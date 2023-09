Huurproblemen nekken veelbesproken cafetaria in Nijmegen

Ze zaten door een gedwongen sluiting al een jaar zonder inkomen, nu valt definitief het doek voor de meestbesproken cafetaria van Nijmegen: de uitbaters van snackbar De Hezelpoort aan het Joris Ivensplein moeten hun pand uit. Het gevolg van een huurachterstand bij de pandeigenaar. Grote vraag: wat gaat er nu in komen?

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het verdriet bij Fabian Chen, samen met z'n moeder Fen eigenaar van de snackbar, is groot. "We hebben er zó veel werk in gestopt, zo veel geld en tijd zit er in. Een heel jaar bleven we hoop houden om weer te openen", verzucht Chen.

Overeenkomst ontbonden

De realiteit is anders. Deze maand moeten de uitbaters hun spullen pakken. De huurovereenkomst is ontbonden, na een uitspraak van de kantonrechter in Nijmegen vorige maand. "Wat we gaan doen? We weten het niet. In elk geval niks meer in Nijmegen ondernemen", zegt Fabian Chen.

Voor direct omwonenden is het definitieve vertrek een opluchting. Zij merken dat de overlast enorm is verminderd sinds de gedwongen sluiting vorig jaar.

Het plein werd geteisterd door enorme overlast. Herrie tot diep in de nacht, ronkende auto's die voorbij scheurden. Vechtpartijen, straatprostitutie. De horeca, zeker het café achter de snackbar, zou veel ongure types aantrekken en voor overlast zorgen.

Problemen verminderd

Burgemeester Hubert Bruls sloot snackbar en kroeg, beide in handen van Chen, zo'n jaar terug vanwege fouten in de vergunning. Volgens aanwonenden speelt die sluiting een grote rol in het verminderen van overlast op het plein. Auto's met harde muziek zijn verdwenen, er is geen geluidsoverlast meer, er zijn amper nog zwervers.

Toch wilden de uitbaters liefst zo snel mogelijk heropenen. Ze vroegen een nieuwe vergunning aan, alléén voor de snackbar. Mede uit vrees voor overlast weigerde Bruls die deze zomer te geven. De ondernemers zouden in het verleden te weinig hebben ingegrepen bij incidenten en de problemen in en rond de zaak niet het hoofd kunnen bieden. En de vader van Fabian Chen zou een grote rol spelen in de bedrijfsvoering, maar ontbrak op de aanvraag. Ten onrechte, was het oordeel.

Smeekbede

De uitbaters waren teleurgesteld. En boos. Met spandoeken gingen ze in protest. 'Wij lijden onder lakse beleidsmaatregelen'. En 'Gemeente, geef ons een eerlijke kans', luidt de smeekbede op het doek dat er nu hangt.

Een boodschap die niets meer uithaalt. Chen kon de huur niet meer betalen door de misgelopen inkomsten. Door een huurachterstand van meer dan drie maanden stapte de pandeigenaar, Guney Ugurlu, naar de kantonrechter om het contract te ontbinden. Met succes.

De eisen van Ugurlu zijn niet onrechtmatig of ongegrond, oordeelt de rechter. Gevolg is dat het huurcontract wordt ontbonden. De ondernemers moeten er weg. "Het is niet dat we in slecht overleg uit elkaar zijn gegaan. We staan op goede voet. Maar een andere oplossing dan dit was niet mogelijk", zegt Ugurlu, die niet wil ingaan op de hoogte van de huurachterstand.

Fabian Chen en zijn moeder Fen Chen zijn samen eigenaar van Cafetaria De Hezelpoort op het Joris Ivensplein. Foto: Paul Rapp

Nieuwe huurder

Ugurlu zoekt een nieuwe huurder. Verschillende omwonenden zeiden eerder te hopen op een lunchroom, of een zaak die tot een uur of acht open is.

Naar nachthoreca zoekt Ugurlu in elk geval níet, zegt hij. "Gesprekken over de invulling lopen. Aan de achterzijde van het pand zie ik een restaurant zitten, dat om een uur of tien sluit. Waar je een biertje of wijntje kan drinken, maar geen zaak met zwaardere alcoholische dranken en gokautomaten", zegt hij.

"Aan de voorkant zou een nieuw cafetaria kunnen komen, tot een uur of elf bijvoorbeeld. Ik wil absoluut voorkomen dat dit weer een probleemplek wordt." In het verleden zat aan de achterzijde ook jaren een Chinees restaurant. De voorkant was ook vóór De Hezelpoort al een cafetaria.