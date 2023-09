Slager: 'Zes of zeven soorten vlees op de barbecue is echt te veel'

In de slagerij wordt niets verspild. Alles, van kop tot kont, wordt verwerkt en gebruikt. Zo ook bij slager Goossen in Rijssen, die tips deelt voor de verspillingsvrije week, die maandag begint. Hoe voorkom je dat eten weg wordt gegooid?

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zelf porseleinen bordjes maken van de botten, zo ver gaat slager Hans Goossen niet. Van runderbotten trekt hij wel altijd bouillon, als basis voor de erwtensoep die hij verkoopt. Overig slachtafval van zijn slagerij wordt elders verwerkt tot grondstoffen voor producten. "Botten en zwoerd wordt meestal afgevoerd naar Rendac of naar Sonac. Wat er precies van gemaakt wordt, weet ik niet", bekent hij eerlijk.

Gelatine voor snoep

Een blik op de website van die bedrijven leert dat de producten veelal worden gedroogd en vermalen, om daarna te dienen als grondstof voor voedingsmiddelen, diervoeders, farmaceutische producten, meststoffen en bio-energie. Eén van de producten is gelatine, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt in snoep of in geneesmiddelen. Niet alleen botten en vet worden hier verwerkt, maar ook kippenveren en bloed worden op deze wijze hergebruikt.

Vers gemaakte worst uit de worstmakerij van slager Goossen. Foto: Lenneke Lingmont

Meester worstmaker

Wat Goossen wel zelf doet, is bijvoorbeeld worst maken van restanten, onder meer leverworst en grillworst. Zoals vlees uit de vitrine dat niet is verkocht. Deze donderdag staat hij in de worstenmakerij, waar liefst 35 verschillende producten worden gemaakt. Dat hij dit tot in de puntjes beheerst, bewijst de onderscheiding 'meester worstmaker', met bijbehorende gildespeld.

Vlees dat niet snel genoeg wordt verkocht en niet in de worstmakerij wordt verwerkt, biedt Goossen aan voor Too Good to Go, het initiatief waarbij producten die nog goed zijn maar tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten voor een zacht prijsje worden verkocht. "Dat gebeurt zo'n drie, vier keer per week."

Slager Hans Goossen geeft tips tegen voedselverspilling. Onder meer hoe producten het beste bewaard kunnen worden. Foto: Lenneke Lingmont

De consument betaalt misschien een derde van de normale prijs en zelf houdt hij er ook een beetje aan over. "Je maakt er geen winst op, maar het is beter dan weggooien. Dat is ook zonde. Je bent wel druk om die producten te maken. Dan kun je er beter iemand anders nog blij mee maken."

Tips van de vakman bij het kopen van vlees:

Laat de slager weten wat de plannen zijn, dan kan hij het beste adviseren. Staat de biefstuk of rollade pas in het weekend op het menu, dan kan hij deze in vacuüm verpakken, waardoor de biefstuk prima een paar dagen houdbaar is. In het geval van rund zelfs wel een week. Invriezen kan, maar liever niet alles. "Bij biefstuk raad ik invriezen altijd af. Daar zit best veel vocht in, dat kun je beter vers halen. Gekruide producten kunnen heel goed in de vriezer, maar niet langer dan een maand, dan gaat de smaak eruit. Rundvlees kan prima een half jaar tot een jaar in de vriezer", adviseert Goossen. Vraag de slager naar diepvriesstickers die aangeven hoe lang een stukje vlees goed blijft in de vriezer. Wie alleen leeft of met zijn tweeën, kan de slager rustig om een klein porties vragen. Goossen: "Als iemand twee plakjes wil hebben, dan kan dat ook. Ik verkoop natuurlijk liever meer, maar niet als mensen het daarna weg moeten gooien. Ik heb liever dat ze een keer 50 gram kopen en dan zie ik ze een paar dagen later weer terug. Een biefstuk kunnen we ook prima op maat snijden, als iemand liever 100 gram eet in plaats van 150 gram." Open de koelkast zo min mogelijk. En als de deur open moet, sluit hem dan weer snel. Hoe koeler, hoe langer het eten goed blijft. "Het mooist is als de temperatuur zo constant mogelijk blijft." Eten niet direct weggooien. Ruik eerst en proef een klein beetje, beslis daarna pas. "De houdbaarheidsdatum is niet altijd leidend. Als het echt niet goed is, dan ruik of proef je het wel. Als je toch nog twijfelt, kun je het 't beste even opwarmen. Weggooien kan altijd nog." Koop op maat. Bij pakketten voor de barbecue halen mensen snel teveel. "Sommigen willen 6 of 7 soorten vlees per persoon. Van mij mag dat, maar in principe is 4 of 5 stukjes per persoon ruim voldoende. Ik adviseer mensen wel om iets minder aan te kopen. Dat is beter dan later weggooien.'"