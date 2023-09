Eerstejaars studenten krijgen ethische training over seks

Louise is een avondje uit. Er wordt veel gedronken. Ze heeft het erg gezellig met Alex, maar is op een gegeven moment zó dronken dat ze niet meer op haar benen kan staan. Kan ze dan nog instemmen met seks? Deze en vele andere vragen ('mag je iemand zoenen als-ie slaapt?') komen voor in de trainingen die eerstejaars op de Universiteit Utrecht gaan volgen.

De training gaat over zaken als seksuele instemming, grenzen bepalen en ingrijpen wanneer een ander iets grensoverschrijdends overkomt en focust zich vooral op jongeren tussen de 18 en 25 jaar oud. 'Consent Matters' is een online module die bestaat uit afbeeldingen en filmpjes die meerdere scenario's uitbeelden en studenten vragen stellen als: is dit oké? Wat zou jij in dit geval doen?

"Er zitten praktijkscenario's in de training waarin je zelf een keuze moet maken, en ook kunt zien wat het gevolg is van zo'n keuze", zegt Lieke Sjerps van de Universiteit Utrecht. "Het gaat niet alleen over situaties waarin je zelf kunt belanden, maar bijvoorbeeld ook over opkomen voor anderen wanneer je iets ziet wat mogelijk niet oké is." Ook komen er niet-seks gerelateerde vragen aan bod, denk aan: kun je zomaar iemands zwangere buik aanraken, of vraag je daar ook toestemming voor?

'Niet in de slaapkamer kruipen'

De training wordt binnenkort uitgerold op drie faculteiten - later is het de bedoeling dat álle studenten de opdrachten gaan doen. Het doel van de training: meer bewustzijn onder studenten over wat wel of niet oké is, legt Sjerps uit. "Er bestaat vaak ook een grijs gebied, het is goed om daar licht op te schijnen. Dat kan gaan over situaties met alcohol en feestjes, maar dat kunnen ook vragen zijn als: 'mag je iemand zoenen als diegene slaapt?'. Nee, zegt de module, want in je slaap kun je geen toestemming geven. Maar in de studie-sferen kan er evengoed iets gebeuren wat je niet helemaal prettig vindt, dat kan hem in iets als een aanraking zitten."

Het is niet de bedoeling om als universiteit bij studenten 'in de slaapkamer te kruipen', zegt Sjerps. "Maar we hebben als universiteit wél een bepaalde verantwoordelijkheid, een zorgplicht. Daarnaast: de maatschappij is in ontwikkeling, en we vinden het goed om het gesprek aan te gaan over dit soort onderwerpen. Want of het nou op een feestje is of in de studiezaal, je kunt overal tegen een grens aanlopen."

De Engelstalige training, die overigens ook wordt aangeboden op universiteiten in het buitenland (onder andere in Manchester en Melbourne), duurt maximaal een uur. Daarna volgt een gesprek. Daarin bespreekt een groepje van 8 tot maximaal 15 studenten de training, en ligt de focus vooral op het onderwerp: 'hoe kom je op voor een ander?'. Ook krijgen studenten die graag met iemand willen praten aan het einde van de training een lijst te zien met interne en externe personen of instanties waarmee zij in contact kunnen kopen.

Sociale veiligheid vergroten

De consenttraining van de universiteit is onderdeel van een grotere campagne over sociale veiligheid. "Die campagne bestaat uit meerdere acties die we de komende twee jaar willen uitvoeren om de sociale veiligheid op de universiteit te vergroten", zegt Sjerps. "We willen het gesprek openen, trainingen voeren, maar er ook voor zorgen dat het zorgaanbod beter vindbaar is, bijvoorbeeld."

Eind vorige maand werd bekend dat ook studentenorganisaties seksueel grensoverschrijdend gedrag in het studentenleven beter bespreekbaar willen maken. Twee op de drie studenten heeft wel eens te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag, één op de tien vrouwelijke studenten heeft zelfs een verkrachting meegemaakt. De Universiteit Utrecht heeft een onafhankelijke commissie, speciaal om klachten over ongewenst gedrag.