Leerlingen zamelden 70.000 euro in voor hun yogaschool

Toen een van 's lands grotere yogascholen failliet ging, maakten docenten en leerlingen op twee plekken een doorstart. Bij deze holistische scholen is yoga géén sport. 'Het gaat om bezinning, bewustzijn en gemeenschap.'

Gratis yogakussens op te halen, met een kopje thee, zo luidde de oproep op Instagram van de nieuwe Amsterdamse yogastudio Yoga Circle. Ze willen af van de gebruikte yogaspullen van de door hen overgenomen yogaschool Delight, die tot voor kort op deze plek gevestigd was maar failliet ging. Een aantal jonge vrouwen druppelt dinsdagmiddag binnen, en binnen een half uur is de stapel met dertig kussens verdwenen.

Binnenkort wordt hier op de De Clerqstraat een nieuwe studio ingewijd. Dan kan Yoga Circle 'de deuren van ons thuis heropenen', zoals het op Instagram is verwoord. Hun nieuwe naam is nog provisorisch tegen het raam geplakt. "Bedankt dat jullie het niet hebben opgegeven!", roept een van de yogi's tegen haar docent.

Deze zomer viel de in de Randstad populaire yogaschool Delight vrij onverwacht om. Vier vestigingen in Amsterdam en één in Den Haag sloten hun deuren. Huurschulden, overheidssteun die moest worden terugbetaald en de verhoogde energierekening werden het bedrijf fataal.

Docenten en studenten bleven onthutst achter. Maar yogadocent Jurre Twijnstra, die al jaren lesgaf bij Delight, wist de studio in Den Haag over te nemen met financiële hulp van zijn studenten. Hij haalde al snel 70.000 euro op. En twee docenten en drie studenten van Delight in Amsterdam verenigden zich om een van de studio's in de hoofdstad te redden.

Studenten en docenten op de bres

"Studenten moesten huilen in de les toen ik het nieuws over het faillissement bracht", vertelt docent Lidewij Severins van Yoga Circle. "Met zoveel draagvlak kon dit niet het einde betekenen."

Samen met collega Claudia Pradella en drie studenten nam Severins de studio aan de De Clercqstraat over. Met gelijke inleg begonnen de vijf een bv, Inner Circle genaamd. Een van de studenten heeft een achtergrond in financiën en een ander in marketing, zij zullen zich een paar uur per maand inzetten. Ook zijn er vrijwilligers die een dag per week meehelpen in ruil voor een gratis lidmaatschap.

Na de inzameling in Den Haag wist een handvol leerlingen de studio tegenover het Vredesplein te behouden. Een van hen bouwde een website, en een ander ontwierp een logo. Binnen een week meldden zich ruim honderd leden. Ze stelden hun vertrouwen in Twijnstra, al zestien jaar verbonden aan Delight. De tot Inner Embassy omgedoopte yogaschool is nu een stichting, zodat de opbrengsten de yogaschool ten goede komen. En zo beginnen de eerste leerlingen weer om kwart over vijf 's morgens met het reciteren van mantra's.

'Je lichaam is je tempel'

De grootste geldschieter is yogastudent Chris Mattheis (52), in het dagelijks leven octrooi-beoordelaar. Waarom is de school haar zoveel waard? "Voor mij is yoga veel meer dan een sport. Het is een filosofische traditie." Niet bij iedere willekeurige yogadocent vind je die verdieping. Wel bij Jurre Twijnstra, zegt Mattheis. "Hij leert je dat je lichaam een tempel is. Dat deel ik met hem."

Niet alleen de waarden van de docent, ook het behoud van de locatie pal tegenover het Vredesplein is essentieel, vertelt Mattheis. "Hier komen allerlei energiestromen samen. Daar is geen rationele verklaring voor, dat vóelen we. We kunnen hier tot rust komen."

In Amsterdam is het niet anders, vertelt Lidewij Severins. Het holistische aspect maakte Delight Yoga, met drieduizend bezoekers, bijzonder. "Veel yogascholen benaderen yoga als een sport, en bieden bijvoorbeeld ook pilates en hitte-yogalessen aan. De fysieke kant van yoga is het toegankelijkst, maar bij ons gaat yoga óók over de beoefening van je bewustzijn en je ademhaling."

De docenten hebben onder andere de Yoga Sutra's van Patanjali bestudeerd, de basistekst van klassieke yoga, vertelt Severins. "Ze werken niet volgens vaste voorschriften, maar hebben hun eigen manier van lesgeven ontwikkeld. Daar raken studenten aan gehecht."

Yoga wordt zelfs een noodzaak, vertelt Severins. "Als ik een paar dagen niet geoefend heb, wil mijn man dat ik weer terug de mat op ga", lacht ze. Veel van de leerlingen zijn vrouwen met stressvolle levens, licht docent Pradella toe. "Ze hebben drukke banen, en baby's. Er komen hier ook expats. Door yoga leer je hoe controle te nemen over wat je binnenlaat in deze chaotische wereld."

Yogaschool als gemeenschap

Een van de voormalige locaties van Delight Yoga werd overgenomen door Balanzs, dat ook diverse locaties in de Randstad heeft. Voor studenten van Delight viel die overname rauw op hun dak, vertelt Severins. Zij schreven brieven naar de curator waarin ze hun onvrede uitten over de overname door een studio die 'in niets lijkt op waar Delight voor staat'. 'Ik ben net als heel veel leden kapot van dit slechte nieuws,' schrijft een van de leden.

Die heftige gevoelens verbazen Severins niet. "Studenten komen soms vier of vijf keer per week. Naderhand drinken ze samen thee. Ze sluiten vriendschappen voor het leven. Dat leek hen nu afgenomen te worden."

Maar je moet ook weer niet denken dat het een moderne kerk is, vindt Severins. "Het gaat weliswaar evenzo om bezinning, bewustzijn en gemeenschap. Maar in een yogaschool word je niet verteld hoe het zit. Door yoga kom je tot je eigen waarheid."

Het effect van de coronaperiode

Sharon Bartels, voorzitter van de Vereniging van Yogascholen Nederland, ziet dat een hoop yogastudio's na de coronapandemie in de problemen zijn gekomen. In de cijfers van het aantal faillissementen over de afgelopen jaren is dat niet goed terug te zien. Maar Bartels heeft daar een verklaring voor: ze denkt dat een aantal eigenaren van yogastudio's het faillissement niet afgewacht heeft, maar vroegtijdig gestopt is.

Ze zag yogastudio's die op Facebook hun volledige inboedel aanbieden. Om zich heen hoort Bartels bovendien dat de ledenaantallen sinds corona gedaald zijn, en niet meer opkrabbelen. "Sommige mensen hebben buitensport ontdekt, of volgen nu thuis online yogalessen."

Volgens het platform Yoga by Happinez, dat in 2021 onderzoek deed naar yoga in Nederland, is 34 procent van de yogi's in coronatijd begonnen. Een derde van alle yogi's beoefent yoga in een yogaschool.