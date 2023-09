Suboptimale asielopvang op schip MS Galaxy wordt verlengd met zes maanden

De opvang van 1500 asielzoekers op het schip MS Galaxy wordt met zes maanden verlengd. De asielopvang slaagde voor de humanitaire toets van de gemeente, maar blijft verre van optimaal.

Sinds vorig jaar oktober verblijven in het Westelijk Havengebied meer dan duizend vluchtelingen op het schip MS Galaxy. Het COA verzocht gemeente Amsterdam eind juni om de locatie voor de 1500 asielzoekers nog zeker een jaar open te houden vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Het college gaat nu akkoord met een verlenging tot april 2024.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Rutger Groot Wassink (Opvang) dat het mogelijk is dat de boot in Amsterdam tot oktober 2025 blijft, zoals het COA wil, maar vooralsnog wil hij niet verder gaan dan de verlenging van zes maanden. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om het uiteindelijke akkoord te geven.

Somber

Voordat wethouder Groot Wassink definitief zijn jawoord voor de verlening kon geven, moest eerst een humanitaire toets uitgevoerd worden. Zo werd er onder andere gekeken naar de locatie, veiligheid, werk en dagbesteding voor vluchtelingen. De conclusie is overwegend positief. 'De sfeer op het schip is ook na de ophoging van de capaciteit naar 1500 personen rustig en gemoedelijk,' schrijft Groot Wassink in een brief aan de gemeenteraad. 'De samenwerking tussen de partners wordt als zeer goed ervaren.'

De afgelopen maanden waren er geen grote incidenten op het schip. Wel zijn verhalen bekend over bewoners die het zwaar hebben. Mouath Al Haji Youssef vertelde aan deze krant dat hij met de dag somberder wordt. De dagbesteding zit bijvoorbeeld altijd vol en hij deelt een kleine kajuit met zijn broer. "Het voelt alsof we geen ademruimte hebben", zei hij in Het Parool.

Kosten: een miljoen euro per maand

Uit het rapport wordt ook duidelijk dat de opvang verre van optimaal is, onder meer omdat de boot ver van het stadscentrum ligt en er geen voorzieningen zijn. Veel vluchtelingen zijn inmiddels statushouders, maar kunnen hier moeilijk een eigen bestaan opbouwen. Er is zeer weinig privacy, amper studeerruimte en de bewoners van het schip kunnen niet koken of wassen, waardoor het ingewikkeld is om een eigen dagdeling te vinden.

Voor de 79 kinderen op de boot is de opvang ook ingewikkeld. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) concludeert dat er relatief weinig rust en stabiliteit is, terwijl kinderen dit wel goed zou doen. Met name ouders van jonge kinderen maken zich hier zorgen om - en wijzen ook op het gebrek van een speeltuin. Het verplaatsen van families zou echter nog meer onrust kunnen veroorzaken, concludeert JGZ.

Naar verluidt kost de opvang van 1500 vluchtelingen op het schip zeker een miljoen euro per maand, melden meer bronnen. Deze kosten liggen bij het COA, die de rekening uiteindelijk neerlegt bij het Rijk. Een woordvoerder van het COA zegt geen antwoord te geven op de kosten. "Dat is bedrijfsvertrouwelijke informatie. Deze bedragen mogen we niet vrijgeven."

Spreidingswet

Het Amsterdamse college ziet de spreidingswet als oplossing voor de asielketen. De wet heeft als doel om het aantal opvangplekken eerlijk over gemeenten te verdelen. Groot Wassink zegt daarover: 'Amsterdam is voorstander van die wet. Het zal de solidariteit onder gemeenten vergroten en een betere integratie van nieuwkomers te bevorderen.'

De spreidingswet wordt ondanks de val van het kabinet toch behandeld door de Tweede Kamer. Het lukte rechtse partijen donderdag niet de wet te parkeren tot na de verkiezingen. Volt wil de wet volgende week al bespreken.

Groot Wassink geeft aan dat de gemeente ondertussen met het Rijk in gesprek is over andere maatregelen op het gebied van opvang en asiel. Het gaat daarbij om locaties die voor langere tijd als opvanglocaties voor kwetsbare groepen ingezet kunnen worden.