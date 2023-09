Drie vrienden eindigen na dartwinst samen in de politiecel

De camerabeelden van de mishandeling zijn niet fijn om te zien. 'Heel heftig', noemt de rechter ze. Een advocaat gebruikt het woord 'akelig'. Wat dreef de daders, drie mannen zonder strafblad, die een ander bij winkelcentrum Heyhoef zo toetakelden?

De beelden van de beveiligingscamera worden donderdagmorgen in de rechtbank van Breda getoond, ook aan de drie verdachten (23, 27 en 28 jaar). Tafereel is een donker winkelcentrum Heyhoef, het stukje tussen supermarkt Lidl en de Subway broodjeszaak. Er komt een man aangerend, gevolgd door andere man die tegen zijn benen trapt. Het slachtoffer valt op de grond. Een tweede aanvaller komt erbij en geeft het slachtoffer - liggend in een foetushouding de armen om zijn hoofd en nek geslagen - nog een aantal trappen.

Het slachtoffer wordt op zijn buik gedraaid, aan zijn capuchon en haren overeind getrokken zodat zijn hoofd los van de stenen komt. Het filmpje is zonder geluid, er lijkt tegen hem te worden geschreeuwd en hij krijgt nog een tik. Een derde aanvaller verschijnt in beeld maar verdwijnt al snel weer, zijn rol in de mishandeling is niet noemenswaardig.

Poging tot doodslag

"Ik schrik hier van", zegt de 27-jarige Tilburgse hoofdverdachte, de man die de meeste trappen uitdeelde. "Ik herken me hier niet in." Zo is hij niet, probeert hij de rechter uit te leggen. Er staat voor hem veel op het spel, justitie verdenkt de Tilburger van poging tot doodslag.

De rechter zegt dat ook zij flink is geschrokken van de beelden van de mishandeling: "Heel heftig om te zien." Later tijdens de zitting, zegt ze: "U bent nooit met justitie in aanraking geweest, hebt uw leven op orde. Hoe bestaat het dat u hierin verzeild bent geraakt?" De Tilburger, zichtbaar aangeslagen: "Dat deel ik met u." De man kampt sinds het voorval met mentale problemen.

Dit ging eraan vooraf

Even terug in de tijd op die zaterdagavond van 23 oktober 2021. Samen met twee vrienden heeft de Tilburger een mooie dartavond achter de rug. Met een 13-0 overwinning en een feestelijke stemming, waarbij ze gedronken hebben. Na afloop belanden ze in een snackbar op het winkelcentrum, waar ze naar eigen zeggen worden geprovoceerd door drie andere jongens. Die zouden beweren dat de Reeshof van hen is en dat de drie dartvrienden er niets te zoeken hebben.

Als ze buiten de deur hun snack verder opeten - de friettent gaat dicht - slaat de vlam in de pan. Daar is een heel kort filmpje van: zes mannen die met elkaar op de vuist gaan. De 27-jarige krijgt volgens de lezing van de drie verdachten de eerste klap, er loopt veel bloed uit zijn neus. Die eerste klap staat overigens niet op beeld, waardoor onduidelijk blijft wat aan de vechtpartij vooraf ging. Verdachten en slachtoffer verklaren daar verschillend over.

Schaafwonden en hersenschudding

Maar de eerste klap, gevolgd door de vechtpartij kan volgens de advocaten van het drietal niet los worden gezien van de latere mishandeling. Hun betoog kort samengevat: ze wilden verhaal halen maar reageerden 'in hevige gemoedstoestand' op het geweld dat hen is aangedaan. De advocaat van de hoofdverdachte pleitte voor noodweerexces, vrijspraak dus.

Het destijds zestienjarige slachtoffer liep schaafwonden, bloeduitstortingen en een lichte hersenschudding op. Hij was niet bij de zitting aanwezig maar de impact op zijn leven is enorm, vertelt zijn raadsvrouw.

De daders blijven na de mishandeling bij het slachtoffer wachten op de politie, die het drietal meeneemt. Waarom ze na de eerste vechtpartij niet meteen de politie hebben gebeld, wil de rechter weten. Hadden ze moeten doen, beseffen ze nu. Maar: "Ik heb ook nog nooit in deze situatie gezeten, ben nog nooit opgeladen door de politie en alles ging zo snel", zegt de jongste van de drie verdachten.

Zijn aandeel in de mishandeling is klein, hij probeerde zijn vrienden op een gegeven moment weg te houden bij het slachtoffer. Toch vindt hij zichzelf medeplichtig. "Ik had eerder in moeten grijpen."

Justitie eist taakstraffen

De officier van justitie laat de aanklacht poging tot doodslag tegen de hoofdverdachte vallen, wel vindt ze dat hij en zijn medeverdachten straf verdienen voor de zware mishandeling. Als verzachtende omstandigheid voert ze aan dat die inmiddels bijna twee jaar geleden plaatsvond. Ze eist taakstraffen van 160 uur tegen de twee oudsten en een taakstraf van 100 uur, waarvan 40 voorwaardelijk, tegen de jongste.

De uitspraak volgt over twee weken.