Waarom GroenLinks en PvdA in Amsterdam niet snel samengaan

In Amsterdam werken PvdA en GroenLinks al jaren goed samen. Maar waar in Den Haag de partijen zich verenigen, houden de lokale partijen zich op de vlakte. 'Er is geen enkele reden haast te maken.'

Met bijna Noord-Koreaanse uitslagen stemden de leden van GroenLinks (92 procent) en PvdA (88 procent) er deze zomer mee in dat de partijen met één lijst de landelijke verkiezingen ingaan. Met lijsttrekker Frans Timmermans wordt gehoopt eindelijk weer eens de premier van het land te kunnen leveren.

Maar waar landelijk de partijen grote stappen zetten, blijft het in Amsterdam de laatste tijd stil. En dat is opvallend, omdat in Amsterdam GroenLinks en PvdA al jaren goed samenwerken. Wie de Amsterdamse raad bezoekt, heeft moeite het verschil tussen de partijen te zien. Gekscherend grappen andere raadsleden dat de PvdA voor GroenLinks praat en vice versa.

Vooral vanuit GroenLinks Amsterdam is er terughoudendheid als het gaat om verdere samenwerking richting de volgende gemeenteraadsverkiezingen, in 2026. Terwijl in bijvoorbeeld Rotterdam de lokale afdelingen wél hardop al nadenken over een samenwerking.

Lokaal autonoom blijven

Hoewel richting de parlementsverkiezingen een hosannastemming domineert over de landelijke samenwerking, vreest een kleine groep al lange tijd dat met de huidige stappen een trein vertrokken is die uiteindelijk leidt tot een fusie tussen PvdA en GroenLinks.

Neem de motie die ongeveer dertig GroenLinksleden op het landelijke congres aangenomen kregen, waarin staat dat GroenLinks lokaal vooral een autonome partij moet blijven. De motie geeft lokale afdelingen van GroenLinks de vrijheid zelf te beslissen of ze met de PvdA willen samenwerken.

De Amsterdamse raadsleden Jenneke van Pijpen, Nienke van Renssen en Elisabeth IJmker hebben zich sterk gemaakt voor deze motie. Ze zijn van mening dat de PvdA en GroenLinks fundamenteel verschillende partijen zijn. Van Pijpen, die de motie indiende, benadrukt de aanzienlijke verschillen, zoals in het standpunt over veiligheid, waarbij de PvdA vaak meer politiemaatregelen ondersteunt dan GroenLinks.

Jenneke van Pijpen. Foto: ANP

Met drie kritische Amsterdamse raadsleden in een fractie van acht is het niet gek dat lokaal voorzichtigheid betracht wordt over samengaan. Tegelijkertijd beseffen de lokale partijbesturen dat raadsleden uiteindelijk passanten zijn. Zij zien ook dat referenda over een gezamenlijke Eerste en Tweede Kamerlijst duidelijk maakten dat daar grote steun voor bestaat. En uiteindelijk bepalen leden of er wel of geen lokale samenwerking komt, niet de raadsfractie.

Later meer duidelijkheid

De Amsterdamse partijvoorzitter van GroenLinks, Ana Karadarevic, houdt haar kaarten op de borst. Er zijn al gesprekken geweest met leden over samenwerking, maar die gaan pas verder na de verkiezingen, zegt zij. "We zijn twee aparte partijen in Amsterdam, maar we stemmen in de campagne wel dingen af. Zo gaan we zoals altijd flink langs de huizen. We hopen dat veel PvdA'ers daarbij aansluiten."

Ook PvdA-partijvoorzitter Toon Geenen, die in 2017 al zei voor één partij te zijn, toont zich voorzichtig. "Het is al jarenlang bekend dat we samenwerken met GroenLinks, zowel in de coalitie als in het college. Later moet duidelijk worden of het één lijst wordt in Amsterdam. De leden zullen daar ook bij betrokken worden."

Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken hoe de samenwerking landelijk uitpakt. Stel dat het lukt om Timmermans de grootste te maken, lukt het dan om een kabinet te formeren waar GroenLinksers en PvdA'ers zich in kunnen herkennen? Hoe wordt landelijk omgegaan met de verschillen tussen de twee partijen, waar Van Pijpen ook voor waarschuwt?

Strategische zet

Mede door alle landelijke onzekerheid denkt politicoloog André Krouwel dat het lokaal allemaal niet zo'n vaart zal lopen. Waar in Den Haag de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA vooral een strategische zet is om de linkse invloed met één blok te vergroten, is dit in Amsterdam veel minder aan de orde, zegt hij. "Landelijk speelt mee dat links al jaren geen premier levert, in Amsterdam werd PvdA bij de vorige verkiezingen de grootste. Er is geen enkele reden om lokaal haast te maken."

