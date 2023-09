Job (18) wilde niet nóg langer worden en ging onder het mes

Omdat hij niet nóg langer wilde worden, maar beter, deed volleyballer Job Wilts iets opvallends: hij liet zijn groeischijven verbrijzelen. Dit seizoen debuteert de achttienjarige Zwollenaar in de eredivisie, bij Vocasa uit Nijmegen.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hij hoefde er niet heel lang over na te denken. Over de operatie waarbij - door een ingreep bij de knieën - de groei van de benen wordt geremd. "Nee", zegt Job Wilts, "ik was er eigenlijk zo uit."

Het lijkt misschien handig wanneer je als volleyballer bijna de hemel aantikt. Maar dat is niet altijd het geval. En al helemaal niet voor een passer-loper. Een positie waar je behendig moet zijn. Snel kunnen draaien en anticiperen. En je liever dus geen lang, log lijf wil meesleuren.

Slungelig

Wat ook meespeelde: Wilts wilde niet slungelig en langzaam worden. Niet in het veld en zeker niet in het dagelijks leven. Waar het sowieso al moeizaam bewegen is als je met jouw kop boven het maaiveld uitsteekt. Dat wordt er niet beter op als je 2.15 meter bent, zoals de lengtevoorspellingen aangaven bij de Zwollenaar, die op zijn vijftiende al 1.98 meter was. "Ik wilde normaal door een deur kunnen."

Wilts wilde geen boomlange vent worden en besloot zich in 2020 te laten opereren. Foto: Frans Paalman

En dus nam Wilts drie jaar terug geleden een beslissing waarmee hij korte metten maakte met zijn frustratie: hij liet zijn groeischijven verbrijzelen. Of verbrijzelen: via kleine sneetjes ter hoogte van de knieën - de plek waar de belangrijkste groeischijven van het lichaam zitten - werden die uit zijn botten weggefreesd.

De Zwollenaar tikt met zijn wijsvinger tegen de binnenkant van zijn knie, gevolgd door een tikje tegen de buitenkant waar de groeischijven inmiddels zijn vervangen door normaal botweefsel. "Hier werden die boorgaatjes gemaakt. Twee links, twee rechts. Dus in totaal acht plekjes."

Twijfels

Spannend? Absoluut. De ingreep, waarmee in 2000 is gestart nadat er twijfels waren ontstaan over de effectiviteit van hormoontherapie, is weliswaar effectief en komt in Nederland meerdere keren voor. Maar het is niet zonder gevaar. De kans dat het misgaat is dan wel heel klein, een operatie is een operatie. Daar kleeft altijd een risico aan.

Bij een percutane epifysiodese, zoals het officieel heet, is dat niet anders. Zo wordt gewaarschuwd voor een ontsteking of trombose en kan er een beschadiging ontstaan aan bloedvaten, zenuwen of het gewricht. En als de remming van de groei niet symmetrisch verloopt, kan het leiden tot een standsafwijking van het been. Denk daarbij aan een O-been of X-been.

Geen complicaties die je leven meteen aan het wankelen brengen. Of tot stilstand. Voor een topsporter kan het wel een probleem zijn. Lees: einde oefening van een veelbelovende carrière. "Jawel", zegt Wilts, "maar eerlijk gezegd heb ik daar geen moment bij stilgestaan."

Paniek

Ja, heel even dan. Als Wilts zich na zes weken weer meldt in de zaal, bij toen nog SVI uit Zwolle, en voor het eerst een beetje meetraint, zelfs springt, voelt hij bij thuiskomst zijn knieën. Paniek is een groot woord, maar zijn gedachten schieten wel meteen naar het moment dat zijn groeischijven in het Isala-ziekenhuis in Zwolle met beleid kapot werden geslagen door de orthopedisch chirurg. Zo van: het zal toch niet?

Job Wilts leek de eerste dagen na de operatie wel op een mummie. Foto: Eigen foto

Het is vals alarm. "Kennelijk was ik te snel begonnen." Wilts begint over de eerste dagen na de operatie. Toen zijn benen zo waren ingepakt met drukverband dat het leek alsof er een mummie in de woonkamer lag. "Die eerste twee weken waren best pittig, misschien wel het moeilijkste van allemaal. Je ligt maar in bed. Om te voorkomen dat de knieën niet goed strekken, werd zelfs afgeraden om een kussentje onder de knieën te leggen. En dat snap ik ook wel. De botten hebben zes weken nodig om te genezen."

Wilts probeert het wel, met krukken. Maar dat mag geen naam hebben. Lopen? Het was meer strompelen wat hij doet. "Ik weet wel: je moet rustig blijven liggen. Je loopt zo een botbreuk op als je valt. Het bot bij de groeischijf is immers nog vrij zwak. Bovendien zijn je benen, je spieren, hartstikke dun van dat niksdoen. Maar je wilt zo ontzettend graag."

Boomstam

Inmiddels kan Wilts, met benen als een boomstam, wel helemaal los. De oud-speler van Reflex uit Kampen heeft nergens meer last van, is volledig hersteld. Sterker nog, hij heeft als volleyballer zo'n groei doorgemaakt dat hij deze zomer een contract tekende bij Vocasa, de eredivisionist uit Nijmegen. "Ja, het gaat goed."

Job Wilts komt dit seizoen in actie voor Vosaca uit Nijmegen. Foto: Fred Tigelaar

Wat niet betekent dat Wilts er al is. Integendeel. De talentvolle buitenaanvaller, student aan de HAN in Nijmegen, staat nog maar aan het begin. Natuurlijk, hij wil vlammen op het hoogste niveau in Nederland. Maar zijn eindstation moet Italië worden. Of Polen. "Dat is mijn droom."

Hoger team

Of dat ook haalbaar zou zijn geweest zonder die operatie? Het is een gewetensvraag. Maar Wilts, die 2.03 is geworden, denkt van wel. Sterker nog, dan had hij misschien wel bij een hoger team gezeten. "Maar niet op de positie waar ik het liefst speel. Iemand die lang is wordt gauw in het midden gezet. Zodat-ie kan blokkeren. Maar passer-loper vind ik leuker. Dat kan ook wel als je 2.15 meter bent. Maar niet op de manier hoe ik het doe."

Groeiremming door operatie

Bij sommige jongens en meisjes is de verwachting dat ze erg lang worden. Wanneer dit extreem uitvalt, kan de groei met een operatie worden afgeremd. Dit gebeurt met een percutane epifysiodese. Bij deze ingreep wordt de groeischijf uit het bot weggefreesd.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet je een bepaalde lengtevoorspelling hebben. Bij jongens is dat 205 centimeter of langer, bij meisjes 185 centimeter of langer. De operatie wordt ingepland als je zo'n 20 centimeter korter bent. Zo blijft de verhouding tussen rug en benen goed en is de winst het grootst.

Voeten

Deze operatie, onder algehele narcose, wordt ook uitgevoerd om de groei van de voeten te remmen. Meisjes komen hiervoor in aanmerking vanaf (verwachte) schoenmaat 43, jongens bij schoenmaat 48 of groter.

Net als bij de knieën worden bij de middenvoetsbeentjes de groeischijven weggefreesd. Dat gebeurt nadat de kinderorthopeed verschillende sneetjes heeft gemaakt. De rug groeit wel door, dus de groei kan niet helemaal gestopt worden.