam en die met een Nederlands klinkende naam.

Acteurs belden voor het onderzoek met discriminerende verzoeken naar verhuurbemiddelaars, onder meer van brancheorganisatie NVM. Hieruit blijkt dat 73 procent van die bemiddelaars niet (expliciet) tegen het discriminerende verzoek ingaat en daarmee direct óf indirect meewerkt aan discriminatie. Wel is dit aandeel kleiner dan in de landelijke monitor die in 2021 is uitgevoerd. Toen lag dit aandeel nog op 80 procent.

Expliciet 'nee'

Lana Gerssen, voorzitter van de vakgroep Wonen van de NVM, merkt op dat er nog een lange weg te gaan is om discriminatie bij verhuurders en makelaars op grote schaal te verminderen. "We zien in de recente monitor wel dat de groep verhuurbemiddelaars en makelaars die expliciet 'nee' zeggen tegen verhuurders die discriminerende eisen stellen langzaam aan het groeien is." Vorig jaar was dit 16 procent en dit jaar 21 procent.

Achterhalen wanneer gediscrimineerd wordt, is moeilijk volgens Gerssen. "Wij hebben een meldpunt, maar dat wordt jammergenoeg weinig gebruikt."

De Wet goed verhuurderschap die eerder dit jaar is aangenomen in de Tweede Kamer biedt mogelijk meer bescherming voor kwetsbare huurders. Daarin zijn onder meer de basisnormen geformuleerd waar verhuurders zich aan moeten houden. Hoewel het nog de vraag is of dat verschil maakt in de praktijk, is bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam deze maand begonnen met een concreet project: woningzoekenden krijgen de kans anoniem te reageren op 200 reguliere huurwoningen. Op die manier probeert de gemeente discriminatie tegen huurders tegen te gaan.

Niet waterdicht

Voorzitter Gerssen ziet het project als een mooi begin, maar benadrukt dat het ook geen waterdicht plan is. "Wanneer de potentiële huurders in de laatste ronde langskomen, komen ze toch in contact met de huurder of makelaar. Dus kan er nog steeds een discriminerende keuze worden gemaakt."

Gerssen stelt dat het zou helpen als er via regelgeving een mogelijkheid wordt gecreëerd om discriminerende makelaars of verhuurbemiddelaars te verwijderen uit het vakgebied. "Op dit moment is het alleen mogelijk om deze persoon te beboeten of zijn NVM-lidmaatschap te ontzeggen, waardoor diegene gewoon zelfstandig door kan gaan."