Daarnaast denkt Krouwel dat, hoewel de partijen van buitenaf erg op elkaar lijken, de ideologische basis van de partijen toch voor grote fricties kan zorgen. "De PvdA geeft altijd meer aandacht aan sociaal-economische ongelijkheid, bij GroenLinks gaat het klimaatprobleem boven alles. GroenLinks zal de PvdA al snel te traag vinden."

Hij noemt de hypothetische situatie waarbij een GroenLinks/PvdA-blok in Amsterdam de grootste wordt, maar de VVD ook groot wordt. Dat kan spanning opleveren binnen de Amsterdamse GroenLinksbeweging. "De PvdA is bijvoorbeeld altijd flexibeler geweest om te besturen met de VVD. GroenLinks heeft dat ook gedaan, maar is ondertussen verder naar links opgeschoven: de activisten binnen GroenLinks zijn jonger, actiever en radicaler dan de PvdA-achterban."

Krouwel denkt dat over tien jaar de partijen in Amsterdam nog steeds los van elkaar staan. Hij wijst erop dat samengaan ook consequenties zal hebben voor actieve leden met ambities. "In beide partijen zitten mensen met politieke ambities en die moeten als het tot een nieuwe fusiepartij komt opnieuw een plek in de interne pikorde veroveren."

Leiderschap

Zo speelt er nog veel meer waar de partijbesturen zich in de stad over moeten buigen bij een verder samengaan. Hoe zou de samenwerking met stadsdeelbestuurders eruitzien? Wat zou de impact zijn op de stadsdeelcommissies? Hoe zou een mogelijke gezamenlijke lijst worden samengesteld?

En dan is er nog de leiderschapsvraag. Het is aannemelijk dat de huidige leiders na twaalf jaar in 2026 niet langer verkiesbaar zijn. Zowel Marjolein Moorman (PvdA) als Rutger Groot Wassink (GroenLinks) bevindt zich, na aanvankelijk vier jaar in de oppositie te hebben gezeten, momenteel in de tweede termijn als wethouder. In de praktijk blijkt dit vaak het eindpunt te zijn.

Zita Pels en Sofyan Mbarki. Foto: Ivo van der Bent

Groot Wassink heeft vorig jaar Zita Pels naar de hoofdstad gehaald als wethouder, en zij wordt regelmatig genoemd als een potentiële nieuwe leider. Aan de zijde van de PvdA lijkt Sofyan Mbarki momenteel de meest logische opvolger, gezien zijn rol als voormalig fractievoorzitter en huidig wethouder. De grote vraag is of zij bereid zouden zijn om de leiding te nemen over een gezamenlijke lijst.

Flyeren voor Timmermans

Maar eerst dus die Tweede Kamerverkiezingen. Het campagnemateriaal zullen ze binnenkort gezamenlijk ontvangen, zegt Karadarevic, die hoopt dat raadsleden van GroenLinks Amsterdam flink campagne gaan voeren.

Maar of raadsleden als Jenneke van Pijpen ook gaan flyeren voor Frans Timmermans? Van Pijpen zegt zeker de straat op te gaan ("Links moet gewoon zo groot mogelijk worden"), maar laat in het midden of ze óók campagne voert voor Frans Timmermans. En met een PvdA-roos langs de deuren? Van Pijpen moet lachen: "Er is niemand die dát van mij vraagt."

Zijn PvdA en GroenLinks in Amsterdam eigenlijk niet al één?

Als je op zoek gaat naar de verschillen tussen PvdA en GroenLinks in Amsterdam en daarvoor kijkt naar het stemgedrag, valt op dat de partijen vrijwel altijd hetzelfde stemmen. Heel gek is dat niet: de partijen zitten immers samen in een coalitie met D66 en houden zich aan het coalitieakkoord.

In de raad klinkt het vanuit andere partijen dan ook geregeld dat de partij al één is. Op veel punten is dat ook het geval. Neem het blowverbod in het Wallengebied: waar GroenLinks lange tijd tegen dit beleid was, stemden ze er vorig jaar mee in. En de PvdA is inmiddels even voortvarend in het verhogen van parkeerkosten als GroenLinks al jaren is.

Tegelijkertijd zijn er, al is het soms zoeken met een loep, wel degelijk verschillen, vooral in de onderwerpen waarop de partijen zich willen profileren. Zo wil PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis 'de ziel van de stad' terugveroveren. Haar idee om bruine kroegen een gemeentelijke monumentenstatus te geven viel nationaal op.

Fractievoorzitter Zeeger Ernsting van GroenLinks profileert zich vooral rond de autoluwe stad, maar is verder relatief onopvallend als fractievoorzitter. Bij GroenLinks klinken af en toe irritaties dat de PvdA te makkelijk instemt met neoliberaal beleid. Zo ging Elisabeth IJmker mokkend akkoord met de uitbreiding van het aantal deelscooters in de stad, iets waar de PvdA minder moeite mee heeft.