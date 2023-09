Hank heeft goud in handen met Tour de Tietema

Twee jaar na het eerste overweldigende succes is de Tour de Tietema zondag terug in de Ronde van Hank. De populariteit van de kwajongens van de koers is nog altijd ongekend groot. Inmiddels is er wel een hoop veranderd rond het olijke wielercollectief. 'Dat zie je ook aan de filmpjes.'

Of de heren van de Tour de Tietema ook dit keer vooraf de Ronde van Hank hebben verkend? Ronald Krijnen en Rijan van Leest schudden lachend het hoofd. "Nee, ze zijn nu druk met wat anders."

Met de Tour de Britain en met hun plannen om door te groeien naar de pro-continentale status om precies te zijn. "Dat zie je ook aan de filmpjes die ze posten", zegt Van Leest, die met haar man/vriend/mede-organisator Ronald de Ronde van Hank sinds enkele jaren nieuw leven in heeft geblazen. Twee jaar geleden waren dat nog voornamelijk vrolijke, grappige, kwajongensachtige videootjes, waarmee ze tienduizenden volgers wisten te bereiken. "Inmiddels is het allemaal wat serieuzer geworden."

Wat is Tour de Tietema?

Een aantal jaren geleden startten Bas Tietema (groot wielertalent in de jeugd), Josse Wester en Devin van der Wiel het Youtubekanaal 'Tour de Tietema'. De drie heren maken op een luchtige manier wielervideo's, onder meer rondom de Tour de France, om hun liefde voor de sport te delen en om jongeren enthousiast te maken voor de wielersport.

Het Youtubekanaal groeide hard en inmiddels hebben de drie heren een aardige fanbase opgebouwd. Sinds 2021 zetten ze de volgende stap door een eigen wielerploeg op te zetten, dit jaar hebben ze de stap gezet richting het profcircuit en rijden ze op het Continentale niveau, onder de naam TDT-Unibet Cycling Team.

Dat neemt niet weg dat ze in Hank blij zijn dat de Tour de Tietema zondag terug is in het dorp. "Als hoofdsponsor dit keer zelfs", verduidelijkt Krijnen. "Het is dit jaar de Tour de Tietema Ronde van Hank." En dat allemaal omdat ze twee jaar geleden met een simpel appje frontman Bas Tietema en zijn twee meester-secondanten Devin van der Wiel en Josse Wester vroegen de finale van één van hun projecten af te werken tijdens de Ronde van Hank. "Twee dagen later was het rond."

Apotheose in Hank

Op YouTube was toen vooral de uitdaging om van non-coureur Josse Wester een winnaar te maken een enorme hit onder de 150.000 abonnees. Josse gaat voor goud kreeg zijn apotheose in Hank. Winnen lukte toen nog niet, maar toen was al wel duidelijk dat vooral de Ronde van Hank goud in handen had. Het dorp stroomde vol met TdT-adepten. "We moesten voor het eerst in de geschiedenis van de Ronde van Hank zorgen voor parkeerterreinen en verkeersregelaars", lacht Krijnen.

Tot dan toen wist de wielerwereld niet goed was het aan moest met die Jackass-achtige jongens van de Tour de Tietema. "Maar in alles wat ze deden zag je vooral de liefde voor de wielersport", zegt Krijnen.

De drie cyclo-creatievelingen van het eerste uur hebben de Tour de Tietema inmiddels uitgebouwd tot een semi-profploeg, TDT Unibet, met een continentale licentie (na World Tour en Procontinentale Tour, het derde niveau in de wereld). Ze zetten hun filosofie inmiddels al om in zeges en krijgen meer en meer uitnodigingen van grote koersen. "Bas zit nu in de Tour of Britain, maar hij is op tijd terug voor de Ronde van Hank."

Clubkampioenschap

Het is afwachten met hoeveel renners TDT Unibet kans ziet om die ronde (bij de elite/beloften) er bij te pakken na een zware koersweek. Josse gaat in ieder geval weer een gooi doen naar de zege in de sportklasse en zo'n vijftig zogenaamde 'meesterknechten' strijden om de titel in het officiële clubkampioenschap van de Tour de Tietema. Tussendoor komen ook de nieuwelingen nog in actie. "Met opvallend veel inschrijvingen. Toch ook het effect van de TDT."

Voor Krijnen en Van Leest mag er volgend jaar een derde Tour de Tietema Ronde van Hank komen. "Zo niet, dan bedenken we weer een ander origineel idee om renners en publiek naar de koers te trekken", zegt Krijnen. "Want ook wij willen zo het fenomeen criterium overeind houden. Het is eeuwig zonde dat er zoveel zijn weggevallen in de loop der jaren. Daarmee zet je je eigen wielersport in verval."

Dus zijn Krijnen en Van Leest blij met alle aandacht die de Tour de Tietema voor hen genereert. "We werken ook met sociale media, maar een filmpje van ons wordt door honderd mensen bekeken. Dat van hen over de Ronde van Hank vele duizenden keren. Da's toch een verschil."

Programma Tour de Tietema Ronde van Hank: 11.30 uur: renners met startlicentie, 12.30 uur: nieuwelingen, 13.45 uur: clubkampioenschap meesterknechten TDT, 14.45 uur: sportklasse, 16.00 uur: elite/beloften.