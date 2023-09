Sluiproute door Veluwse natuur is 'piekbelaster'

De Gortelseweg, een slingerende sluiproute dwars door de Veluwe, is volgens minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) inderdaad een 'piekbelaster', gemeten naar de uitstoot van stikstof door wegverkeer. Maar is het niet aan haar om daar iets aan te doen?

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De verkeersdrukte op de Gortelseweg staat al enige tijd ter discussie. De route slingert zich een weg door het Vierhouterbos en Gortelsebos en doorkruist de gemeenten Epe en Nunspeet. Toeristen maken er volop gebruik van. Maar ook sluipverkeer van en naar de snelweg A28 raast dagelijks via de Gortelseweg door het stiltegebied.

Aanwonenden en natuurorganisaties ergeren zich groen en geel. Zij vrezen voor hun rust, maar wijzen ook op mogelijke natuurschade. Met behulp van mobiele data hebben ze uitgerekend hoeveel verkeer er dagelijks rijdt (gemiddeld 4100 motorvoertuigen per etmaal) en waar het vandaan komt (vanuit Epe naar de A28 en vice versa).

Boerenbedrijf

Ook hebben ze berekend hoeveel stikstof er vrijkomt via het verkeer. Uit de berekening bleek dat de Gortelseweg een piekbelaster is. "Als de weg een boerenbedrijf was, kwam het in aanmerking voor de uitkoopregeling van de overheid", verklaarden twee aanwonenden onlangs.

Onder piekbelasters verstaat stikstofminister Van der Wal boerenbedrijven en industrie die bovengemiddeld veel stikstof uitstoten op beschermde natuur. Voor veehouderijen die aan dit criterium voldoen, is inmiddels een uitkoopregeling in het leven geroepen. Omdat de Veluwe volgens het ministerie van LNV bijzonder kwetsbaar is voor stikstof, geldt het merendeel van de Veluwse veehouders als piekbelaster.

Wegverkeer

In antwoord op Kamervragen van Eva Akerboom (Partij van de Dieren) beaamt Van der Wal dat de totale uitstoot van het wegverkeer op de route tussen Vierhouten en Gortel inderdaad ook boven de drempelwaarde voor een piekbelaster uitkomt. Maar, schrijft ze, de aanpak van piekbelasters richt zich niet op wegverkeer. Die is gericht op de veehouderij en industrie.

Om de stikstofuitstoot van wegverkeer te reduceren, zijn andere maatregelen bedacht. Van der Wal spreekt van een 'breed pakket' aan internationale en lokale maatregelen, zoals de aanscherping van Europese emissienormen voor nieuwe voertuigen. Ook het instellen van de 100-norm op snelwegen valt daar bijvoorbeeld onder.

Nachtverbod

Het is volgens de minister aan de provincie Gelderland om de stikstofuitstoot van de Gortelseweg en andere wegen in beeld te brengen. De provincie kan de uitkomsten daarvan betrekken bij het totale pakket aan maatregelen om stikstof in Gelderland te reduceren, zoals de uitkoop of het verplaatsen van veehouderijen.

Als lokale maatregelen - zoals een nachtverbod of gedeeltelijke afsluiting - in beeld zijn, dan moet de provincie volgens Van der Wal in gesprek gaan met de gemeenten Epe en Nunspeet. Maar zover zal het niet komen, zegt Petra Borsboom namens de provincie. "Het is een gemeentelijke weg. Wij gaan daar op voorhand niets over zeggen."

De gemeente Epe liet onlangs weten dat binnen nu en twee jaar met weggebruikers en omwonenden een plan wordt gemaakt voor een 'toekomstgerichte inrichting'. De gemeente Nunspeet heeft op dit moment nog geen concrete plannen voor de Gortelseweg.