Luca (11) ontving massale steun voor zijn kunstproject

Luca Vastenburg (11) kan het zelf ook nog maar nauwelijks geloven. Twee weken nadat hij in het AD een oproep deed, zag hij zijn droom al in vervulling gaan. Vanuit het hele land ontving hij kubussen om zijn wens te realiseren. Nu is zijn 'kubus-schilderij' een feit. 'Het is echt super tof geworden.'

Dit artikel is afkomstig uit de AD Amersfoortse Courant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op hoeveel reacties hij had gerekend? "Ik had gehoopt dat ik er een paar zou krijgen", zegt hij. Nu laat hij zijn blik over de zoldervloer van huize Vastenburg gaan. "Dit had ik echt nóóit gedacht." Overal waar hij kijkt zijn kubussen te vinden. Grote, kleine en afwijkende exemplaren. Het zijn er zoveel dat hij de tel is kwijtgeraakt. Dat deert niet. Zijn doel is immers ruimschoots behaald.

Zo'n twee weken geleden deelde Luca Vastenburg uit het Amersfoortse Nieuwland in het AD zijn droom. Hij - sinds drie jaar verslaafd aan de kleurrijke puzzel en nu met recht een echte Rubiks kubusfanaat te noemen - had één wens. Een heus 'Rubiks kubus-schilderij' maken. De benodigdheden? Goede puzzelvaardigheden én welgeteld tweehonderd traditionele (3x3) kubussen.

Heel lang sparen

Vooral dat tweede element zorgde voor een obstakel. Want zoveel kubussen had Luca helemaal niet. Ja, met een eigen collectie van 59 kubussen (in verschillende soorten en maten) kon hij wellicht een beginnetje maken, maar ging hij het niet redden. En alles zelf kopen? Dat kon hij niet betalen. "Met mijn zakgeld en inkomsten van mijn kaarsenbedrijfje red ik het niet. Dan moet ik wel heel lang sparen."

De verzameling van Luca werd in nog geen twee weken tijd aangevuld met 250 kubussen. Foto: Ricardo Smit

Luca hoopte dan ook dat hij rondslingerende, vergeten kubussen van mensen kon kopen of lenen, om daarmee alsnog zijn schilderij te realiseren. En na een oproep in deze krant werd die wens opeens vliegensvlug werkelijkheid. "Ja", knikt moeder Deborah Vastenburg, "na publicatie stroomde de mailbox vol. Iedere avond namen we die samen door. Echt geweldig."

Uit alle windstreken

Zo ontving Luca kubussen uit alle windstreken - van Texel en Zwolle tot Amsterdam en de Achterhoek. "We hebben zoveel mooie berichten gekregen. Van mensen die we niet kennen, maar die Luca tóch willen steunen. Zo was er een vrouw die geld doneerde, omdat haar kinderen ook altijd zo dol waren op de bekende kubus. Anderen gaven een deel van hun eigen collectie of trommelden hun hele bedrijf op om naar exemplaren te zoeken."

"Al die reacties waren fantastisch", knikt ze. Maar daar bleef het niet bij. De oproep leverde vervolgens nóg meer op. "Het is echt geëxplodeerd. Na het artikel is Luca benaderd door NPO radio 2, het Klokhuis, het Afas-kantoor in Leusden én door een kubusfabrikant. Of hij ambassadeur wilde worden van hún kubus: de Nexcube. In ruil daarvoor wordt hij gesponsord én kreeg hij tweehonderd kubussen cadeau."

Die heeft de hoofdpersoon in dit verhaal inmiddels vakkundig verwerkt in zijn kubus-schilderij. "Van Super Mario, natuurlijk", zegt hij trots. "Want dat was altijd al het plan. Het is supertof geworden. Daarnaast heb ik ook een andere, kleinere variant gemaakt van alle kubussen die ik van mensen heb gekregen. Daar komen er nog meer van, want ik heb kubussen genoeg."

Dankbaar voor alles

Daarmee is in een paar weken tijd meer gebeurd dan Luca ooit had durven dromen. "Wat begon als een oproepje voor familie en vrienden, is geëindigd in meerdere schilderijen en ambassadeurschap voor een speelgoedmerk", zegt Deborah. "Dat is toch ongelofelijk? Het laat maar weer zien hoeveel lieve mensen er op aarde zijn. En echt: daar willen we iedereen enorm voor bedanken. Hier gaat Luca héél veel plezier van hebben."

Luca Vastenburg is dól op de Rubiks kubus. Foto: Nico Brons