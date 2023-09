Belg ligt twee dagen zwaargewond naast snelweg

Een jonge Belgische motorrijder heeft na een ongeval op een snelweg in Zuid-Frankrijk twee dagen zwaargewond in een berm 10 meter onder de weg gelegen. Hij doorstond de helse pijn en kroop met talloze breuken omhoog naar de vluchtstrook. Daar zag een alerte bestuurder hem liggen, zo is op beelden te zien. 'Ik dacht dat het een vuilniszak was, maar zag plots iets bewegen.'

Even terug naar afgelopen vrijdag. Een jonge Belg, ongeveer twintig jaar, rijdt met zijn motor over de snelweg A75 tussen Clermont-Ferrand en Montpellier. Daar slaat plots het noodlot toe. De man krijgt een ongeluk en vliegt de berm in. Aan de voet van een 10 meter hoge en steile helling, blijft hij roerloos liggen.

Blijkbaar heeft niemand het ongeval zien gebeuren. Ook de motor van het slachtoffer is niet zichtbaar vanaf de snelweg. De twintiger heeft talloze breuken, is zwaargewond maar op zichzelf aangewezen. Er zit niets anders op dan te proberen omhoog te klimmen, tot op de vluchtstrook.

De motorrijder, die geen eten of drinken heeft, worstelt zichzelf de hoge berm op. Tot hij twee dagen later, op zondagmiddag, de vluchtstrook bereikt.

Plots bewegen

Daar rijdt de achttienjarige Aymerick Rodriguez voorbij, een Fransman uit de buurt. Naast hem zit zijn vijftienjarige zus. Bij een snelheid van meer dan 120 kilometer per uur merken ze iets op in de berm. "Ik dacht dat het een vuilniszak was, maar zag plots iets bewegen", vertelt Aymerick Rodriguez (18) tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

De Fransman zet zijn voertuig op de pechstrook en rijdt achteruit tot bij het slachtoffer. De man heeft twee dagen na het ongeval nog steeds zijn helm op. "Hij vroeg of ik iets te eten en drinken had", vertelt Aymerick. "En hij wou zijn helm afdoen. Maar dat weigerde ik. Ik wilde wachten tot de hulpdiensten er waren."

Aymerick alarmeert meteen de hulpdiensten en blijft bij de jonge Vlaming tot ze ter plaatse zijn. "Hij zei dat hij er al vijf dagen lag. Maar ik geloofde hem niet. Er was ook geen motor te zien", vertelt Aymerick. "Ongelooflijk dat hij nog bij bewustzijn was. Het leek wel alsof hij geen tijdsbesef meer had."

Telefoontje van ouders

Aymerick heeft inmiddels een telefoontje van de ouders van de Vlaming gekregen. "Ze waren me heel dankbaar", zegt hij. "Zij vertelden me dat het ongeval vrijdag moet gebeurd zijn. Hun zoon verbleef hier in een dorp in de buurt."

Uit zijn dashcambeelden blijkt dat het ongelooflijk is dat Aymerick en zijn zus de gewonde motorrijder, half verscholen tussen het hoge gras, zagen liggen. De Belg is met een helikopter naar een ziekenhuis in Montpellier gebracht. Hij bleek niet in levensgevaar en herstelt momenteel van zijn hachelijke avontuur.

Franse media hadden het aanvankelijk over een ongeval met een Britse motorrijder. Maar HLN heeft na een tip door Aymerick en de hulpdiensten bevestigd gekregen dat het slachtoffer een Belg is.

De jonge Vlaming werd met een helikopter naar een ziekenhuis in Montpellier gebracht. Foto: RV

