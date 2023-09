Deze 19 koppels uit Boer Zoekt Vrouw zijn nog altijd samen

Het is alweer negentien jaar geleden dat we voor het eerst konden genieten van boeren op zoek naar de liefde. En nu, met het dertiende seizoen op de planning, kunnen we de balans op maken: heeft Boer zoekt Vrouw voor veel liefdesmatches gezorgd?

Dit artikel is afkomstig uit de Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

1. Boer Evert & Maud (seizoen 12)

Boer Evert deed mee aan het vorige seizoen en is nog altijd gelukkig met zijn Maud. Hoewel de kijker bij Evert pas later gevoelens op zag borrelen, konden ze vanaf het begin al zien hoe leuk Maud boer Evert en zijn 'mooie handen' vond. De twee hebben het nog steeds erg naar hun zin op de boerderij. Maud is zelfs naar Drenthe verhuisd voor de liefde. Samen bouwen ze daar een boerenleven op.

2. Boer Joris en Renske (seizoen 1)

We moeten hierbij wel een slag om de arm houden, want 100 procent zeker over deze relatie zijn we niet. Renske is namelijk niet te vinden op de website van De Lepelaar, het boerenbedrijf dat Joris samen heeft overgenomen. Maar het feit dat de (voormalig) geneeskundestudente Renske zo enthousiast was over het boerenleven én dat het koppel vlak na het programma al samenwoonde in West-Friesland, stemt ons iets gerust. In 2011 waren ze nog bij elkaar, dus we hopen nog altijd op wat liefdesgeluk.

3. Boer Jos & Dycke (seizoen 4)

Boer Jos en Dycke worden tot op de dag van vandaag nog herkend vanwege hun deelname, zo lieten ze in augustus 2019 weten aan De Telegraaf. En dat dit programma niet alleen goed was voor hun bekendheid, maar het ook de start was van een prachtige relatie, is wel duidelijk. Jos ontving in het vierde seizoen maar liefst 831 brieven, maar het was de DVD van Dycke die er met kop en schouders bovenuit stak. "Kijk, na acht jaar is het houden van geworden, maar soms ben ik nog zó verliefd. Als je iets krijgt, waar je niet op rekent, zoals gisteren", vertelde Dycke in 2017 jn het AD over een spontane kus. Lief!

4. Boer Jouke & Karlijn (seizoen 12)

Jouke kreeg de meeste brieven van seizoen 12, maar liefst 434 (!). In Boer zoekt Vrouw sprong de Brabantse Karlijn er voor hem uit. Na ruim twee jaar is het nog steeds dikke mik tussen de twee tortelduifjes. Karlijn is zelfs van plan om naar Friesland te verhuizen voor haar boer.

5. Boer Hans & Connie (seizoen 1)

Boer Hans op zijn groene trekker en Connie zorgden voor niet één, maar twee primeurs: ze waren het eerste door Boer zoekt Vrouw gevormde koppel dat ging trouwen én dat als eerste hun liefde bezegelde met een baby (in 2007). Nu - zestien jaar later - zijn er maar liefst 75 baby's in totaal geboren omdat hun ouders elkaar hebben leren kennen door Boer zoekt Vrouw (en nee, dit komen niet alleen maar van dit koppel). Maar - volgens onze informatie - is dit koppel ook nog altijd gelukkig in de liefde.

6. Boer Martijn & Marlies (seizoen 2)

Boer Martijn zocht in 2006 in Boer zoekt Vrouwzijn droomvrouw én die heeft hij gevonden! Toenmalige studente Marlies veroverde zijn hart (of was het andersom) en nu bijna zeventien jaar later zijn de twee nog altijd bij elkaar. Hij runt nog altijd het boerenbedrijf en zij… zij werd geen boerin, maar coacht agrarische vrouwen. Samen hebben ze het bedrijf Koe & Boe opgezet.

7. Boer Jan & Rianne (seizoen 8)

Boer Jan en Rianne uit het veelbesproken seizoen Boer zoekt Vrouw (met o.a. Eigen Huis & Tuin-presentator Tom, boerin Bertie en haar vrouwen en boert Geert) hebben elkaar echt gevonden. Ze wonen namelijk samen op de schapenboerderij op Texel, zijn getrouwd en hebben inmiddels al twee kinderen. En dat al binnen vijf jaar tijd na hun deelname. Dat hadden ze vast niet kunnen denken toen ze besloten deel te nemen aan het programma van Yvon Jaspers.

8. Boerin Janine & Sander (seizoen 12)

Boerin Janine had in Boer zoekt Vrouw lange tijd moeite met zich open stellen voor de mannen. Ze koos uiteindelijk voor Sander, maar de relatie kende moeilijkheden. Een tijdje was het zelfs even uit tussen de twee. Inmiddels zijn ze weer gelukkig samen. Sander komt vaak helpen op de boerderij in Zuid-Limburg, maar aan samenwonen wordt nog niet gedacht.

9. Boer Wietse & Neeltje (seizoen 4)

Eigenlijk wil Boer Wietse - volgens zijn moeder - niet meer met het programma geassocieerd worden, omdat hij naar eigen zeggen anders overkomt dan in het echte leven. Maar hij hield er toch wel een relatie aan over met Neeltje. Hun liefde werd in 2016 bekroond met de geboorte van hun dochter, daarna volgden nog twee kinderen. Twee jaar verschenen ze in Boer zoekt Vrouw: 90 spruiten special met hun drie nakomelingen.

