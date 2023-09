Schok om hoge gehalte MDMA na grote drugstest

Het gebruik van drugs op feesten en in het uitgaansleven lijkt steeds normaler te worden. Die conclusie trekt preventiewerker Gijs van Houwelingen van Tactus Verslavingszorg, nu het aantal vrijwillige tests van met name partydrugs extreem toeneemt. 'Mensen leven steeds bewuster gezond, maar vreemd genoeg nemen ze wel zo een pil...'

Op kantoor bij het inleverpunt in Deventer gaat Gijs van Houwelingen in gesprek met iedereen die drugs wil laten testen. "Niet om een preek te geven", zegt hij. "Maar wel om uitleg te geven over de risico's en de werking van bijvoorbeeld xtc."

Zo merkt de preventiewerker dat veel gebruikers weinig kennis hebben over de pil die ze gaan slikken. "MDMA is een stof die ervoor zorgt dat je versneld lichaamseigen stoffen aanmaakt, waardoor je heel snel genot ervaart. Door de testservice zien we dat er in een xtc pil vrijwel altijd te veel MDMA zit, meer dan nodig", zegt Van Houwelingen.

Kaakkrampen

"Je maakt namelijk nooit meer van die stoffen aan dan die je in je systeem hebt zitten. Kortom: er zit heel veel MDMA in pillen, maar dat slaat eigenlijk nergens op. Want het 'xtc-gevoel' wordt niet beter door die 'zware' pil. Sterker nog: met die zwaardere pil loop je meer kans op gezondheidsschade en de nare effecten van MDMA, zoals kaakkrampen, oververhitting of een epileptische aanval."

Dan een ander misverstand. Veel xtc-pillen hebben een logo. "Dan staat het embleem van Netflix erop, een doodshoofd, het hoofd van Trump of het logo van Audi. Sommige pillen geven zelfs licht in het donker." Op zijn computer laat Van Houwelingen de testuitslagen van enkele pillen met exact hetzelfde logo zien. Maar ondanks datzelfde logo, is de inhoud steeds iets anders, in tegenstelling tot wat veel mensen denken.

Lastige spagaat

"Je weet eigenlijk nooit wat je koopt. Het zijn uiteraard ook geen officiële verkooppunten. Dat maakt het link." Het is dit soort informatie die Tactus probeert te delen.

De organisatie mikt op mensen die sowieso al besloten hebben om te gebruiken. En uiteraard niet op mensen die twijfelen. "Wat dat betreft is dat testen een lastige spagaat. Je wilt het niet nog verder normaliseren. Want als je één keer gebruikt op een feest, dan voel je je bijna verplicht de volgende keer weer te nemen. Omdat je anders die beleving mist. Aan de andere kant wil je risico's op bijvoorbeeld vervuilde drugs vermijden en wil je dat mensen weten wat ze innemen."

Onbekende stofjes

Het testen zelf gebeurt via Trimbos, het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). "Dat monitoren is heel belangrijk, ook voor ons. We willen weten wat er op de markt is. Ook welke nieuwe drugs. Wat zit er bijvoorbeeld in designerdrugs?"

Van Houwelingen merkt dat de hoeveelheid MDMA in pillen is toegenomen. Soms is die dosering zelfs zo hoog, dat dit niet meer bijdraagt aan 'het genot' van de gebruiker. Belangrijk bij het testen is ook het gehalte aan onbekende stoffen: stofjes die nog niet zijn opgenomen in de stoffenbibliotheek van Trimbos.

'Red flags'

"Bij het fabriceren van MDMA komen ook stoffen vrij die in de pil belanden. Meestal is dat gehalte heel laag. Maar soms komen we grotere hoeveelheden tegen. Dan raden wij gebruik sterk af."

Degene die inlevert, moet zelf binnen tien dagen bellen voor de uitslag. "Een pil kost tussen de 3 en 5 euro, de testservice zelf is gratis, dus het laten testen is niet heel duur."