10. Boer Henk & Fiona (seizoen 6)

1109 brieven kreeg boer Henk in het zesde seizoen van Boer zoekt Vrouw. Maar het was Fiona die het hart van deze boer (die twee jaar eerder zijn vriendin was verloren bij een auto-ongeluk) veroverde. En nog altijd viert dit koppel de liefde, dat inmiddels drie kinderen heeft. In 2019 werd hun derde kind, dochtertje Jolene, geboren. In 2021, kwam daar dochtertje Hailey bij.

11. Boer Hans & Audrey (seizoen 4)

Boer Hans vond de liefde bij Audrey en dat heeft hem geen windeieren gelegd. Begin 2013 kwam het nieuws naar buiten dat Audrey bevallen was voor hun eerste zoon en daar is het niet bij gebleven. Inmiddels telt het gezin vijf kinderen. Roan, Jurre, Silke, Sofie en Sem. Hans gaf eerder aan dat hij vier kinderen wilde, maar inmiddels is hij dus gezegend met een vijfde.

12. Boer Wim & Evelyne (seizoen 7)

Net als bij het eerste koppel durven we hier ook niet met zekerheid te zeggen of Boer Wim uit Tanzania nog altijd samen is met Evelyne. In 2015 lieten de twee nog weten dat ze gelukkig waren, maar toen had Evelyne nog wat moeite om Nederland eens en voor altijd achter zich te laten (wat wij wel begrijpen). Daarna is het angstvallig stil gebleven rondom het koppel. Zouden ze nog altijd de liefde samen vieren? Wij durven ons hand er niet voor in het vuur te steken.

13. Boerin Michelle & Maarten (seizoen 10)

Het geluk kon niet op voor Michelle en Maarten uit het vorige seizoen Boer zoekt Vrouw. "Op 9 juli koos ze voor mij. Op 2 december was de laatste uitzending en op 12 januari vorig jaar ben ik hier komen wonen", zo liet het stel onlangs weten. Begin 2022 werden de twee ouders door de komst van een dochtertje.

13. Boer Martin & Wilma (seizoen 6)

Boer Martin was alleen maar bezig met overleven. Wilma was vergeten hoe fijn het is om het leven met iemand te delen. Totdat de twee elkaar, in het zesde seizoen Boer zoekt Vrouw, leerde kennen. Ze wisten allebei hoe het was om een partner aan kanker te verliezen en in dat grote verdriet vonden ze elkaar. De twee trouwden in 2013 en volgens onze gegevens zijn ze nog altijd gelukkig.

14. Boer David & Mara (seizoen 9)

Het negende seizoen mocht dan internationaal begonnen zijn, maar zo eindigde het liefdesavontuur voor Boer David en zijn Mara niet. De twee vertelden namelijk in de special in 2017 dat de toekomst voor ze niet in Roemenië lag, maar in Brabant! Op dat moment ging Boer David doordeweeks nog op en neer, maar wij vermoeden dat de twee inmiddels al een liefdesnestje hebben gebouwd in Nederland.

15. Boer Gerben & Vivian (seizoen 12)

Gerben ontving net te weinig brieven om mee te mogen doen aan het volledige programma, maar tussen die brieven vond hij wel de ware liefde. Met Vivian aan zijn zijde voelt hij zich op zijn gemak. Ze werken samen op de boerderij en bieden zelfs zelfgemaakte producten aan, zoals geitenkaas en bokkenvlees.

16. Boer Herman & Fleur (seizoen 9)

Boer David en Mara waren niet het enige koppeltje dat in het negende seizoen het liefdesgeluk vond: ook Herman en Fleur zijn nog altijd bij elkaar. Sinds 2022 woont het koppel samen op een oude boerderij in Frankrijk. Fleur liet eerder aan Veronica Superguide weten helemaal op haar plek te zijn in Frankrijk. "Ik voel me zo thuis hier. Ik miste Herman heel erg en ik dacht, ik wil gewoon naar Frankrijk. Ik wil daar wonen."

17. Boer Wim & Marit (seizoen 10)

Boer Wim en Marit proberen na hun veelbesproken deelname aan Boer zoekt Vrouw hun leven zoveel mogelijk buiten de spotlights te houden. Het stel woont sinds mei samen op de boerderij in Marknesse en verwelkomde in 2021 een dochter.

18. Boerin Steffi en Roel (seizoen 10)

Als de vorige koppels niet al hebben bewezen dat het snel kan gaan, dan kunnen boerin Steffi en Roel dat wel. In 2019 leerden de twee elkaar kennen door het programma en inmiddels wonen ze samen (niet op de boerderij, maar wel in een huisje aan de rand van het dorp). Ze hebben plannen om een bed & breakfast te openen, maar in 2021 mochten ze daar nog niet aan beginnen van de Raad van State. Wel kregen ze twee kinderen samen, zoontje Jop en dochtertje Sterre Yvon. En ja, je leest het goed: de dochter is vernoemd naar Boer zoekt Vrouw-presentatrice Yvon Jaspers.

19. Boer Hans & Annette (seizoen 12)

Bij Brabander Hans en kandidate Annette werd vorig seizoen het vuur aangewakkerd. Eerder dit jaar zette Annette haar huis in Zeeland zelfs in de verkoop, om op de boerderij in te trekken. Ook gaat ze minder werken om zo vaker bij haar Hans te kunnen zijn. De twee zijn dus nog samen!