Het aantal keer dat Trimbos stuit op zeer gevaarlijke drugs, bijvoorbeeld vervuilde pillen - zogenoemde red flags - is niet heel erg hoog. Tactus probeert wel te achterhalen waar de drugs gebruikt gaan worden, mocht het nodig zijn om alarm te slaan. Volgens Van Houwelingen worden vooral veel partydrugs ingeleverd. Door mensen die een feestje in het vooruitzicht hebben. Cocaïne komt minder vaak voor, heroïne eigenlijk bijna niet.

'80 procent onder invloed'

Niet alle pillen kunnen getest worden, door een gebrek aan capaciteit bij het lab en de kosten. Voorheen testte Tactus ook weleens op festivals, maar daar is de organisatie mee gestopt. "Dat waren eenvoudigere tests, waarbij je alleen kon zien om welke drugs het ging. Maar wij vinden dat nu te veel bijdragen aan normalisering. En het helpt niet om te monitoren of risico's in te schatten."

Justitie in Noord-Brabant sloeg gisteren nog alarm over het drugsgebruik op festivals. Uit cijfers van de politie zou zelfs blijken dat 80 procent van de bezoekers onder invloed van drugs is. Van Houwelingen blijft dat vreemd vinden.

Gezonde mensen

"Ik ontmoet mensen die heel erg met hun gezondheid bezig zijn. Ze sporten, eten gezond. Maar dan nemen ze wel een pil. Terwijl daar altijd risico's aan kleven. Dat is lastig te begrijpen. Ze zien ook niet in welke negatieve gevolgen de drugsindustrie heeft. Denk bijvoorbeeld aan dumpingen van drugsafval in de natuur."

Tactus mikt alleen op gebruikers zelf. "Soms worden we gebeld door een ouder die een pil heeft gevonden op de kamer van hun kind. Maar die testen we niet. Ook omdat we niet weten waar zo'n pil vandaan komt. In dat geval kun je wel een particulier lab inschakelen, trouwens. Of de politie."

Landelijk verdubbelde het aantal vrijwillige drugstests de afgelopen twee jaar. Van Houwelingen twijfelt of dat goed nieuws is. "Voor monitoren en risicobestrijding wel, maar het laat, denk ik, ook zien dat drugsgebruik wijdverspreid is. En dat baart zorgen."

Cijfers

Het inleverpunt van Tactus in Deventer heeft dit jaar al 108 bezoekers gehad. En het jaar is nog niet eens voorbij. In 2018 lag dit aantal nog op 33. In Zwolle verdubbelde het aantal tests van 80 in 2018, naar 166 in 2022:

Landelijk gezien nam het aantal bezoekers toe: van 9257 in 2021, tot 18377 vorig jaar. Een stijgende lijn die in ieder geval in Deventer dit jaar doorzet.

In Almere is ook een toename te zien. Van 21 tests in 2018, tot 62 vorig jaar. Datzelfde geldt voor het inleverpunt in Enschede: 135 (2018) naar 247 (2022). Landelijk ziet DIMS verschillende soorten drugs voor analyse: ecstasy voert daarbij de boventoon

Tijdens de coronapandemie, die begon in 2020, lag het aantal tests beduidend lager. Dit komt vooral omdat er in die periode maar een beperkt aantal festivals, evenementen en uitgaansnachten waren. Ook waren de testlocaties grotendeels gesloten.

"In maart 2022 werden de laatste coronamaatregelen opgeheven en kwam het uitgaansleven weer op gang. Dit is duidelijk terug te zien in het aantal bezoekers dat het DIMS daarna weer ontving. Met name ecstasytabletten werden weer veelvuldig aangeleverd. Ook was er een nieuwe groep uitgaanders ontstaan die voor het eerst kennis maakte met de testservice", legt Laura Smit Rigter van DIMS uit.

Vorig jaar ontstonden door de toename van de tests capaciteitsproblemen. Dit jaar is daar meer testcapaciteit bijgekomen.